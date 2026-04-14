मीन राशि के लोगों के लिए यह गोचर थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है. इस अवधि में सेहत से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं और अचानक खर्च बढ़ने की संभावना रहती है. निवेश या व्यापार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर ही लें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.