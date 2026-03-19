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Khatu Shyam Mandir: खाटू श्याम मंदिर 19 घंटे रहेगा बंद, जानें मंदिर खुलने का समय
Khatu Shyam Mandir Closed 2026: खाटू श्याम मंदिर 19 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा. 19 घंटे मंदिर बंद रहेगा. बाबा श्याम के दर्शन भक्तों को कब होंगे जान लें मंदिर खुलने का समय.
खाटू श्याम मंदिर
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Published at : 19 Mar 2026 01:58 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion