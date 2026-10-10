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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 10 अक्टूबर 2026: शनिवार को शनिदेव और गणपति की कृपा से खुलेंगे, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 10 अक्टूबर 2026: शनिवार को शनिदेव और गणपति की कृपा से खुलेंगे, पढ़ें 12 राशियों का हाल

दैनिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: आज किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी पदोन्नति और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 10 Oct 2026 02:00 AM (IST)
दैनिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: आज किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी पदोन्नति और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

राशिफल 10 अक्टूबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कारोबार में तेजी और नए लाभदायक सौदों के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा और नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के नए अवसर हासिल होंगे. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी, हालांकि निवेश में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य के संपन्न होने से उत्सव का वातावरण रहेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा. पुरानी स्वास्थ्य समस्या में सुधार दिखेगा. प्रेम संबंधों में ईर्ष्या से बचें और मधुरता बनाए रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का पीला है. चने की दाल का दान करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कारोबार में तेजी और नए लाभदायक सौदों के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा और नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के नए अवसर हासिल होंगे. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी, हालांकि निवेश में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य के संपन्न होने से उत्सव का वातावरण रहेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा. पुरानी स्वास्थ्य समस्या में सुधार दिखेगा. प्रेम संबंधों में ईर्ष्या से बचें और मधुरता बनाए रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का पीला है. चने की दाल का दान करें.
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वृषभ राशि वालों की मधुर वाणी और समझदारी आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग और मान-सम्मान दिलाएगी. कारोबारियों के नए अनुबंध लाभदायक सिद्ध होंगे और दीर्घकालीन निवेश से भविष्य सुरक्षित होगा. घर में मांगलिक कार्य या उत्सव के आयोजन से खुशियां बढ़ेंगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. कामकाज की भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान व तनाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच आराम का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और अविवाहितों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग ऑरेंज है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
वृषभ राशि वालों की मधुर वाणी और समझदारी आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग और मान-सम्मान दिलाएगी. कारोबारियों के नए अनुबंध लाभदायक सिद्ध होंगे और दीर्घकालीन निवेश से भविष्य सुरक्षित होगा. घर में मांगलिक कार्य या उत्सव के आयोजन से खुशियां बढ़ेंगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. कामकाज की भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान व तनाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच आराम का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और अविवाहितों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग ऑरेंज है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला और सूझबूझ से आज कार्यक्षेत्र के बिगड़े काम भी संवर जाएंगे. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं और कारोबार में साझेदारों के साथ लाभकारी सौदे होंगे. आय के साधन बढ़ने और अटका हुआ धन वसूल होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. घर में निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा और संतान से खुशखबरी मिलेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग लैवेंडर है. गणेश जी के मंत्रों का जाप करें.
मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला और सूझबूझ से आज कार्यक्षेत्र के बिगड़े काम भी संवर जाएंगे. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं और कारोबार में साझेदारों के साथ लाभकारी सौदे होंगे. आय के साधन बढ़ने और अटका हुआ धन वसूल होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. घर में निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा और संतान से खुशखबरी मिलेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग लैवेंडर है. गणेश जी के मंत्रों का जाप करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज नए संपर्कों के जरिए व्यापार विस्तार और बड़ा अनुबंध तय करने का उत्तम दिन है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि नया निवेश सोच-समझकर ही करें. परिवार में पुरानी अनबन दूर होगी और मांगलिक कार्य पर चर्चा संभव है. मानसिक तनाव में कमी आएगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और विवाह योग्य जातकों को शुभ सूचना मिलेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गाय को चारा खिलाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज नए संपर्कों के जरिए व्यापार विस्तार और बड़ा अनुबंध तय करने का उत्तम दिन है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि नया निवेश सोच-समझकर ही करें. परिवार में पुरानी अनबन दूर होगी और मांगलिक कार्य पर चर्चा संभव है. मानसिक तनाव में कमी आएगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और विवाह योग्य जातकों को शुभ सूचना मिलेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गाय को चारा खिलाएं.
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सिंह राशि के जातकों को अपनी कड़ी मेहनत के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में सफलता मिलेगी. व्यापार में नए सौदों और साझेदारी के अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरी में मित्रों व वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. परिश्रम से आय के नए साधन खुलेंगे और विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी, हालांकि व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाना आवश्यक होगा. मानसिक शांति मिलने से स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का साथ मानसिक संबल देगा और आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग केसरिया है. भगवान विष्णु की पूजा कर पीली वस्तु का दान करें.
सिंह राशि के जातकों को अपनी कड़ी मेहनत के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में सफलता मिलेगी. व्यापार में नए सौदों और साझेदारी के अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरी में मित्रों व वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. परिश्रम से आय के नए साधन खुलेंगे और विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी, हालांकि व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाना आवश्यक होगा. मानसिक शांति मिलने से स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का साथ मानसिक संबल देगा और आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग केसरिया है. भगवान विष्णु की पूजा कर पीली वस्तु का दान करें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाओं और वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. लेन-देन को लेकर विवाद की आशंका है, इसलिए किसी को बड़ी रकम उधार देने या भारी निवेश से बचें. परिवार में छोटी बातों को तूल देने से अशांति बढ़ सकती है, संयम से काम लें. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, योग-प्राणायाम को समय दें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें और गलतफहमी न पनपने दें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को उड़द का दान करें.
कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाओं और वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. लेन-देन को लेकर विवाद की आशंका है, इसलिए किसी को बड़ी रकम उधार देने या भारी निवेश से बचें. परिवार में छोटी बातों को तूल देने से अशांति बढ़ सकती है, संयम से काम लें. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, योग-प्राणायाम को समय दें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें और गलतफहमी न पनपने दें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को उड़द का दान करें.
