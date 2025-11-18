एक्सप्लोरर
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या की चमत्कारिक रात खुलेंगे भाग्य के दरवाजे, इन जगहों पर जलाएं दीप
Aghan Amavasya 2025: मार्गशीर्ष या अगहन अमावस्या 20 नवंबर 2025 को है. यह दिन पितृ तर्पण, व्रत, दान के साथ धन, सुख-सौभाग्य व मनोकामना पूर्ति के लिए भी खास है. इस दिन दीपक से जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं.
मार्गशीर्ष अमावस्या दीपक के उपाय
Published at : 18 Nov 2025 12:22 PM (IST)
