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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिसी का फटा सिर, किसी के कान…, फ्लाइट टर्बुलेंस से जख्मी पैसेंजर की आपबीती

किसी का फटा सिर, किसी के कान…, फ्लाइट टर्बुलेंस से जख्मी पैसेंजर की आपबीती

फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यहां फ्लाइट में जबरदस्त एयर टर्बुलेंस के कारण कई यात्री घायल हो गए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यहां फ्लाइट में जबरदस्त एयर टर्बुलेंस के कारण कई यात्री घायल हो गए. किसी के सिर में चोट आई है, तो किसी को कान में चोट लगी है. सभी घायल यात्रियों को IGI एयरपोर्ट से एंबुलेंस से हॉस्पिटल रैफर कर दिया गया है. एयर टर्बुलेंस से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आए हैं.

कुछ वीडियो में देखा जा रहा है कि विमान अचानक से हिलने डुलने लगा. इससे बिना सीट बेल्ट वाले यात्रा हवा में उछल गए. इस तरह की तस्वीरें फ्लाइट के अंदर भयानक टर्बुलेंस का मंजर दिखा रही है. 

ANI न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक यात्री ने बताया, 'फ्लाइट को उड़े हुए डेढ़ घंटा हो चुका था. सुबह का समय था. हम फ्लाइट के अंदर सो रहे थे. चलते-चलते फ्लाइट अचानक रुकी और मुड़ गई. यह 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलती रही. 15-20 यात्री घायल हो गए. फ्लाइट में 100 से ज्यादा लोग थे. 70 से 80% लोग घायल हुए. हम एयर इंडिया के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे.'

यात्री ने बताया कि फ्लाइट पूरी घूम गई. इससे यात्रियों को गंभीर चोट आई है. कान का पर्दा भी फट गया है. इसके अलावा किसी का कंधे में चोट आई है. किसी का सिर फट गया. 15 से 20  यात्रियों को चोट आई है. 

DGCA ने कहा- क्रू मेंबर का सदस्य गंभीर रूप से घायल, घटना की जांच की जा रही

वहीं, पूरे मामले पर डीजीसीए का बयान भी आया है. DGCA अधिकारी ने कहा, 'एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान की ऊंचाई अचानक 300 फुट कम हो गई.  पायलट ने चालक दल के एक सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी है. एअर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान के बीच हवा में असंतुलित होने की घटना की जांच की जा रही है.'

अस्पताल ने जारी किया बयान, वसंत कुंज में भर्ती पैसेंजर्स
सभी घायल यात्रियों को वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में एटमिट कराया गया है. अस्पताल का कहना है, 'ताजा जानकारी के अनुसार 7 यात्री फोर्टिस फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजन ढाल पहुंचे हैं. उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है. अस्पताल पहुंचते ही सभी मरीजों की तुरंत जांच की गई. बिना किसी देरी के इलाज शुरू कर दिया गया है. मरीजों की हालत स्थिर होने के बाद अस्पताल की तरफ से बेहतर तालमेल और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए कोड येलो लागू किया गया है.'

अस्पताल का कहना है, 'हालत स्थिर होने के बाद मरीजों को जरूरी रेडियोलॉजिकल जांच के लिए भेजा जाएगा. अब उन्हें आगे की निगरानी और इलाज के लिए उनके संबंधित इनपेशेंट कमरों में भेजा जा रहा है. अस्पताल में एयर इंडिया की एक खास कॉर्डिनेशन टीम भी है. यह क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेशन टीमों के साथ मिलकर मरीजों की देखभाल, कागजी कार्रवाई, लॉजिस्टिक्स और यात्रियों के परिवारों से बातचीत में मदद कर रही है. मेडिकल टीमें अभी हर मरीज की जांच कर रही है.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Air India Update News Breaking News Abp News
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