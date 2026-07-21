'जो हौसलों को कर ले कैद... 'राहुल संग PM हाउस पर प्रदर्शन की 3 तस्वीरें शेयर कर बोले अखिलेश

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो हौसलों को कर ले कैद... 'राहुल गांधी संग पीएम हाउस पर प्रदर्शन की 3 दिलचस्प तस्वीरें शेयर कर बोले अखिलेश यादव

'जो हौसलों को कर ले कैद... 'राहुल गांधी संग पीएम हाउस पर प्रदर्शन की 3 दिलचस्प तस्वीरें शेयर कर बोले अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी के साथ तीन खास तस्वीरें शेयर की है. दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद यूपी के पूर्व सीएम तस्वीरें पोस्ट कीं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 10:38 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पीएम हाउस पर दिए धरने की तीन तस्वीरें साझा की है.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा- जो हौसलों को कर ले कैद, कभी वो हिरासत कहां बनी. सपा चीफ द्वारा शेयर की गई तीन तस्वीरों में राहुल गांधी, योगेंद्र यादव समेत तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों में राहुल और अखिलेश, धरना स्थल पर एक दूसरे का साथ देते नजर आ रहे हैं.

अखिलेश को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हिरासत में ले लिया गया था. 21 जुलाई को रात 10 बजे के बाद अखिलेश को भी रिहा किया गया. इस संदर्भ में एक सोशल मीडिया पोस्ट में सपा ने जानकारी दी कि अखिलेश यादव  को दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया है. सभी समाजवादी साथियों से अपील है कि वो भी अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें. छात्रों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

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पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग

बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की. इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे थे. धरनास्थल पर पहुंचकर अखिलेश ने कहा था कि छात्रों के मुद्दे का हल हो और राहुल गांधी की मांगे पूरी की जाएं.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा राहुल गांधी से मिलकर बातचीत के बाद जब धरना समाप्त नहीं हुआ, तो पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और कई अन्य नेताओं को ‘बलपूर्वक’ हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले गई. 

Published at : 21 Jul 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Congress Rahul Gandhi
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