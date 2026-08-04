रियलिटी शो 'अलायंस' इन दिनों चर्चा में है. शो में सोहेल खान नजर आ रहे हैं. शो में उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी दिखी थीं लेकिन अब वो शो से बाहर हो गई हैं. अब शो में सलमान खान ने एंट्री ली. उन्होंने अपने भाई सोहेल को समझाया. सलमान ने सोहेल और सीमा के तलाक पर भी रिएक्ट किया.

सलमान खान ने सोहेल ने कहा, 'ये जो तुम सारी ब्लेम अपने आप पर ले रहे हो ना कि जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, भाई होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं. मैं समझ सकता हूं कि तुम ये नहीं कह सकते कि म्युचुअली हुआ है. यहां आने से पहले जब मैं देख रहा था इंटरव्यू जिसमें कहा गया कि एक कपल के तौर पर सब बहुत टॉक्सिक था. कुछ भी अच्छा नहीं था, तुमने झगड़ा किया जैसा कि हर कपल करता है. ये डिसीजन पर तुम बने रहो...या छोड़ दो. च्वाइस तुम्हारी है.'

एक तस्वीर से बिगड़ गए थे सोहेल-सीमा के रिश्ते

आगे सलमान ने कहा, 'भाई होने के नाते जो मैंने देखा, अलविरा और अर्पिता ने भी देखा कि तुमने अपनी तरफ से कोशिश की और उसने भी की होगी. लेकिन अब इसे तकदीर बोलो, सिचुएशन बोलो या फिर हालात बोलो, वो आपके फेवर में नहीं थे. जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली. तुम्हें पता है ना कि ये कब स्टार्ट हुआ. उस एक तस्वीर के साथ. और फिर वो बात बढ़ती ही गई. फिर वो बात उस मोड़ पर पहुंच गई कि तुम उसे रोक नहीं सकते थे. चाहें तुमने खुद को समझाने की लाख कोशिश की हो कि तुम उस रिश्ते में बने रहना चाहते हो, तुम उसे नहीं रोक पाए. और वो चैप्टर अभ खत्म हो चुका है. मुझे खुशी है कि अब सब नॉर्मल है.'





इसके अलावा सलमान ने कहा, 'भाई होने के नाते मैं उस दर्द को समझता हूं, कि हमारे लिए, सीमा के लिए और बच्चों के लिए. तुमने पहले भी ब्रेकअप देखे हैं ऐसा तो नहीं कि पहली बार हुआ है. तुम कुछ दिन उदास रहे और फिर आगे बढ़ गए. दो तीन रिलेशनशिप के बाद तुम सीमा से मिले. मुझे याद है जब तुमने मुझसे कहा था. मैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग कर रहा था और तुमने मुझे कॉल किया था कि मैं एक हफ्ते बाद शादी कर रहा हूं. उस समय से लेकर और अलग होने तक तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल था.'

सलमान ने ये भी कहा, 'क्योंकि जाहिर है कि जो इंसान उस रिश्ते में रहना चाहता है. उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है. उसे ही ज्यादा चोट पहुंचती है. मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो.' सोहेल कहते हैं कि हां मैं ठीक हैूं. तो फिर सलमान ने कहा कि किसी को डेट करना स्टार्ट करो. बस आगे बढ़ो. फिर सोहेल ने कहा- जब किसी अपने का साथ मिलता है, फैमिली मेंबर से मिलता है तो उससे आप आगे बढ़ते हो. सलमान भाई सब कुछ समझते हैं, मुझे एक जरुरत थी इमोशनल सपोर्ट की और वो आए.'





'सोहेल मेरे भाई ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया'

सलमान ने आगे कहा, 'भाई होने के नाते मुझे ये पता है कि सोहेल ने बहुत कोशिश की थी. वैसा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. इससे उसे बहुत दुख पहुंचा. उसने बहुत कोशिश की और वो सब कुछ किया जो कर सकता था. मुझे ऐसा लगता है कि सीमा ने भी बहुत कोशिश की होगी. लेकिन उसका इस पर बहुत असर हुआ और आज भी हो रहा है.'

सलमान खान ने कहा, 'सोहेल मेरे भाई ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया. इस दौरान वो सोहेल की एक्स वाइफ सीमा के बारे में बात कर रहे थे. जब सीमा की अलायंस में एंट्री हुई तब सोहेल ने कहा था कि शादी टूटने का सारा ब्लेम वो खुद पर लेना चाहते हैं. इस पर सीमा ने कहा था- ऐसा नहीं है, ताली दो हाथ से बजती है.'