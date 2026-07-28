धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 29 July 2026: कल का राशिफल, गुरु पूर्णिमा पर मिथुन और कुंभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, आर्थिक नुकसान और तनाव का अलर्ट!

Kal Ka Rashifal 29 July 2026: कल का राशिफल, गुरु पूर्णिमा पर मिथुन और कुंभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, आर्थिक नुकसान और तनाव का अलर्ट!

Kal Ka Rashifal 29 July 2026: कल का राशिफल, गुरु पूर्णिमा पर प्रीति व भद्र योग का महासंयोग. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का कल का भविष्यफल, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal 29 July 2026 & Guru Purnima: बुधवार, 29 जुलाई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत पावन और फलदायी रहने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा तिथि है. गुरु पूर्णिमा का यह पर्व गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे. इसके साथ ही आकाश मंडल में प्रीति योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

29 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा तिथि (रात्रि 08:06 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि.
  • नक्षत्र व चंद्र राशि: उत्तराषाढा नक्षत्र (दोपहर 03:37 बजे तक), तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचार करेंगे.
  • शुभ योग: प्रीति योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु).
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक.
  • लाभ का चौघड़िया: शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक.
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू करने से बचें).
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से पिता के आदर्शों पर चलना आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा.

व्यापार व नौकरी: प्रीति योग के बनने से बिजनेस में जबरदस्त प्रगति होगी. अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाएं. ऑफिस में व्यवस्था बनी रहेगी और आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कार्यभार मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर प्यार मिलेगा. वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन से करियर में लाभ होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 1.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से शुभ कार्यों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं.

व्यापार व लोन: व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा. जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचें.

करियर व राजनीति: कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता रंग लाएगी. ऑफिस में राजनीति करने वाले सहकर्मियों से दूरी बनाएं. सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर शांत रहना ही आपके हित में होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 5.

मिथुन राशि (Gemini) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे अनसुलझे मामलों में समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

व्यापार व नौकरी: बाजार की उथल-पुथल से बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ सकता है. क्लाइंट्स के साथ बहसबाजी न करें. ऑफिस में जिद के कारण सहकर्मियों का दिल न दुखाएं और बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें.

पारिवारिक व लव लाइफ: शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव या झगड़ा हो सकता है. संवाद बनाए रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 3.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से पति-पत्नी के संबंधों में मजबूती और मधुरता आएगी.

व्यापार व मीडिया: प्रीति योग के प्रभाव से मीडिया और पब्लिक रिलेशन से जुड़े व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा. ग्राहक नेटवर्क को एक्टिव रखें. पिछली बचत मुश्किल समय में काम आएगी.

करियर व परिवार: ऑफिस के कामों में जल्दबाजी न करें, वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है. माताजी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, जिससे घर में खुशहाली रहेगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें.

व्यापार व नौकरी: व्यावसायिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार होगा. नए कारोबारियों को जल्दबाजी के बजाय एकाग्रता से काम लेना होगा. कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें.

करियर व स्टूडेंट्स: दफ्तर में अज्ञात भय से बचें और काम पर ध्यान केंद्रित करें. छात्र अध्ययन सामग्री को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - क्रीम, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 9.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से संतान के व्यावहारिक अनुभवों से सुखद परिणाम मिलेंगे.

व्यापार व फंड: प्रीति योग के प्रभाव से विदेश से फंड मिलने के योग बन रहे हैं. नए अवसर सामने आते ही तुरंत निर्णय लें, ज्यादा सोच-विचार में समय व्यर्थ न करें.

नौकरी व शिक्षा: दफ्तर में रचनात्मक (Creative) कार्यों से सफलता मिलेगी. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह अधिक मेहनत करने का सही समय है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 7.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 4ठे भाव में होने से भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं.

व्यापार व लेनदेन: काम से जुड़ी प्लानिंग थोड़ी डिले (विलंबित) हो सकती है. लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें, इससे बिजनेस संबंध मजबूत होंगे. सेल्स व नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को सतर्क रहना होगा.

नौकरी व रिश्ते: ऑफिस में व्यर्थ की चिंताओं से चिड़चिड़ापन आ सकता है. बोलते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें. परिवार में सभी के साथ प्यार से पेश आएं.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नेवी ब्लू, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 3.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से आप अपनी इच्छाशक्ति के बल पर कठिन से कठिन काम पूरे कर लेंगे.

