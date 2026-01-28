एक्सप्लोरर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात कलावा और हल्दी का छोटा सा उपाय, चट मंगनी-पट होगी शादी
Mahashivratri 2026: 15 फरवरी 2026 को महान रात्रि है अर्थात महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा. शीघ्र शादी के लिए महाशिवरात्रि की रात कलावा और हल्दी से विशेष उपाय करना फलदायी होता है.
महाशिवरात्रि 2026
1/6
2/6
Published at : 28 Jan 2026 08:53 AM (IST)
Tags :Shiv Ji Mahashivratri 2026
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
बिहार
UGC पर बीजेपी को घेर रहे अपने, अब राज्यसभा सांसद ने कहा- इसकी जरूरत नहीं थी, विचार करे सरकार
विश्व
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion