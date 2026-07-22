Aaj Ka Makar Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से कारोबार सामान्य गति से चलेगा. कुछ आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें समझदारी से संभालने में सफल रहेंगे. यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी और बाजार का अध्ययन अवश्य कर लें. भरोसेमंद सहयोगी या कर्मचारी पर जिम्मेदारी सौंपना भविष्य में आपके कारोबार के लिए लाभदायक साबित होगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान का कारण बन सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्त रहने वाला है. कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा और कुछ कार्यों में देरी होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयमित व्यवहार रखें. हालांकि नौकरी की प्रोफाइल या जिम्मेदारियों में बदलाव भविष्य में आपके करियर के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. आवश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. यदि किसी नए निवेश या व्यापार विस्तार पर विचार कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से माहौल सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और घर का वातावरण सुखद बनेगा. परिवार के साथ बिताए गए पल मानसिक सुकून देंगे.

हेल्थ राशिफल

अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और काम के बीच थोड़ा विश्राम भी करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखने का है. आपका समर्पण और नियमित अभ्यास भविष्य की सफलता की मजबूत नींव रखेगा. पढ़ाई और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान शनिदेव की पूजा करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम होंगी, करियर में स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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