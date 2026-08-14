Weekly Tarot Rashifal (16 to 22 August 2026): अगस्त 2026 का यह तीसरा सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर में नए संपर्कों, प्रॉपर्टी लाभ, कानूनी राहत और आत्म-विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को प्रॉपर्टी सौदों में बड़ा लाभ और धनु राशि के जातकों को पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी, वहीं मिथुन राशि वालों को जोखिम भरे फैसलों से और मकर राशि के जातकों को अत्यधिक भागदौड़ व सेहत के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का यह पूरा सप्ताह कैसा बीतेगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के प्रभाव और संपर्कों में वृद्धि होगी. वहीं, आपके उंचे पदों पर बैठे लोग आपके कार्यों को सराहेंगे और आपके मनोबल में वृद्धि होगी. वहीं, सामाजिक पहचान को लेकर आपकी सोच प्रबल रहेगी. भीतर से संतुलन और आत्मविश्वास की भावना उभरेगी, जिससे निर्णय क्षमता में सुधार होगा. यह समय फिलहाल, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. यह समय व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सम्मान और समर्थन देने का है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह आर्थिक रूप से शुभ रहने वाला है. प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरी या व्यापार दोनों में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे. आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी. इस समय की गई योजनाएं भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी. आपको सलाह है कि फिलहाल, आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को फिलहाल संयम और सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है. आपको सलाह है कि फिलहाल, यात्रा पर जाने से पहले योजनाएं बनाएं. इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए अपने काम करें. आपको सलाह है कि आज किसी भी जोखिम भरे कार्य या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. आपको सलाह है कि धैर्य और अनुशासन से ही अपने कार्य करें.

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में शांति का अनुभव होगा. साथ ही इस हफ्ते आपके सभी पुराने तनाव कम होंगे. साथ ही दांपत्य जीवन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं. जिससे आपकी आपसी समझ मजबूत होगी. घर परिवार का वातावरण भी सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा.

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को कामकाज में मेहनत की सराहना मिलेगी. साथ ही विरोधी भी आपको कामकाज में चुनौतियां दे सकते हैं. आर्थिक मामलों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि सोच समझकर ही खर्च करें. आत्मबल और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे. अपनी उपब्धियों को अपने तक ही रखें.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा रहने वाला है. आपके कामकाज की सराहना की जाएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी. नए संपर्क और रिश्ते आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. साथ ही आपको सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी और आपके आत्मविश्वास को बल मिलेगा.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते अचानक ही यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी. साथ ही आज आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी नई तकनीक या विचारों को अपना सकते हैं. जिसका लाभ आपको जल्दी मिलेगा. कामकाज से संबंधित मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह, अपने दस्तावेजों की अच्छा तरह से जांच करने की आवश्यकता है. आपके कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. लेकिन, आपको सलाह है कि आप धैर्य से काम लें. जीवन साथी का पूरा सहयोग इस हफ्ते आपको मिलेगा. किसी भी निर्णय को लेने से पहले पारिवारिक हितों को ध्यान में रखें.

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कानूनी मामलों में सफलता और विवाद दोनों ही दिला सकता है. आज आपके शत्रु आपकी ऊर्जा और समझदारी से परास्त होंगे. अगर आपके किसी से कर्ज लिया हुआ है तो अब आपको उससे मुक्ति मिलेगी. इस हफ्ते आप मानसिक रूप से काफी राहत महसूस करेंगे. इस हफ्ते आपको सफलता के साथ साथ समाधान भी मिलेंगे.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सेहत में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है. इस सप्ताह आप मानसिक रूप से काफी थकान महसूस करेंगे. बार-बार यात्रा या भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी. इस हफ्ते आपका झुकाव मानसिक संतुलन बना रहेगा. साथ ही इस हफ्ते आप मानसिक रुप से काफी थकान महसूस करेंगे. आज आपके आंतरिक बल को पहचान मिलेगी.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की ऊर्जा और आत्मबल दोनों की उच्च स्तर पर बने रहेंगे. आज आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिसे देखकर लोग चौंक सकते हैं. समाज के साथ साथ कार्यक्षेत्र में भी आपकी छवि मजबूत बनी रहेगी. आज आपके विरोधी आपकी प्रगति को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग इस सप्ताह आत्म-विकास और व्यक्तिगत सुधार पर ध्यान देंगे. आज आपको नए कोर्स के साथ साथ नई एक्टिविटी में धन खर्च हो सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों को लेकर थोड़ा अंतर आ सकता है. सभी के साथ बातचीत बनाकर रखें और उनकी भावना को समझें. समझदारी से काम लें रिश्तों में आई दूरियां जल्दी सुलझ सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.