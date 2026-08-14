Tarot Rashifal 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर 15 अगस्त 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर में नए प्रोजेक्ट्स, वित्तीय लाभ और मान-सम्मान के लिहाज से बेहद खास संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि वालों को नए प्रोजेक्ट्स और धनु राशि के जातकों को कानूनी मामलों में विजय मिलेगी, वहीं मेष राशि के लोगों को अपनी वाणी पर और मकर राशि वालों को अति-आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा. क्योंकि, आज आपके शब्द रिश्तों में तनाव लेकर आ सकते हैं. साथ ही आज कामकाज के मामले में आपके अपने परिवार वालों के साथ रिश्ते थोड़ा भिन्न हो सकते हैं. आपको सलाह है कि आज आप समझदारी से परिस्थिति को आसानी से संभाल लेंगे. कमाई के मामले में अच्छा रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा साबित होगा. आज आपको किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है. आज अपने आसपास के लोगों से थोड़ा संभलकर रहें क्योंकि, वह आपको गलत मार्ग पर भटका सकते हैं. कार्य में फोकस की कमी भी देखी जा सकती है. इसलिए कोशिश करें की आप योजना बनाकर अपने काम करें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए संपर्कों से लाभ दिलाने वाला साबित होगा. आने वाले दिनों में भी यह संपर्क आपके लिए बहुत काम आएंगे. हालांकि, आज आपके खर्च कमाई से ज्यादा रहने वाले हैं. ऐसे में आपके लिए सेविंग्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बेहतर होगा की आप किसी लाभकारी योजना में निवेश कर दें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. क्योंकि, आज आपका कामकाज के लिए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. उनकी मदद से आप कठिन काम भी आसानी से निपटा लेंगे. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही लाभकारी साबित होगा. आय में वृद्धि होने की संभावनाएं भी हैं. आज आपका अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. साथ ही आपकी सोच भी सकारात्मक रहने वाली है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के मन में आज कामकाज को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहने वाली हैं. आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें. आर्थिक रूप से समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि आप अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज कामकाज से संबंधित मामलों में किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी. कामकाज को लेकर किली विशेषज्ञ की सलाह जरुर लें. उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी. इस राशि के कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है. करियर में आज कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपकी कोई मनचाही इच्छाएं पूर्ण होने की संभावनाएं हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है. आज आपकी सोच पहले से काफी रचनात्मक और शोध पूर्ण रहेगी. अपने कामकाज में बड़े बदलाव लाने के लिए आप विचार कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग के लोगों को सलाह है कि कानून के दायरे में रहकर ही अपने काम करें. वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है. परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक सहायता भी मिलने की संभावना है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आज नए संबंध बनाने का अवसर मिल सकता है. आपको सलाह है कि सहयोगियों के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर कर रिश्तों में सुधार लाने का यह सही समय है. पूरी मेहनत और लगन से किया गया कार्य आपको मान सम्मान दिलाएगा. साथ ही आज आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं. आपके अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे. जिससे आपको लाभ मिलेगा. अगर आप पर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको अब सफलता मिल सकती है. आपको सलाह है कि आज अपने खर्चे थोड़ी समझदारी के साथ करें और कोशिश करें की आप अनावश्यक लेनदेन से दूरी बनाकर रखें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि आज अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि यह गलतियों का कारण बन सकता है. अगर कोई आर्थिक लेनदेन से जुड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है. हालांकि, आज आपके सामने बड़े खर्च आ सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग आज अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे. वहीं, दूसरी तरफ कामकाज में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. आपको सलाह है कि दूसरों पर अत्याधिक अधिकार जमाने से बचें. वरना आपका तनाव बढ़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है. आज आपके आत्मबल और उत्साह चरम पर होगा. भाई बहनों के मार्गदर्शन पर आपके काम आसानी से पूरी होंगे. अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो भविष्य में आपको लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.