व्यापार व शुभ समय: पुरानी व्यावसायिक योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 या शाम 05:15 से 06:15 का समय सबसे श्रेष्ठ है. त्वरित फैसले लें.

नौकरी व लव लाइफ: नए कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. जीवनसाथी के सहयोग से रुका हुआ काम पूरा होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 7.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से धन संचय करने और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की क्षमता बढ़ेगी.

व्यापार व योजनाएं: बिजनेस में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग करें. स्टॉक स्वयं मेंटेन करें. धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा.

नौकरी व लव लाइफ: दफ्तर में बॉस आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. जो लोग सिंगल हैं, वे नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नारंगी, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 1.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आप बौद्धिक और व्यावहारिक फैसलों से लाभ कमाएंगे.

व्यापार व प्रीति योग: प्रीति योग के प्रभाव से युवाओं को मनपसंद नौकरी मिलेगी. बिजनेस में बिक्री बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे.

नौकरी व परिवार: कार्यस्थल पर पिछले कई दिनों से चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सकारात्मक सोच के साथ बदलावों को स्वीकार करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 5.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से कानूनी मामलों में अड़चनें और अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार व चुनौतियां: व्यापार में चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे अपेक्षित लाभ मिलना कठिन होगा. अन्य व्यापारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और विवादों से बचें.

नौकरी व विरोधी: ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें, वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं. बिना वजह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें. काम में लापरवाही न बरतें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप अपने कर्तव्यों को बखूबी पहचानकर पूरा करेंगे.

व्यापार व नेटवर्क: प्रीति योग के प्रभाव से नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो बिजनेस में तरक्की दिलाएंगे. मार्केट में पार्टनर्स के साथ मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लें.

नौकरी व स्टूडेंट्स: दफ्तर में धैर्य और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, सितारे जल्द आपके पक्ष में होंगे. छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 8.

FAQs

1. 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा पर किन राशियों का भाग्य चमकेगा?
उत्तर: कल गुरु पूर्णिमा पर मकर, कन्या, कर्क और मेष राशि के जातकों को प्रीति योग के प्रभाव से मनपसंद नौकरी, विदेश से फंड और बंपर धन लाभ मिलेगा.

2. 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर शुभ काम करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त क्या है?
उत्तर: कल शुभ कार्यों के लिए दो सर्वश्रेष्ठ समय हैं: पहला सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ चौघड़िया).

3. गुरु पूर्णिमा पर किन राशियों को नुकसान और विवाद से बचने की जरूरत है?
उत्तर: कल मिथुन, कुंभ और तुला राशि के जातकों को विशेष सावधान रहना होगा. मिथुन राशि वाले क्लाइंट्स से बहस न करें और कुंभ राशि वाले दफ्तर में शत्रुओं के षड्यंत्र से बचें.

Guru Purnima: गुरु पूर्णिमा पर महंत रविंद्र पुरी का खास संदेश, बताया क्यों बेहद पवित्र है व्यास पूर्णिमा और श्रावण मास

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 29 July 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 29 July 2026: कल का राशिफल, गुरु पूर्णिमा पर मिथुन और कुंभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, आर्थिक नुकसान और तनाव का अलर्ट!
कल का राशिफल 29 जुलाई 2026, गुरु पूर्णिमा पर मिथुन और कुंभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, आर्थिक नुकसान और तनाव का अलर्ट!
राशिफल
Tula Rashifal 28 July 2026: पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार तुला राशि वाले दफ्तर में लालच व विवाद से बचें, जानें आज का राशिफल
Tula Rashifal 28 July 2026: पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार तुला राशि वाले दफ्तर में लालच व विवाद से बचें, जानें आज का राशिफल
राशिफल
Kanya Rashifal 28 July 2026: कन्या राशि वाले चौथे चंद्रमा के कारण आज रहें सतर्क, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां
Kanya Rashifal 28 July 2026: कन्या राशि वाले चौथे चंद्रमा के कारण आज रहें सतर्क, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां
राशिफल
Meen Rashifal 28 July 2026: मीन राशि 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में रहेगा बोलबाला, विदेश जाने का मिलेगा शानदार अवसर
Meen Rashifal 28 July 2026: मीन राशि 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में रहेगा बोलबाला, विदेश जाने का मिलेगा शानदार अवसर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस खिलाड़ी ने चुन ली भारत की प्लेइंग XI, जडेजा बाहर
वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस खिलाड़ी ने चुन ली भारत की प्लेइंग XI, जडेजा बाहर
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget