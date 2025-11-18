हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है. यह तिथि धार्मिक दृष्टि से काफी पवित्र मानी जाती है. इस साल मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या गुरुवार 20 नवंबर 2025 को पड़ रही है. यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितृ तर्पण के लिए शुभ होता है.