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खरगोन में शिव डोला महोत्सव की धूम, शाही पालकी में नगर भ्रमण पर निकले बाबा सिद्धनाथ, उमड़ा जनसैलाब
खरगोन में सावन माह के पावन अवसर पर भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव का भव्य शिव डोला महोत्सव हर्षोल्लास से शुरू। शाही पालकी यात्रा, मनमोहक लोक प्रस्तुतियां और लाखों भक्तों की आस्था से निमाड़ हुआ भक्तिमय।
सिद्धनाथ महादेव
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Published at : 30 Aug 2026 10:01 PM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion