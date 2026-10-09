मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग पाने और नई जिम्मेदारियां संभालने का रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से काम निपटाने से पदोन्नति के योग बनेंगे, वहीं व्यापारियों को नए संपर्कों से अच्छा आर्थिक लाभ होगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आय में वृद्धि होगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद और गुस्से से बचें. थकान व सिरदर्द से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग लैवेंडर है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों की मेहनत आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगी. कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा और नए संपर्कों से व्यापार विस्तार के रास्ते खुलेंगे. निवेश, संपत्ति या पुराने लेन-देन से धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे बचत में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक रुचि बढ़ने से मानसिक शांति मिलेगी, बस बातचीत में कटु वाणी के प्रयोग से बचें. स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, फिर भी पेट से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें और संतुलित भोजन लें. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास और सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. गाय को हरी घास खिलाएं.
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मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के साथ पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं. अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे और व्यापारियों के लिए विस्तार योजनाओं को गति देने का उत्तम समय है, हालांकि किसी भी जरूरी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आय के नए साधन बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. परिवार में सुख-शांति रहेगी और मांगलिक चर्चा होगी. दिनभर ऊर्जावान बने रहने के लिए पर्याप्त नींद लें और देर रात तक जागने से बचें. लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठों के सहयोग से जटिल काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी, लेकिन नए सौदों और साझेदारी में जल्दबाजी से बचें. खर्चों की पूर्व योजना बनाकर चलें और बड़े निवेश के जोखिम भरे फैसले फिलहाल टालें. परिवार में लंबे समय से रुका घरेलू कार्य पूरा होगा और बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा. अनिद्रा और सिरदर्द जैसी परेशानियों से बचने के लिए ध्यान व योग का सहारा लें. प्रेम संबंधों में शांतिपूर्वक बातचीत करने से पुराने मतभेद दूर होंगे. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी, जिससे मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को नए समझौतों और संपर्कों से बड़ा लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से फायदा होने और आय बढ़ने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, फिर भी दिखावे के खर्चों पर रोक लगाएं. जीवनसाथी और साझेदारों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, हालांकि किसी भी छोटी गलतफहमी को तूल न दें और अहंकार से दूर रहें. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर लें. लव लाइफ में नजदीकी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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कन्या राशि वालों की कार्यशैली और मेहनत आज वरिष्ठों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे होने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, हालांकि सामाजिक जीवन में किसी गलतफहमी या नोकझोंक से बचें. आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा; फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. नियमित योग और संतुलित खानपान से सेहत पहले से बेहतर महसूस होगी, पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का आदर करें और आलोचना को सकारात्मक रूप में लें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग वॉएलेट है. माता दुर्गा की कपूर से आरती करें.
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तुला राशि के जातकों की रचनात्मक प्रतिभा आज कार्यक्षेत्र में खुलकर सामने आएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन कानूनी व दस्तावेजी मामलों में पूरी सतर्कता बरतें. धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, फिर भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें और लेन-देन में लापरवाही न बरतें. परिवार में मांगलिक योजना पर चर्चा होगी और मेहमानों के आगमन से चहल-पहल रहेगी. तनाव घटाने के लिए सुबह की सैर करें और पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पर्पल है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलेगा और उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. व्यापारियों को लाभदायक सौदे हासिल होंगे. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि नए निवेश से पहले सही योजना बनाएं और गैर-ज़रूरी खर्चों से बचें. पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए क्रोध और कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. अधिक काम के चलते थकान हो सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम और विश्राम का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करने से विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा और रचनात्मक कार्यों में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार और नए संपर्कों से लाभ के प्रबल योग हैं. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने से धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन नए निवेश सोच-समझकर करें. घर में धार्मिक या सामाजिक आयोजन में भाग लेने से समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी बाहर के खानपान से परहेज करें और यात्रा में सतर्क रहें. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता तैयार करेंगी. व्यापारियों की विस्तार योजनाएं सफल होंगी, बस किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश से पहले हर पहलू की अच्छी तरह पड़ताल कर लें. पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें तथा अहंकार से बचें ताकि रिश्तों में तनाव न आए. काम के दबाव से होने वाली थकान से बचने हेतु नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम अपनाएं. दांपत्य जीवन में भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग काला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी और मित्रों व पुराने संपर्कों से अच्छा मुनाफा मिलेगा. आय के नए साधन बनने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनजान व्यक्ति की आकर्षक निवेश योजनाओं से दूर रहें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार और मित्रों के सहयोग से रुके कार्य पूरे होंगे. मौसमी बदलाव से सतर्क रहें, पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम करें. लव लाइफ में खुला संवाद गलतफहमियां दूर करेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. शनि बीज मंत्र का जाप करें.
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मीन राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के संकेत हैं. वरिष्ठों के सहयोग से नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है और व्यापारियों को नए संपर्कों से मुनाफा होगा. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन भावुक होकर धन संबंधी निर्णय न लें और बचत पर ध्यान दें. घर में धार्मिक गतिविधियों से मन शांत रहेगा और किसी बड़े फैसले में अनुभवी सदस्यों की सलाह काम आएगी. नियमित दिनचर्या और ध्यान से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बैंगनी है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या पीली वस्तु दान करें.