Kal Ka Rashifal 29 July 2026 & Guru Purnima: बुधवार, 29 जुलाई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत पावन और फलदायी रहने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा तिथि है. गुरु पूर्णिमा का यह पर्व गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे. इसके साथ ही आकाश मंडल में प्रीति योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

29 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा तिथि (रात्रि 08:06 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि.

आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा तिथि (रात्रि 08:06 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि. नक्षत्र व चंद्र राशि: उत्तराषाढा नक्षत्र (दोपहर 03:37 बजे तक), तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचार करेंगे.

उत्तराषाढा नक्षत्र (दोपहर 03:37 बजे तक), तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचार करेंगे. शुभ योग: प्रीति योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु).

प्रीति योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु). शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक.

सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक. लाभ का चौघड़िया: शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक.

शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक. राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू करने से बचें).

दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू करने से बचें). शुभ दिशा: उत्तर दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से पिता के आदर्शों पर चलना आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा.

व्यापार व नौकरी: प्रीति योग के बनने से बिजनेस में जबरदस्त प्रगति होगी. अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाएं. ऑफिस में व्यवस्था बनी रहेगी और आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कार्यभार मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर प्यार मिलेगा. वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन से करियर में लाभ होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 1.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से शुभ कार्यों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं.

व्यापार व लोन: व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा. जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचें.

करियर व राजनीति: कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता रंग लाएगी. ऑफिस में राजनीति करने वाले सहकर्मियों से दूरी बनाएं. सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर शांत रहना ही आपके हित में होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 5.

मिथुन राशि (Gemini) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे अनसुलझे मामलों में समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

व्यापार व नौकरी: बाजार की उथल-पुथल से बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ सकता है. क्लाइंट्स के साथ बहसबाजी न करें. ऑफिस में जिद के कारण सहकर्मियों का दिल न दुखाएं और बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें.

पारिवारिक व लव लाइफ: शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव या झगड़ा हो सकता है. संवाद बनाए रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 3.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से पति-पत्नी के संबंधों में मजबूती और मधुरता आएगी.

व्यापार व मीडिया: प्रीति योग के प्रभाव से मीडिया और पब्लिक रिलेशन से जुड़े व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा. ग्राहक नेटवर्क को एक्टिव रखें. पिछली बचत मुश्किल समय में काम आएगी.

करियर व परिवार: ऑफिस के कामों में जल्दबाजी न करें, वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है. माताजी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, जिससे घर में खुशहाली रहेगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें.

व्यापार व नौकरी: व्यावसायिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार होगा. नए कारोबारियों को जल्दबाजी के बजाय एकाग्रता से काम लेना होगा. कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें.

करियर व स्टूडेंट्स: दफ्तर में अज्ञात भय से बचें और काम पर ध्यान केंद्रित करें. छात्र अध्ययन सामग्री को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - क्रीम, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 9.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से संतान के व्यावहारिक अनुभवों से सुखद परिणाम मिलेंगे.

व्यापार व फंड: प्रीति योग के प्रभाव से विदेश से फंड मिलने के योग बन रहे हैं. नए अवसर सामने आते ही तुरंत निर्णय लें, ज्यादा सोच-विचार में समय व्यर्थ न करें.

नौकरी व शिक्षा: दफ्तर में रचनात्मक (Creative) कार्यों से सफलता मिलेगी. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह अधिक मेहनत करने का सही समय है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 7.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 4ठे भाव में होने से भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं.

व्यापार व लेनदेन: काम से जुड़ी प्लानिंग थोड़ी डिले (विलंबित) हो सकती है. लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें, इससे बिजनेस संबंध मजबूत होंगे. सेल्स व नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को सतर्क रहना होगा.

नौकरी व रिश्ते: ऑफिस में व्यर्थ की चिंताओं से चिड़चिड़ापन आ सकता है. बोलते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें. परिवार में सभी के साथ प्यार से पेश आएं.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नेवी ब्लू, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 3.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से आप अपनी इच्छाशक्ति के बल पर कठिन से कठिन काम पूरे कर लेंगे.

व्यापार व शुभ समय: पुरानी व्यावसायिक योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 या शाम 05:15 से 06:15 का समय सबसे श्रेष्ठ है. त्वरित फैसले लें.

नौकरी व लव लाइफ: नए कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. जीवनसाथी के सहयोग से रुका हुआ काम पूरा होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 7.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से धन संचय करने और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की क्षमता बढ़ेगी.

व्यापार व योजनाएं: बिजनेस में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग करें. स्टॉक स्वयं मेंटेन करें. धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा.

नौकरी व लव लाइफ: दफ्तर में बॉस आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. जो लोग सिंगल हैं, वे नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नारंगी, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 1.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आप बौद्धिक और व्यावहारिक फैसलों से लाभ कमाएंगे.

व्यापार व प्रीति योग: प्रीति योग के प्रभाव से युवाओं को मनपसंद नौकरी मिलेगी. बिजनेस में बिक्री बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे.

नौकरी व परिवार: कार्यस्थल पर पिछले कई दिनों से चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सकारात्मक सोच के साथ बदलावों को स्वीकार करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 5.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से कानूनी मामलों में अड़चनें और अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार व चुनौतियां: व्यापार में चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे अपेक्षित लाभ मिलना कठिन होगा. अन्य व्यापारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और विवादों से बचें.

नौकरी व विरोधी: ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें, वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं. बिना वजह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें. काम में लापरवाही न बरतें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप अपने कर्तव्यों को बखूबी पहचानकर पूरा करेंगे.

व्यापार व नेटवर्क: प्रीति योग के प्रभाव से नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो बिजनेस में तरक्की दिलाएंगे. मार्केट में पार्टनर्स के साथ मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लें.

नौकरी व स्टूडेंट्स: दफ्तर में धैर्य और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, सितारे जल्द आपके पक्ष में होंगे. छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 8.

FAQs

1. 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा पर किन राशियों का भाग्य चमकेगा?

उत्तर: कल गुरु पूर्णिमा पर मकर, कन्या, कर्क और मेष राशि के जातकों को प्रीति योग के प्रभाव से मनपसंद नौकरी, विदेश से फंड और बंपर धन लाभ मिलेगा.

2. 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर शुभ काम करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त क्या है?

उत्तर: कल शुभ कार्यों के लिए दो सर्वश्रेष्ठ समय हैं: पहला सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ चौघड़िया).

3. गुरु पूर्णिमा पर किन राशियों को नुकसान और विवाद से बचने की जरूरत है?

उत्तर: कल मिथुन, कुंभ और तुला राशि के जातकों को विशेष सावधान रहना होगा. मिथुन राशि वाले क्लाइंट्स से बहस न करें और कुंभ राशि वाले दफ्तर में शत्रुओं के षड्यंत्र से बचें.

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