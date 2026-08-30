यह पावन महोत्सव मालवा और निमाड़ अंचल की सदियों पुरानी धार्मिक विरासत, लोक-संस्कृति और अटूट जन-आस्था का सजीव प्रतीक माना जाता है. भगवान सिद्धनाथ महादेव का यह भव्य आयोजन क्षेत्र के धार्मिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है. प्रत्येक वर्ष सावन के इस विशेष अवसर पर देवाधिदेव महादेव के पावन दर्शन और मंगलमय आशीर्वाद पाने के लिए हजारों श्रद्धालु उत्सुक रहते हैं.