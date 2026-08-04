धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 5 August 2026: वृषभ को फिजूलखर्ची और मकर राशि वालों को वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सख्त हिदायत; पढ़ें टैरो कार्ड्स

Tarot Rashifal 5 August 2026: वृषभ को फिजूलखर्ची और मकर राशि वालों को वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सख्त हिदायत; पढ़ें टैरो कार्ड्स

Tarot Rashifal 5 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क को नए काम में सफलता, तुला को बंपर कमाई. धनु न दें उधार, कन्या वाणी पर रखें संयम. पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 5 August 2026: अगस्त महीने का यह बुधवार सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि, गुप्त शत्रुओं से सतर्कता और वाणी में संयम रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं, वहीं कन्या राशि वालों को वित्तीय नुकसान और धनु राशि के जातकों को उधारी से बचने की सख्त हिदायत दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातको के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आपको सलाह है कि आज कामकाज से जुड़े विषयों को पूरी गंभीरता के साथ समझें और इस बात का ख्याल रखें की काम करते समय आपसे किसी तरह की कोई गलती न हो. जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए सलाह है कि आज अपने आइडिया किसी को दूसरे के साथ साझा न करें वरना आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो लोग लोगों को नई पार्टनरशिप में रहकर काम करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि आज जिस किसी के साथ भी कामकाज को लेकर डील करें तो अपनी शर्तों तो स्पष्ट तरीके से रखें. आर्थिक मामलों में दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है. आपको सलाह है कि आज अपने रिश्तों में थोड़ी पारदर्शिता बनाकर रखें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज अपनी सूझबूझ और कूटनीति से अपने विरोधियों को मात देने में सफल रहेंगे. आज आपके लिए आपके गुरु या पिता की सलाह मददगार साबित हो सकती है. इतना ही नहीं आज आपको अपने जीवनसाथी या पार्टनर से भी सहयोग मिलते रहेगा. साथ ही आज आपके सामने कुछ अन्य खर्च भी अचानक से सामने आ सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक कर्क राशि के लोग आज कोई नया काम शुरु कर सकते हैं. आज आपकी किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी. आप अपनी क्रिएटिविटी से सभी काम को सफलता पूर्वक पूरे करेंगे. जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा. आर्थिक मामलों में आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. आपको सलाह है कि फिलहाल, आज फिजूल खर्च करने से बचें वरना आपका बजट लंबे समय तक के लिए टाइट हो सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
सिंह राशि के जातकों को आज भविष्य को लेकर थोड़ी अनिश्चितता घेर सकती है, जिससे मन में बेचैनी रह सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कुछ विवाद सामने आ सकते हैं, खासकर जायदाद से जुड़े. यात्रा का भी योग बनता है, जिससे खर्च बढ़ सकता है. आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, परंतु सोच-समझकर ही कोई कदम उठाएं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज बातचीत करते समय संयम से काम करने की जरूरत है. अपनी वाणी को मधुर रखें और शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें वरना आपके रिश्तों में दरार आ सकती है. साथ ही आज आपको आर्थिक मामलों से जुड़ी कोई दुखद खबर मिल सकती हैं. देखा जाए तो आज आपकी कमाई कम और खर्चे ज्यादा रहेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह संतुलन बनाकर रखें. आज आपकी कमाई बहुत ही अच्छी रहेगी. आज आप अपने भविष्य को लेकर निवेश की अच्छी योजना बनाने पर अपना काफी समय लगा सकते हैं. लेकिन, किसी से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोग आज अपने सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे करेंगे. जो आपको आगे चलकर लाभ पहुचाएंगे. आज आप पर काम का काफी प्रेशर रह सकता है जिसका असर आपकी सेहत पर दिखाई दे सकता है. आपको सलाह है कि अपने खानपान को लेकर लापरवाही न करें. आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स ता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों का आज अपने सभी काम शांति और संयम के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. आपके छुपे हुए शत्रु आज सक्रिय हो सकते हैं जो आपका मान सम्मान को ठेस पहुचाएंगे. हालांकि, आज आप अपनी चतुराई से स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. साथ ही आज किसी को भी पैसा उधार न दें न ही किसी से पैसा उधार लें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा. इतना ही नहीं आज कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा. इस दौरान आपके हौसले थोड़ा कमजोर रहेंगे. इसलिए कोशिश करें की आप धैर्य बनाकर रखें और अपने काम पर पूरा फोकस करें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों की वाणी आज थोड़ी कड़वी रहेगी जिस वजह से आज कई लोग आपसे नाराज हो सकते हैं. साथ ही आज आपका कामकाज में मन भी नहीं लगेगा. इन सबसे बीत अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए अपने पसंदीदा कामों में समय बिताएं. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए. किसी से सलाह लेना आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आज ऑफिस की राजनीति में बेवजह की बातों में न उलझें वरना आपका समय खराब हो सकता है. हालांकि, आज आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी. इसलिए खानपान का ख्याल रखें.

यह भी पढ़े- Sawan 2026 Niyam: सावन में बाल और नाखून काटना, शुभ या अशुभ? जानें ज्योतिष और गरुड़ पुराण के नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 04 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 5 August 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 5 August 2026: वृषभ को फिजूलखर्ची और मकर राशि वालों को वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सख्त हिदायत; पढ़ें टैरो कार्ड्स
टैरो राशिफल 5 अगस्त 2026, सावधान! अगले 7 दिन इन 4 राशियों पर भारी; संपत्ति सौदों और बड़े निवेश में एक गलती पड़ सकती है महंगी!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 5 August 2026: कल बुधवार को शूल योग का महासंयोग, मेष और तुला राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा!
Kal Ka Rashifal 5 August 2026: कल बुधवार को शूल योग का महासंयोग, मेष और तुला राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा!
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 4 August 2026: भाग्य देगा पूरा साथ, बिजनेस में मिल सकता है बड़ा मुनाफा
भाग्य देगा पूरा साथ, बिजनेस में मिल सकता है बड़ा मुनाफा
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 4 August 2026: सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से होगा बड़ा लाभ, मेहनत दिलाएगी सफलता
सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से होगा बड़ा लाभ, मेहनत दिलाएगी सफलता
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले, यूपी में 13 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले, यूपी में 13 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
ओटीटी
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget