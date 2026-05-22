एक्सप्लोरर
Nautapa 2026: नौतपा में इन चीजों का दान दिलाएगा सूर्य और पितरों की कृपा
Nautapa 2026 Daan: ज्येष्ठ माह में 25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा या नवतपा शुरू हो जाएगा. नौतपा के तपिश वाले 9 दिन तप, दान और सूर्य उपासना के लिए पुण्यकारी माने जाते हैं.
नौतपा 2026 दान
1/6
2/6
Published at : 22 May 2026 09:44 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Prashant Kishor: राजनीति के 'रणनीतिकार' अब आश्रम की शरण में! प्रशांत किशोर की 'तपस्या' के पीछे का जानें सच!
ऐस्ट्रो
6 Photos
Adhik Maas 2026: अधिकमास में क्यों किया जाता है 33 मालपुआ का दान, इससे क्या लाभ होता है
ऐस्ट्रो
6 Photos
Guru Pushya Nakshatra 2026: आज बना है गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग, बस कर लें ये 3 काम
ऐस्ट्रो
7 Photos
Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां
ऐस्ट्रो
6 Photos
Moon Jupiter Conjunction: एक ही राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, आसमान में देखिए दुर्लभ नजारा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
वैश्विक संकट के बीच क्या कहते हैं आपके सितारे? जानें सोने, चांदी, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी का पूरा भविष्य
अंक शास्त्र
मूलांक 3 वालों में होती है लीडर बनने की ताकत, लेकिन इन आदतों से रहना चाहिए दूर
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 22 May 2026: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, दोपहर 11:51 से शुरू होगा धन लाभ का शुभ मुहूर्त
राशिफल
मीन राशिफल 22 मई 2026 नौकरी के सिलसिले में बन रहे हैं विदेश यात्रा के मजबूत योग, इंटरव्यू के लिए आ सकती है बड़ी सकारात्मक कॉल
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
Prashant Kishor: राजनीति के 'रणनीतिकार' अब आश्रम की शरण में! प्रशांत किशोर की 'तपस्या' के पीछे का जानें सच!
ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
Opinion