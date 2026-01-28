महाशिवरात्रि पर विवाह योग्य कन्या के हाथों किसी गरीब लड़की को पीले वस्त्र और बच्चों को बेसन के लड्डू भेंट करें. इस दिन व्रत जरुर रखें और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.