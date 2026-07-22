Aaj ka Kumbh Rashifal 22 July 2026: आय बढ़ने के मजबूत योग, नौकरी में बदलाव और नए अवसर भविष्य को देंगे नई दिशा
Aquarius Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, व्यापार में आय बढ़ेगी, नौकरी में बदलाव के संकेत मिलेंगे और करियर में नई उम्मीद जगेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. नवम भाव में चंद्रमा और साध्य योग के प्रभाव से व्यापार की गति बेहतर रहेगी तथा आय में वृद्धि के योग बनेंगे. यदि किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़े, तो उससे लाभ मिलने की संभावना है और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को फिलहाल बड़े जोखिम लेने से बचना चाहिए. सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में बेहतर परिणाम देंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं. बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिलने पर स्थान परिवर्तन का विचार बन सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय आत्ममंथन और सही दिशा तय करने का है. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, हालांकि प्रतिस्पर्धी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपने प्रदर्शन पर पूरा ध्यान दें. उधार या अनावश्यक आर्थिक जिम्मेदारियां लेने से बचना आपके हित में रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रह सकता है. व्यापार से आय बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. उधार लेने या देने में सावधानी बरतें और अपनी वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं.
लव और फैमिली राशिफल
आज आध्यात्मिक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और मन शांत रहेगा. मित्रों से वीडियो कॉल या ऑनलाइन बातचीत के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक रूप से आप पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको मानसिक शांति देंगी. यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए. दोस्तों के साथ विचारों का आदान-प्रदान नई ऊर्जा देगा और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और व्यापार में उन्नति के योग बढ़ेंगे.
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