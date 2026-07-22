Aaj Ka Dhanu Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और नए अवसर लेकर आएगा. एकादश भाव में चंद्रमा और साध्य योग के प्रभाव से बड़े क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिल सकता है. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. किसी महत्वपूर्ण डील के सिलसिले में विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं. लंबे समय से बाजार में फंसा हुआ धन आंशिक रूप से वापस मिलने की संभावना है, जिससे व्यापार में राहत मिलेगी. नए व्यापारियों को किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके कारोबार को नई दिशा दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल अनुकूल रहेगा. सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलने से कार्य समय पर पूरे होंगे. हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से बचना आपके हित में रहेगा. शांत स्वभाव और अनुशासित कार्यशैली आपके करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन पहले से बेहतर रहेगा. रुका हुआ धन मिलने से राहत मिलेगी और आय में धीरे-धीरे सुधार होगा. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही निर्णय लें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. बड़े-बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा. अपने जीवन की रुचियों को समझने और परिवार के साथ यादगार पल बिताने का यह अच्छा समय है. रिश्तों में अपनापन और सामंजस्य बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और पानी की पर्याप्त मात्रा लेते रहें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. अपने क्षेत्र में मिली पहचान से आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए, सफलता के योग मजबूत हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को भोजन या वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, आर्थिक लाभ और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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