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Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर 4 महासंयोग, इन 3 राशियों पर होगी धन की बरसात!
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है. इस दिन रवि, सिद्धि, लक्ष्मी नारायण और शिव योग बन रहा है. ऐसे में किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन की होगी बरसात.
निर्जला एकादशी 2026
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Published at : 19 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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