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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 20 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, आकस्मिक धन लाभ के योग, करियर में मिलेगी नई सफलता

Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, आकस्मिक धन लाभ के योग, करियर में मिलेगी नई सफलता

Taurus Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को लोन की मंजूरी और नौकरी में बड़ा लाभ मिलेगा? बिजनेस में सतर्क रहें, प्रेम जीवन रहेगा सुखद। जानें आज का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 09:43 PM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरपूर रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा और शिव योग के प्रभाव से व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी. यदि आपने कारोबार के विस्तार के लिए बैंक से लोन के लिए आवेदन किया है, तो आज उससे जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है. लंबे समय से अटके हुए वित्तीय मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं.

हालांकि दिन का दूसरा भाग थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. दोपहर बाद किसी छोटी-सी गलती या जल्दबाजी के कारण आपके हाथ से कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर निकल सकता है. इसलिए क्लाइंट्स के साथ बातचीत, दस्तावेजों की जांच और डिलीवरी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. व्यापारिक फैसले सोच-समझकर लें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिना जांचे अंतिम रूप न दें. संयम और सतर्कता से काम करेंगे तो दिन का अंत लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं और मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है. पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी अप्रत्याशित लाभ, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण अवसर का लाभ मिल सकता है.

ऑफिस में आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. कार्यस्थल पर आने वाली जटिल समस्याओं का समाधान आप अपनी बुद्धिमत्ता से निकालने में सफल रहेंगे. विरोधी भी आपकी कार्यशैली देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय में दुविधा हो, तो वरिष्ठ अधिकारियों या अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. यदि बैंक लोन, निवेश या किसी वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे थे, तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि सुख-सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सामान्य और सुखद रहेगा. किसी बड़ी समस्या का समाधान परिवार के बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आसानी से निकल सकता है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी. पार्टनर की बातें आपको मानसिक सुकून देंगी और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. फिल्म, संगीत या मनोरंजन की ओर बढ़ती रुचि आपकी एकाग्रता को भटका सकती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है. यदि लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय का सही प्रबंधन करें और मनोरंजन को सीमित रखें. लगातार अभ्यास ही सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध और जल से करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई या केले का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे, करियर में सफलता मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 09:43 PM (IST)
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