Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, आकस्मिक धन लाभ के योग, करियर में मिलेगी नई सफलता
Taurus Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को लोन की मंजूरी और नौकरी में बड़ा लाभ मिलेगा? बिजनेस में सतर्क रहें, प्रेम जीवन रहेगा सुखद। जानें आज का राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरपूर रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा और शिव योग के प्रभाव से व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी. यदि आपने कारोबार के विस्तार के लिए बैंक से लोन के लिए आवेदन किया है, तो आज उससे जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है. लंबे समय से अटके हुए वित्तीय मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं.
हालांकि दिन का दूसरा भाग थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. दोपहर बाद किसी छोटी-सी गलती या जल्दबाजी के कारण आपके हाथ से कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर निकल सकता है. इसलिए क्लाइंट्स के साथ बातचीत, दस्तावेजों की जांच और डिलीवरी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. व्यापारिक फैसले सोच-समझकर लें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिना जांचे अंतिम रूप न दें. संयम और सतर्कता से काम करेंगे तो दिन का अंत लाभदायक रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं और मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है. पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी अप्रत्याशित लाभ, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण अवसर का लाभ मिल सकता है.
ऑफिस में आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. कार्यस्थल पर आने वाली जटिल समस्याओं का समाधान आप अपनी बुद्धिमत्ता से निकालने में सफल रहेंगे. विरोधी भी आपकी कार्यशैली देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय में दुविधा हो, तो वरिष्ठ अधिकारियों या अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आज आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. यदि बैंक लोन, निवेश या किसी वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे थे, तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि सुख-सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सामान्य और सुखद रहेगा. किसी बड़ी समस्या का समाधान परिवार के बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आसानी से निकल सकता है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी. पार्टनर की बातें आपको मानसिक सुकून देंगी और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. फिल्म, संगीत या मनोरंजन की ओर बढ़ती रुचि आपकी एकाग्रता को भटका सकती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है. यदि लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय का सही प्रबंधन करें और मनोरंजन को सीमित रखें. लगातार अभ्यास ही सफलता दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध और जल से करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई या केले का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे, करियर में सफलता मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.
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