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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मेरी वजह से ब्रेंडन मैकुलम कोच पद से हटाए गए', बेन स्टोक्स ने खुद को ठहराया जिम्मेदार

'मेरी वजह से ब्रेंडन मैकुलम कोच पद से हटाए गए', बेन स्टोक्स ने खुद को ठहराया जिम्मेदार

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि अगर उन्होंने अचानक संन्यास का फैसला नहीं लिया होता तो ब्रेंडन मैकुलम अपने कोच पद पर बने रहते. उन्होंने मैकुलम को निकाले जाने का खुद को जिम्मेदार ठहराया.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कुछ दिन पहले ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटा दिया था. उनके बाद ECB ने स्टीफन फ्लेमिंग को नया टेस्ट कोच चुना है. मैकुलम को हटाने जाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बेन स्टोक्स ने अपने ऊपर ली, जिनका मानना है कि अगर वह अचानक संन्यास नहीं लेते तो शायद अभी भी मैकुलम टेस्ट टीम के कोच रहते. स्टोक्स ने कहा, "ये मेरी गलती के कारण हुआ."

बेन स्टोक्स ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से पूर्व संन्यास की घोषणा की थी. साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन से जुड़े एक नाइटक्लब विवाद के बाद स्टोक्स ने ऐसा किया था. जोस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में स्टोक्स ने खुलासा किया कि जब उन्हें पता चला कि मैकुलम को हटाया गया है तो उन्हें हैरानी हुई थी. उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अचानक संन्यास का फैसला नहीं लिया होता तो शायद मैकुलम को नहीं हटाया जाता.

पॉडकास्ट में स्टोक्स ने कहा, "मैकुलम को हटाए जाने की खबर से मैं हैरान था. अगर मैंने 4 हफ्ते पहले संन्यास का वो फैसला न लिया होता, तो मैकुलम अभी भी टेस्ट टीम के कोच होते. इसलिए यह मेरी गलती है!"

बेन स्टोक्स ने इस पॉडकास्ट में ये भी बताया कि ब्रेंडन मैकुलम को उन्होंने कैसे बताया कि वो क्या फैसला करने वाले हैं. उन्होंने इस दौरान उन्हें अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "जब मैंने मैकुलम को ये बताया तब वह टोस्ट बना रहे थे. मैंने बस यही कहा, "मैंने अपना फैसला कर लिया है." मैंने पहले भी उनसे इस बारे में बात की थी, फिर जब उन्हें बताया तो उन्होंने ऐसा कुछ किया जैसे हां ठीक है. मुझे इशारा मिल था कि आगे बढ़ा जाए. मैकुलम व्हाइट-बॉल टीम के साथ आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित हैं. वह खुश भी हैं क्योंकि वाइट-बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड टीम अच्छा कर रही है."

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मेरी वजह से ब्रेंडन मैकुलम कोच पद से हटाए गए', बेन स्टोक्स ने खुद को ठहराया जिम्मेदार

इंग्लैंड ने हाल ही में भारत को टी20 में क्लीन स्वीप किया. इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से हराया, एक मैच बारिश में धुल गया था. इसके बाद हुई वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड ने भारत को 2-1 से हराया, जबकि सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड हार गई थी.

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बता दें कि ब्रेंडन मैकुलम को ECB ने सिर्फ टेस्ट टीम की कोचिंग से हटाया है, वह टी20 और वनडे में हेड कोच की भूमिका निभाते रहेंगे. पिछले हफ्ते ही इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच के रूप में स्टीफन फ्लेमिंग के नाम की घोषणा हो गई है. वहीं बेन स्टोक्स के बाद जो रुट को टेस्ट कप्तान बनाया गया है.

इंग्लैंड की अगली टेस्ट सीरीज इसी महीने पाकिस्तान के खिलाफ है. 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, जिसका पहला मैच 19 अगस्त से हेडिंग्ले में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 27 से 31 अगस्त और तीसरा टेस्ट 9 से 13 सितंबर के बीच खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Cricket Team Brendon McCullum England Test Team Coach Cricket News
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