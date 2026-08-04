Tarot Rashifal 5 August 2026: अगस्त महीने का यह बुधवार सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि, गुप्त शत्रुओं से सतर्कता और वाणी में संयम रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं, वहीं कन्या राशि वालों को वित्तीय नुकसान और धनु राशि के जातकों को उधारी से बचने की सख्त हिदायत दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातको के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आपको सलाह है कि आज कामकाज से जुड़े विषयों को पूरी गंभीरता के साथ समझें और इस बात का ख्याल रखें की काम करते समय आपसे किसी तरह की कोई गलती न हो. जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए सलाह है कि आज अपने आइडिया किसी को दूसरे के साथ साझा न करें वरना आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो लोग लोगों को नई पार्टनरशिप में रहकर काम करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि आज जिस किसी के साथ भी कामकाज को लेकर डील करें तो अपनी शर्तों तो स्पष्ट तरीके से रखें. आर्थिक मामलों में दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है. आपको सलाह है कि आज अपने रिश्तों में थोड़ी पारदर्शिता बनाकर रखें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज अपनी सूझबूझ और कूटनीति से अपने विरोधियों को मात देने में सफल रहेंगे. आज आपके लिए आपके गुरु या पिता की सलाह मददगार साबित हो सकती है. इतना ही नहीं आज आपको अपने जीवनसाथी या पार्टनर से भी सहयोग मिलते रहेगा. साथ ही आज आपके सामने कुछ अन्य खर्च भी अचानक से सामने आ सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक कर्क राशि के लोग आज कोई नया काम शुरु कर सकते हैं. आज आपकी किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी. आप अपनी क्रिएटिविटी से सभी काम को सफलता पूर्वक पूरे करेंगे. जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा. आर्थिक मामलों में आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. आपको सलाह है कि फिलहाल, आज फिजूल खर्च करने से बचें वरना आपका बजट लंबे समय तक के लिए टाइट हो सकता है.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि के जातकों को आज भविष्य को लेकर थोड़ी अनिश्चितता घेर सकती है, जिससे मन में बेचैनी रह सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कुछ विवाद सामने आ सकते हैं, खासकर जायदाद से जुड़े. यात्रा का भी योग बनता है, जिससे खर्च बढ़ सकता है. आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, परंतु सोच-समझकर ही कोई कदम उठाएं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज बातचीत करते समय संयम से काम करने की जरूरत है. अपनी वाणी को मधुर रखें और शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें वरना आपके रिश्तों में दरार आ सकती है. साथ ही आज आपको आर्थिक मामलों से जुड़ी कोई दुखद खबर मिल सकती हैं. देखा जाए तो आज आपकी कमाई कम और खर्चे ज्यादा रहेंगे.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह संतुलन बनाकर रखें. आज आपकी कमाई बहुत ही अच्छी रहेगी. आज आप अपने भविष्य को लेकर निवेश की अच्छी योजना बनाने पर अपना काफी समय लगा सकते हैं. लेकिन, किसी से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोग आज अपने सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे करेंगे. जो आपको आगे चलकर लाभ पहुचाएंगे. आज आप पर काम का काफी प्रेशर रह सकता है जिसका असर आपकी सेहत पर दिखाई दे सकता है. आपको सलाह है कि अपने खानपान को लेकर लापरवाही न करें. आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स ता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों का आज अपने सभी काम शांति और संयम के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. आपके छुपे हुए शत्रु आज सक्रिय हो सकते हैं जो आपका मान सम्मान को ठेस पहुचाएंगे. हालांकि, आज आप अपनी चतुराई से स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. साथ ही आज किसी को भी पैसा उधार न दें न ही किसी से पैसा उधार लें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा. इतना ही नहीं आज कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा. इस दौरान आपके हौसले थोड़ा कमजोर रहेंगे. इसलिए कोशिश करें की आप धैर्य बनाकर रखें और अपने काम पर पूरा फोकस करें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों की वाणी आज थोड़ी कड़वी रहेगी जिस वजह से आज कई लोग आपसे नाराज हो सकते हैं. साथ ही आज आपका कामकाज में मन भी नहीं लगेगा. इन सबसे बीत अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए अपने पसंदीदा कामों में समय बिताएं. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए. किसी से सलाह लेना आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आज ऑफिस की राजनीति में बेवजह की बातों में न उलझें वरना आपका समय खराब हो सकता है. हालांकि, आज आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी. इसलिए खानपान का ख्याल रखें.

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