

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म, न्याय, अनुशासन और परिणाम का कारक माना जाता है. जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं या वक्री अवस्था में रहते हैं, तब इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, **09 अक्टूबर तक शनि की टेढ़ी चाल** कुछ राशियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकती है. इस दौरान नौकरी, व्यापार, आर्थिक फैसलों और निवेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

हालांकि, यह प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

इन 5 राशियों को रहना होगा अधिक सतर्क

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद होने की संभावना रहेगी. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या साझेदारी करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए नौकरी और व्यापार दोनों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में संतुलित रणनीति अपनानी होगी. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश से अपेक्षित लाभ मिलने में समय लग सकता है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय धैर्य और संयम से काम लेने का रहेगा. करियर में बदलाव की योजना फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है.

नौकरी और कारोबार पर क्या पड़ सकता है असर?

शनि की टेढ़ी चाल के दौरान कई लोगों को कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई महसूस हो सकती हैं. कुछ लोगों के प्रमोशन या वेतन वृद्धि में देरी हो सकती है. व्यापारियों को नए सौदे करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए. किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा.

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए सलाह

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि की यह स्थिति बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत दे सकती है. ऐसे में-