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तुला राशि के जातकों को आज व्यापार में नई योजनाओं और सूझबूझ के बल पर बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलेगा. कारोबार का विस्तार होगा और नौकरीपेशा लोगों के पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त होने से पुराने दायित्वों को चुकाने में आसानी होगी. परिवार में सुख-शांति रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, बस वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और अविवाहितों की विवाह चर्चा आगे बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
तुला राशि के जातकों को आज व्यापार में नई योजनाओं और सूझबूझ के बल पर बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलेगा. कारोबार का विस्तार होगा और नौकरीपेशा लोगों के पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त होने से पुराने दायित्वों को चुकाने में आसानी होगी. परिवार में सुख-शांति रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, बस वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और अविवाहितों की विवाह चर्चा आगे बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि वालों का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा और उच्चाधिकारियों से संपर्क का लाभ कार्यक्षेत्र में मिलेगा. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन साझेदारी में लेन-देन सावधानी से करें. प्रभावशाली माध्यमों से धन लाभ के प्रबल संकेत हैं, फिर भी गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा, हालांकि नजदीकी रिश्तेदारों से अनबन से बचें. अत्यधिक भागदौड़ से होने वाले तनाव से बचने के लिए नियमित योग करें. प्रेम संबंधों में आपसी सद्भाव और मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का नीला है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृश्चिक राशि वालों का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा और उच्चाधिकारियों से संपर्क का लाभ कार्यक्षेत्र में मिलेगा. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन साझेदारी में लेन-देन सावधानी से करें. प्रभावशाली माध्यमों से धन लाभ के प्रबल संकेत हैं, फिर भी गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा, हालांकि नजदीकी रिश्तेदारों से अनबन से बचें. अत्यधिक भागदौड़ से होने वाले तनाव से बचने के लिए नियमित योग करें. प्रेम संबंधों में आपसी सद्भाव और मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का नीला है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों के रुके हुए कार्य आज पूरे होंगे और आजीविका के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी. सत्ता और संगठन में आपका प्रभाव बढ़ेगा तथा व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा. अचानक धन लाभ होने और अटका हुआ भुगतान वसूल होने से आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. लव लाइफ में पुरानी दूरियां समाप्त होंगी और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग बरगंडी है. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें.
धनु राशि के जातकों के रुके हुए कार्य आज पूरे होंगे और आजीविका के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी. सत्ता और संगठन में आपका प्रभाव बढ़ेगा तथा व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा. अचानक धन लाभ होने और अटका हुआ भुगतान वसूल होने से आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. लव लाइफ में पुरानी दूरियां समाप्त होंगी और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग बरगंडी है. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें.
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मकर राशि वालों के लिए आज जमीन-मकान और वाहन सुख की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और नए अनुबंधों पर मुहर लगेगी, वहीं नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी. आकस्मिक धन लाभ और स्थिर संपत्ति के सौदों से बड़ा मुनाफा होगा, हालांकि बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. संतान की उन्नति से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. भागदौड़ के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें और समय पर विश्राम करें. दांपत्य जीवन में उपहारों का आदान-प्रदान रिश्तों को मजबूत करेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग वाइन रेड है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.
मकर राशि वालों के लिए आज जमीन-मकान और वाहन सुख की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और नए अनुबंधों पर मुहर लगेगी, वहीं नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी. आकस्मिक धन लाभ और स्थिर संपत्ति के सौदों से बड़ा मुनाफा होगा, हालांकि बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. संतान की उन्नति से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. भागदौड़ के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें और समय पर विश्राम करें. दांपत्य जीवन में उपहारों का आदान-प्रदान रिश्तों को मजबूत करेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग वाइन रेड है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.
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कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति और मनचाहे स्थानांतरण के शुभ समाचार मिल सकते हैं. बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और व्यापारियों को नई योजनाओं व साझेदारी से बड़ा मुनाफा होगा. धन लाभ के अनेक रास्ते खुलेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. परिवार में मांगलिक कार्य या उत्सव की चर्चा रहेगी और संतान से खुशखबरी मिलेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस मौसमी बदलाव से सतर्क रहें. प्रेम संबंधों में आपसी घनिष्ठता बढ़ेगी और विवाह के शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. केले के वृक्ष की पूजा करें.
कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति और मनचाहे स्थानांतरण के शुभ समाचार मिल सकते हैं. बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और व्यापारियों को नई योजनाओं व साझेदारी से बड़ा मुनाफा होगा. धन लाभ के अनेक रास्ते खुलेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. परिवार में मांगलिक कार्य या उत्सव की चर्चा रहेगी और संतान से खुशखबरी मिलेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस मौसमी बदलाव से सतर्क रहें. प्रेम संबंधों में आपसी घनिष्ठता बढ़ेगी और विवाह के शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. केले के वृक्ष की पूजा करें.
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मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना होगा. भूमि, भवन और वाहन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने से बजट पर दबाव रह सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. परिवार और करीबी रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक तनाव और सिरदर्द से बचने के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य और प्रेम संबंधों में आपसी समझ और मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु का स्मरण करें.
मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना होगा. भूमि, भवन और वाहन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने से बजट पर दबाव रह सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. परिवार और करीबी रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक तनाव और सिरदर्द से बचने के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य और प्रेम संबंधों में आपसी समझ और मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु का स्मरण करें.
Published at : 10 Oct 2026 02:00 AM (IST)
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