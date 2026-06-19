निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत,धार्मिक अनुष्ठान साल की 24 एकादशियों का फल देता है. खास बात ये है कि इस बार निर्जला एकादशी पर शुक्र-बुध और गुरु के कर्क राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग, गजलक्ष्मी योग बन रहा है. ये दोनों योग अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से फायदा और व्यापार में बड़ी सफलता दिलाते हैं.