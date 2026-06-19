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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर 4 महासंयोग, इन 3 राशियों पर होगी धन की बरसात!

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर 4 महासंयोग, इन 3 राशियों पर होगी धन की बरसात!

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है. इस दिन रवि, सिद्धि, लक्ष्मी नारायण और शिव योग बन रहा है. ऐसे में किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन की होगी बरसात.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है. इस दिन रवि, सिद्धि, लक्ष्मी नारायण और शिव योग बन रहा है. ऐसे में किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन की होगी बरसात.

निर्जला एकादशी 2026

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निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत,धार्मिक अनुष्ठान साल की 24 एकादशियों का फल देता है. खास बात ये है कि इस बार निर्जला एकादशी पर शुक्र-बुध और गुरु के कर्क राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग, गजलक्ष्मी योग बन रहा है. ये दोनों योग अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से फायदा और व्यापार में बड़ी सफलता दिलाते हैं.
निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत,धार्मिक अनुष्ठान साल की 24 एकादशियों का फल देता है. खास बात ये है कि इस बार निर्जला एकादशी पर शुक्र-बुध और गुरु के कर्क राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग, गजलक्ष्मी योग बन रहा है. ये दोनों योग अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से फायदा और व्यापार में बड़ी सफलता दिलाते हैं.
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निर्जला एकादशी पर बनने वाले योग कर्क राशि के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और कार्यक्षेत्र में पहचान दिलाने वाला हो सकता है. मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी.
निर्जला एकादशी पर बनने वाले योग कर्क राशि के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और कार्यक्षेत्र में पहचान दिलाने वाला हो सकता है. मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी.
Published at : 19 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Nirjala Ekadashi 2026

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