Nautapa 2026: नौतपा में इन चीजों का दान दिलाएगा सूर्य और पितरों की कृपा

नौतपा के 9 दिन के समय को धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस समय सूर्य की तपिश और गर्मी चरम पर होती है और सूर्य अपनी तीव्र ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी पर डालते है. इस साल नौतपा की शुरुआत 25 मई से होकर 2 जून 2026 तक रहेगी.