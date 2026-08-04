क्या कांग्रेस के कहने पर हुआ वांगचुक-सरकार में समझौता? हो गया खुलासा

देश की धरोहर, जाने मानें शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पहली बार एक इंटरव्यू में उन तमाम बातों का खुलासा किया है, जिनमें उनकी भूख हड़ताल से जुड़ी बातें शामिल है. हाल ही में जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के नेतृत्व में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था. इसी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक 26 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. आंदोलन उस समय और तेज हो गया था, जब दिल्ली पुलिस वांगचुक को जबरन उठाकर अस्पताल ले गई थी. 20 जुलाई को संसद मार्च में बच्चों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे.

द वीक न्यूज वेबसाइट को दिए अपने एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने से जुड़ी बातें साझा की. साथ ही उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार ने प्रेशर डालकर भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था. साथ ही किसी कांग्रेस नेता के मीडिएशन का जिक्र था.

भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर क्या बताया?

वांगचुक ने कहा कि ये सब बेबुनियाद है. अगर कोई प्रेशर था, तो वह मेरी तरफ से सरकार पर था. सरकार के पास मुझपर प्रेशर डालने की कोई वजह नहीं थी. जैसे-जैसे मूवमेंट बढ़ा, खासकर जंतर-मंतर से मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने और 20 जुलाई के मार्च के बाद सरकार पर सच में प्रेशर आ गया. यह अप्रोच किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियों के जरिए आया. जो बिचौलिए का काम करती थीं.

उन्होंने कहा, मेरे हॉस्पिटल के बाहर, सफदरजंग और बाद में मेदांता में, पूरी सिक्योरिटी मौजूद थी. आईबी अफसर सरकार का मैसेज लेकर आते थे. बहुत प्यार से पूछते थे कि क्या मैं कुछ लोगों से बात करूंगा. तब मैं कहा करता था कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं. तभी उन्होंने कहा कि दो मिनिस्टर आ रहे हैं. मैं मान गया.

मुझे खुशी है कि सड़क और संसद में अभी भी एक कनेक्शन

इसके अलावा वांगचुक ने कहा कि मुझे खुशी है कि सड़क और संसद के बीच अभी भी एक कनेक्शन है. हमारी संसद पूरी तरह से भटकी हुई नहीं है. सिस्टम में बदलाव लाने के लिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. न ही 700 किसानों की मौत की. न ही पूरी GenZ के सड़कों पर उतरने की. मुझे खुशी है कि इस मायने में हमारी डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है. आइडियली सरकार को जनता की भावनाओं के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए. बदलाव ज्यादा आसानी से आना चाहिए.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेफ्टी वॉल्व की जरूर जरूरत है. हर शहर में एक प्रोटेस्ट साइट होना चाहिए. जहां प्रोटेस्ट करने की आजादी हो. इसी तरह सरकार लोगों का मूड समझती है. इसकी बजाय अभी असहमति की ये सभी जगहें कंट्रोल में हैं. इससे बाद में सिर्फ गुस्से का माहौल बनता है.

पूरे सिस्टम में सुधार होना चाहिए: वांगचुक

इसके अलावा वांगचुक ने शिक्षामंत्री के इस्तीफे को लेकर कहा कि शिक्षामंत्री का इस्तीफा तो बस शुरुआत है. जवाबदेही की स्वीकृति. यह जरूरी है कि जैसे कोई मरीज इलाज शुरू होने से पहले यह मान ले कि वह बीमार है. न सिर्फ एग्जामिनेशन सिस्टम में, बल्कि उस पूरे सिस्टम में सुधार होना चाहिए, जो आज के बच्चों और कल के नागरिकों को बनाता है.

उन्होंने कहा कि एग्जाम लेवल पर हमें शायद कुछ अलग सोचना होगा. क्या एग्जाम सबके लिए स्टैंडर्ड है. एक जैसे मल्टीपल चॉइस सेट ही रहने चाहिए? या क्या हम मान लें बराबर मुश्किल वाले पेपर के चार अलग-अलग सेट रख सकते हैं. यह स्टूडेंट्स को रैंडम तरीके से दिए जाएं. इससे लीक होना मुश्किल हो जाए.