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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShani Gochar : 09 अक्टूबर तक शनि की टेढ़ी चाल इन 5 राशियों की बढ़ा सकती है मुश्किलें, नौकरी-कारोबार और शेयर बाजार पर पड़ सकता है असर

Shani Gochar : 09 अक्टूबर तक शनि की टेढ़ी चाल इन 5 राशियों की बढ़ा सकती है मुश्किलें, नौकरी-कारोबार और शेयर बाजार पर पड़ सकता है असर

Shani Gochar : 09 अक्टूबर तक शनि की टेढ़ी चाल 5 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है. जानें नौकरी, कारोबार, निवेश और आर्थिक स्थिति पर इसका संभावित प्रभाव.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म, न्याय, अनुशासन और परिणाम का कारक माना जाता है. जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं या वक्री अवस्था में रहते हैं, तब इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, **09 अक्टूबर तक शनि की टेढ़ी चाल** कुछ राशियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकती है. इस दौरान नौकरी, व्यापार, आर्थिक फैसलों और निवेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

हालांकि, यह प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

इन 5 राशियों को रहना होगा अधिक सतर्क

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद होने की संभावना रहेगी. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या साझेदारी करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए नौकरी और व्यापार दोनों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में संतुलित रणनीति अपनानी होगी. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश से अपेक्षित लाभ मिलने में समय लग सकता है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय धैर्य और संयम से काम लेने का रहेगा. करियर में बदलाव की योजना फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है.

नौकरी और कारोबार पर क्या पड़ सकता है असर?

शनि की टेढ़ी चाल के दौरान कई लोगों को कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई महसूस हो सकती हैं. कुछ लोगों के प्रमोशन या वेतन वृद्धि में देरी हो सकती है. व्यापारियों को नए सौदे करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए. किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा.

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए सलाह

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि की यह स्थिति बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत दे सकती है. ऐसे में-

  • भावनाओं में आकर निवेश न करें.
  • लंबी अवधि की रणनीति अपनाएं.
  • जोखिम वाले शेयरों में बड़ी रकम लगाने से बचें.
  • निवेश से पहले वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 10 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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Shani Vakri Shani Gochar Shani Transit Zodiac Predictions Astrology
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