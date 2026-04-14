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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति से इन 3 राशियों की खुशियों पर लग सकता है ताला, 1 महीने तक रखनी होगी खास सावधानी

Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति से इन 3 राशियों की खुशियों पर लग सकता है ताला, 1 महीने तक रखनी होगी खास सावधानी

Mesh Sankranti 2026 Rashifal: 14 अप्रैल से नया सौर वर्ष शुरू हो रहा है. इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, हालांकि कुछ राशियों को इस दिन के बाद एक महीने तक सावधान रहना होगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 14 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Mesh Sankranti 2026 Rashifal: 14 अप्रैल से नया सौर वर्ष शुरू हो रहा है. इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, हालांकि कुछ राशियों को इस दिन के बाद एक महीने तक सावधान रहना होगा.

मेष संक्रांति 2026

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जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो उस क्षण की ग्रह स्थिति, लग्न और समय का प्रभाव पूरे वर्ष तक बना रहता है. वर्ष 2026 में सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 9:32 hj मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिसे ज्योतिष में विशेष महत्व दिया जाता है.
जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो उस क्षण की ग्रह स्थिति, लग्न और समय का प्रभाव पूरे वर्ष तक बना रहता है. वर्ष 2026 में सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 9:32 hj मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिसे ज्योतिष में विशेष महत्व दिया जाता है.
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मीन राशि के लोगों के लिए यह गोचर थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है. इस अवधि में सेहत से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं और अचानक खर्च बढ़ने की संभावना रहती है. निवेश या व्यापार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर ही लें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.
मीन राशि के लोगों के लिए यह गोचर थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है. इस अवधि में सेहत से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं और अचानक खर्च बढ़ने की संभावना रहती है. निवेश या व्यापार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर ही लें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.
Published at : 14 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Surya Gochar 2026 Sankranti 2026 Sun Transit 2026 Mesh Sankranti 2026

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