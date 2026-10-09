मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता तैयार करेंगी. व्यापारियों की विस्तार योजनाएं सफल होंगी, बस किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश से पहले हर पहलू की अच्छी तरह पड़ताल कर लें. पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें तथा अहंकार से बचें ताकि रिश्तों में तनाव न आए. काम के दबाव से होने वाली थकान से बचने हेतु नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम अपनाएं. दांपत्य जीवन में भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग काला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.