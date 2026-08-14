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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस पर शनिदेव की विशेष कृपा, मकर और मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होगी बंपर कमाई!

Kal Ka Rashifal 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस पर शनिदेव की विशेष कृपा, मकर और मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होगी बंपर कमाई!

Kal Ka Rashifal 15 August 2026: शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर मकर, मीन और कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत. डा. अनीष व्यास से जानें 12 राशियों का कल का भविष्यफल व उपाय. पढ़ें, कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): शनिवार, 15 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी बेहद खास और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (हरियाली तीज का पावन पर्व) शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. इसके साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 27:26:18 (तड़के 03:26 बजे) तक रहेगा.

योग की बात करें तो शिव योग सुबह 07:08:55 बजे तक रहेगा, जिसके बाद अत्यंत शुभ सिद्ध योग प्रभावी हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे.

शनिवार का यह पावन दिन न्यायप्रिय शनिदेव और मां पार्वती-भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. स्वतंत्रता दिवस पर बने सिद्ध योग और शनिदेव की कृपा के इस महासंयोग से कई राशियों के जातकों को आय में भारी वृद्धि, नई बिजनेस डील, अटके कार्यों में सफलता और करियर में बड़ा पद-प्रतिष्ठा मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

पंचांग (15 अगस्त 2026, शनिवार)

  • तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया (हरियाली तीज) (शाम 17:30:46 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी
  • नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 27:26:18 बजे तक)
  • करण: तैतिल (सुबह 06:04:51 बजे तक), तत्पश्चात गर (शाम 17:30:46 बजे तक)
  • पक्ष: शुक्ल पक्ष
  • योग: शिव योग (सुबह 07:08:55 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग
  • चंद्र राशि: सिंह राशि
  • वार: शनिवार (शनिदेव एवं हनुमान जी का विशेष दिन)
  • शुभ समय (चौघड़िया): प्रातः शुभ (सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक) एवं दोपहर लाभ-अमृत (दोपहर 12:00 से 03:00 बजे तक)
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का भरपूर लाभ उठाएंगे. कोई पुरस्कार मिल सकता है. बॉस द्वारा दी गई जिम्मेदारियों में ढील न दें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है.

स्वास्थ्य व परिवार: पुराना रोग दोबारा उभर सकता है, सेहत का ध्यान रखें. ससुराल पक्ष से कोई मिलने आ सकता है. समाज में साख बढ़ेगी.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1, 8

अचूक उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें.

वृष राशि (Taurus)

करियर व बिजनेस: व्यापार में जबरदस्त उछाल आएगा. वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. आसपास के लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है.

लव व परिवार: मित्रों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें. प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व बिजनेस: सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा और धन-धान्य में वृद्धि होगी. जल्दबाजी या दूसरों की सलाह पर जोखिम न लें, वरना पछताना पड़ सकता है.

लव व परिवार: अध्यात्म से जुड़कर नाम कमाने का अवसर मिलेगा. दैनिक रूटीन में सुधार लाएं. मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3, 6

अचूक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शमी पत्र चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व बिजनेस: किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा. वित्तीय लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतें. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें.

लव व परिवार: परिवार में आ रही दूरियां खत्म होंगी. कटु वचन बोलने से बचें. संतान की शिक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

शुभ रंग: क्रीम/सफेद | शुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व बिजनेस: कार्यस्थल पर सहयोगियों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. किसी के प्रलोभन में न आएं. राजनीति में विरोधियों से सावधान रहें.

लव व परिवार: धैर्य से काम निपटाएं. संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मन मनोरंजन और धार्मिक कार्यों में लगेगा.

शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी | शुभ अंक: 1, 5

अचूक उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व बिजनेस: कला और कौशल में निखार आएगा. ऑफिस में बॉस आपके प्रदर्शन से खुश होकर सम्मान या पुरस्कार दे सकते हैं. नई प्रॉपर्टी या लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

लव व परिवार: राजनीति में जनसमर्थन बढ़ेगा. परिजनों से चला आ रहा मनमुटाव दूर होगा. यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगेगी.

शुभ रंग: हरा/पर्पल | शुभ अंक: 3, 8

अचूक उपाय: शनिदेव के मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

तुला राशि (Libra)

करियर व बिजनेस: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. बॉस की बातों को नजरअंदाज न करें. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएगी.

स्वास्थ्य व परिवार: माताजी की सेहत खराब होने से भागदौड़ रहेगी. वाणी पर संयम रखें. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या भोजन दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस: समझदारी और सूझबूझ से काम लें. बिजनेस में साझेदारी से बड़ा फायदा मिलेगा. आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें.

लव व परिवार: नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. संतान को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने में व्यस्त रहेंगे. महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9, 1

अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व बिजनेस: मान-सम्मान में वृद्धि होगी. सुख-सुविधाओं पर जोर रहेगा. किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करें.

लव व परिवार: घर पर किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा. धार्मिक यात्रा का योग है. जीवनसाथी का ध्यान रखें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3, 9

अचूक उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व बिजनेस: रचनात्मक कार्यों से पहचान मिलेगी. साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा. विरोधियों से सतर्क रहें.

लव व परिवार: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. जीवन स्तर में सुधार आएगा. मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से प्रसन्नता मिलेगी.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8, 5

अचूक उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व बिजनेस: जिम्मेदारी के साथ काम निपटाएं. दिखावे के चक्कर में फालतू खर्चों से बचें, वरना बजट बिगड़ेगा. दान-धर्म में रुचि रहेगी.

लव व परिवार: सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें, वरना झगड़े बढ़ सकते हैं. माताजी की दी गई जिम्मेदारी में लापरवाही न बरतें.

शुभ रंग: आसमानी/नीला | शुभ अंक: 6, 8

अचूक उपाय: शनिवार के दिन तिल या उड़द की दाल का दान करें.

मीन राशि (Pisces)

करियर व बिजनेस: आय में बंपर बढ़ोतरी होगी. व्यापार में बड़ी डील फाइनल होने से सफलता मिलेगी. कई नए आय के स्रोत बनेंगे.

लव व परिवार: चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की तैयारी शुरू होगी. कोई बड़ी उपलब्धि मिलने का योग है.

शुभ रंग: केसरिया/गोल्डन | शुभ अंक: 3, 7

अचूक उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और नीले या पीले फूल अर्पित करें.

FAQ

15 अगस्त 2026 शनिवार को किन राशियों को सबसे बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा?
कल मीन, मकर, कन्या और मिथुन राशि के जातकों को आय में वृद्धि, नई डील फाइनल होने और सरकारी योजनाओं से बड़ा धन लाभ मिलने के योग हैं.

15 अगस्त को किन राशियों को विवादों और खर्चों से बचने की सलाह है?
कल तुला, कुंभ और वृषभ राशि के लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखने, दिखावे के खर्चों से बचने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

शनिवार (15 अगस्त) को शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है?
कल शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 15 August 2026
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