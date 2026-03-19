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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKhatu Shyam Mandir: खाटू श्याम मंदिर 19 घंटे रहेगा बंद, जानें मंदिर खुलने का समय

Khatu Shyam Mandir: खाटू श्याम मंदिर 19 घंटे रहेगा बंद, जानें मंदिर खुलने का समय

Khatu Shyam Mandir Closed 2026: खाटू श्याम मंदिर 19 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा. 19 घंटे मंदिर बंद रहेगा. बाबा श्याम के दर्शन भक्तों को कब होंगे जान लें मंदिर खुलने का समय.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Khatu Shyam Mandir Closed 2026: खाटू श्याम मंदिर 19 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा. 19 घंटे मंदिर बंद रहेगा. बाबा श्याम के दर्शन भक्तों को कब होंगे जान लें मंदिर खुलने का समय.

खाटू श्याम मंदिर

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श्री श्याम मन्दिर कमेटी (रजि.) खाटूश्यामजी ने अपनी लेटरहेड पर सूचना जारी कर मंदिर के दर्शन समय में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है.
श्री श्याम मन्दिर कमेटी (रजि.) खाटूश्यामजी ने अपनी लेटरहेड पर सूचना जारी कर मंदिर के दर्शन समय में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है.
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खाटू श्यमा मंदिर 19 मार्च को रात 10 बजे से बंद हो जाएगा. 20 मार्च को शाम 5 बजे बाबा श्याम का मंदिर खुलेगा, इसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं.
खाटू श्यमा मंदिर 19 मार्च को रात 10 बजे से बंद हो जाएगा. 20 मार्च को शाम 5 बजे बाबा श्याम का मंदिर खुलेगा, इसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं.
Published at : 19 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Khatu Shyam Mandir Baba Khatu Shyam

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