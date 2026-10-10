आज का राशिफल 10 अक्टूबर 2026: शनिवार को शनिदेव और गणपति की कृपा से खुलेंगे, पढ़ें 12 राशियों का हाल

मकर राशि वालों के लिए आज जमीन-मकान और वाहन सुख की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और नए अनुबंधों पर मुहर लगेगी, वहीं नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी. आकस्मिक धन लाभ और स्थिर संपत्ति के सौदों से बड़ा मुनाफा होगा, हालांकि बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. संतान की उन्नति से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. भागदौड़ के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें और समय पर विश्राम करें. दांपत्य जीवन में उपहारों का आदान-प्रदान रिश्तों को मजबूत करेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग वाइन रेड है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.