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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रहण भारत में न दिखे तो भी क्या लगता है सूतक? जानिए क्या है नियम

ग्रहण भारत में न दिखे तो भी क्या लगता है सूतक? जानिए क्या है नियम

Surya Grahan 2026: क्या भारत में ग्रहण दिखाई न देने पर भी सूतक काल लगता है? जानें अगस्त 2026 के सूर्य और चंद्र ग्रहण के मामले में धार्मिक मान्यता और सही नियम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 02:46 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: ग्रहण का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में सूतक काल का सवाल आता है. खासकर जब ग्रहण भारत में दिखाई न दे, तब अक्सर लोगों में भ्रम रहता है कि क्या उस दौरान पूजा-पाठ बंद रखना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद होते हैं या घर में सूतक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका जवाब ग्रहण की दृश्यता से जुड़ा माना जाता है.

अगस्त 2026 में भी यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा और दोनों भारत से दिखाई नहीं देंगे. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जबकि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भी भारत से दिखाई नहीं देगा. 

भारत में ग्रहण न दिखे तो क्या सूतक लगता है?

धार्मिक परंपरा में सामान्य मान्यता है कि जो ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाता. इसी आधार पर अगस्त 2026 के दोनों ग्रहणों के लिए भारत में सूतक नहीं माना जाएगा. 

इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले लोग ग्रहण दिखाई न देने की स्थिति में सामान्य धार्मिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं.

सूतक काल क्या होता है?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले का एक विशेष समय सूतक काल कहलाता है. परंपरागत रूप से सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे और चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक शुरू होने की मान्यता है.

इस दौरान कई लोग पूजा-पाठ, मांगलिक कार्य और मंदिर दर्शन से परहेज करते हैं. हालांकि, ये धार्मिक परंपराएं हैं और अलग-अलग संप्रदायों में इनके पालन के तरीके अलग हो सकते हैं.

अगस्त 2026 में दोनों ग्रहण भारत से नहीं दिखेंगे

अगस्त में दो ग्रहण पड़ेंगे. पहला 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण है. यह भारत से दिखाई नहीं देगा. 

इसके बाद 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के अनुसार यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा. 

इसलिए भारत में दोनों ग्रहणों का धार्मिक सूतक मान्य न होने की मान्यता है.

क्या मंदिर बंद होंगे?

जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता और यहां सूतक मान्य नहीं माना जाता, तो सामान्य तौर पर मंदिरों के कपाट बंद करने या पूजा रोकने की आवश्यकता नहीं मानी जाती.

भक्त अपनी नियमित पूजा कर सकते हैं. हालांकि, किसी विशेष मंदिर या धार्मिक परंपरा में स्थानीय नियम अलग हो सकते हैं.

क्या घर में खाना-पीना बंद करना होगा?

ग्रहण न दिखाई देने की स्थिति में भारत में धार्मिक सूतक मान्य नहीं होने के कारण खाने-पीने पर ग्रहण से जुड़ी सामान्य धार्मिक पाबंदियां लागू नहीं मानी जातीं.

तुलसी के पत्ते खाने में डालना, भोजन न करना जैसी परंपराएं मुख्यतः उन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हैं जहां सूतक और ग्रहण का पालन किया जाता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहण के दिखाई देने या न दिखाई देने को लेकर सूतक की मान्यता को अलग-अलग समझना जरूरी है. धार्मिक परंपरा में आमतौर पर जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल मान्य नहीं माना जाता. इसलिए अगर भारत में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो सामान्य पूजा-पाठ और दैनिक धार्मिक कार्य करने में बाधा नहीं मानी जाती.

क्या ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव फिर भी माना जाएगा?

यहां धार्मिक सूतक और ज्योतिषीय प्रभाव को अलग-अलग समझना जरूरी है. सूतक की मान्यता ग्रहण के दिखाई देने से जुड़ी धार्मिक परंपरा है, जबकि ज्योतिष में ग्रहण के प्रभाव का आकलन ग्रहों, राशियों और जन्म कुंडली के आधार पर किया जाता है.

इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से कोई व्यक्ति ग्रहण के संभावित प्रभाव को लेकर अपनी राशि या कुंडली के अनुसार विश्लेषण करवा सकता है, लेकिन इसे सूतक काल के समान नहीं माना जाना चाहिए.

सीधी बात यह है कि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो पारंपरिक धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां सूतक काल नहीं माना जाता. अगस्त 2026 के 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के मामले में भी भारत में सूतक लागू नहीं माना जाएगा. 

हालांकि, धार्मिक परंपराएं क्षेत्र, संप्रदाय और परिवार के अनुसार अलग हो सकती हैं. इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करना भी उचित है.

FAQ

क्या भारत में ग्रहण न दिखने पर सूतक लगता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भारत में ग्रहण दिखाई न देने पर सूतक काल मान्य नहीं माना जाता.

अगस्त 2026 में सूर्य ग्रहण कब है?

12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगेगा और यह भारत से दिखाई नहीं देगा.

अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा?

नहीं. 28 अगस्त 2026 का आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

क्या ग्रहण न दिखने पर मंदिर बंद होते हैं?

सामान्य धार्मिक मान्यता के अनुसार जब ग्रहण दिखाई नहीं देता और सूतक मान्य नहीं होता, तब मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती.

क्या सूतक और ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव एक ही चीज है?

नहीं. सूतक धार्मिक परंपरा से जुड़ा है, जबकि ज्योतिषीय प्रभाव की गणना ग्रहों और कुंडली की स्थिति के आधार पर की जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 28 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Sutak Rules Surya Grahan 2026 Eclipse Sutak Kaal Eclipse Not Visible In India
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