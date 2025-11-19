हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMargashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर ये 5 राशियां रहें सावधान, धन से लेकर स्वास्थ तक पड़ सकता है बुरा असर

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर ये 5 राशियां रहें सावधान, धन से लेकर स्वास्थ तक पड़ सकता है बुरा असर

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 को है. अमावस्या की रात में चंद्रमा लुप्त होता है. इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या पर कुछ राशियां सर्तक रहें, नुकसान हो सकता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 को है. अमावस्या की रात में चंद्रमा लुप्त होता है. इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या पर कुछ राशियां सर्तक रहें, नुकसान हो सकता है.

मार्गशीर्ष अमावस्या 2025

1/6
मार्गशीर्ष अमावस्या कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं होगी. इस दिन छोटी सी गलती से भी बड़ा नुकसान उठा सकते हैं. काम में लापरवाही न करें. नौकरी में उम्मीद के अनुसार, सम्मान नहीं मिलने पर मन भारी रह सकता है.
मार्गशीर्ष अमावस्या कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं होगी. इस दिन छोटी सी गलती से भी बड़ा नुकसान उठा सकते हैं. काम में लापरवाही न करें. नौकरी में उम्मीद के अनुसार, सम्मान नहीं मिलने पर मन भारी रह सकता है.
2/6
मकर राशि वालों को मार्गशीर्ष अमावस्या पर मानसिक तनाव रहेगा. अपनों की बातें भी आपको विचलित करेंगी. लक्ष्य से ध्यान भटकेगा. अनावश्यक खर्च न करें, नहीं तो
मकर राशि वालों को मार्गशीर्ष अमावस्या पर मानसिक तनाव रहेगा. अपनों की बातें भी आपको विचलित करेंगी. लक्ष्य से ध्यान भटकेगा. अनावश्यक खर्च न करें, नहीं तो
3/6
मिथुन राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या पर वाणी पर संयम रखें. गलतफहमी से दूर रहें. प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद न करें, नुकसान हो सकता है. निर्णय बहुत सोच समझकर लें.
मिथुन राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या पर वाणी पर संयम रखें. गलतफहमी से दूर रहें. प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद न करें, नुकसान हो सकता है. निर्णय बहुत सोच समझकर लें.
4/6
कर्क राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन धन का लेन-देन करने से बचें, हानि हो सकती है. आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें. स्वास्थ में लापरवाही न करें, खर्चे बढ़ सकते हैं.
कर्क राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन धन का लेन-देन करने से बचें, हानि हो सकती है. आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें. स्वास्थ में लापरवाही न करें, खर्चे बढ़ सकते हैं.
5/6
वृश्चिक राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भूलकर भी किसी का अपमान करें. घर के आए मेहमान के लिए मन में बुरे विचार न लाएं. बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है.
वृश्चिक राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भूलकर भी किसी का अपमान करें. घर के आए मेहमान के लिए मन में बुरे विचार न लाएं. बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है.
6/6
मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण करें, चीटियों का आटा खिलाएं और जरुरतमंदों को दान दें. मान्यता है इससे बुरे प्रभाव से बचाव करता है.
मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण करें, चीटियों का आटा खिलाएं और जरुरतमंदों को दान दें. मान्यता है इससे बुरे प्रभाव से बचाव करता है.
Published at : 19 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
Amavasya 2025 Margashirsha Amavasya 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
हेल्थ
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget