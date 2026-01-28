हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात कलावा और हल्दी का छोटा सा उपाय, चट मंगनी-पट होगी शादी

Mahashivratri 2026: 15 फरवरी 2026 को महान रात्रि है अर्थात महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा. शीघ्र शादी के लिए महाशिवरात्रि की रात कलावा और हल्दी से विशेष उपाय करना फलदायी होता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 28 Jan 2026 08:53 AM (IST)
महाशिवरात्रि 2026

महाशिवरात्रि की रात को समस्त मनोकामना सिद्ध करने वाली रात माना जाता है. मनचाहा वर पाने और शीध्र शादी के लिए कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि का मजबूत होना बहुत जरुरी.
महाशिवरात्रि पर विवाह योग्य कन्या के हाथों किसी गरीब लड़की को पीले वस्त्र और बच्चों को बेसन के लड्डू भेंट करें. इस दिन व्रत जरुर रखें और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.
Published at : 28 Jan 2026 08:53 AM (IST)
