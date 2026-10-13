Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का दैनिक राशिफल 13 अक्टूबर 2026, सिंह-वृश्चिक राशि बरतें ये सावधानी, तुला-कुंभ राशि को नए अवसर; पढ़ें पूरा भविष्यफल

आज का दैनिक राशिफल 13 अक्टूबर 2026, सिंह-वृश्चिक राशि बरतें ये सावधानी, तुला-कुंभ राशि को नए अवसर; पढ़ें पूरा भविष्यफल

आज का राशिफल 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 13 Oct 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 13 अक्टूबर 2026

1/12
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी व भूमि से जुड़े मामलों में सफलता और अटके सौदों को पूरा करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे, हालांकि कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें. जमीन-जायदाद से आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें और गैर-ज़रूरी खर्च रोकें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, बशर्ते किसी करीबी की बात पर तुरंत बहस में न उलझें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और योग अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग आसमानी है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी व भूमि से जुड़े मामलों में सफलता और अटके सौदों को पूरा करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे, हालांकि कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें. जमीन-जायदाद से आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें और गैर-ज़रूरी खर्च रोकें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, बशर्ते किसी करीबी की बात पर तुरंत बहस में न उलझें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और योग अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग आसमानी है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
2/12
वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में मजबूत पकड़ और पुराने संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी पर अंधविश्वास न करें. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के सहयोग से नए प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उपलब्धि से उत्सव जैसा माहौल रहेगा; अपनी बात थोपने के बजाय सबकी राय का सम्मान करें. अधिक तला-भुना खाने से पेट की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. सफेद मिठाई अर्पित करें.
वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में मजबूत पकड़ और पुराने संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी पर अंधविश्वास न करें. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के सहयोग से नए प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उपलब्धि से उत्सव जैसा माहौल रहेगा; अपनी बात थोपने के बजाय सबकी राय का सम्मान करें. अधिक तला-भुना खाने से पेट की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. सफेद मिठाई अर्पित करें.
3/12
मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता और तीक्ष्ण बुद्धि आज दफ्तर के अटके कार्यों को पूरा कराएगी. व्यापारियों के नए संपर्क और पुराने ग्राहकों से संबंध भविष्य में बड़ा मुनाफा कराएंगे. अतिरिक्त कमाई के नए साधन सामने आएंगे और अटका हुआ भुगतान मिल सकता है, हालांकि छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बजट बिगाड़ सकती है. परिवार के साथ छोटी यात्रा की योजना बनेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्क्रीन टाइम अधिक होने से सिरदर्द और मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए सुबह की सैर अपनाएं. लव लाइफ में साथी के साथ मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता और तीक्ष्ण बुद्धि आज दफ्तर के अटके कार्यों को पूरा कराएगी. व्यापारियों के नए संपर्क और पुराने ग्राहकों से संबंध भविष्य में बड़ा मुनाफा कराएंगे. अतिरिक्त कमाई के नए साधन सामने आएंगे और अटका हुआ भुगतान मिल सकता है, हालांकि छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बजट बिगाड़ सकती है. परिवार के साथ छोटी यात्रा की योजना बनेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्क्रीन टाइम अधिक होने से सिरदर्द और मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए सुबह की सैर अपनाएं. लव लाइफ में साथी के साथ मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में स्थिरता और पुराने संपर्कों से व्यापारिक लाभ लेकर आएगा. घर से काम करने वाले जातकों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे मानसिक संबल मिलेगा, हालांकि पुरानी बातों को लेकर मन भारी न रखें. पेट और नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन लें और देर रात तक जागने से बचें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ग्रे है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में स्थिरता और पुराने संपर्कों से व्यापारिक लाभ लेकर आएगा. घर से काम करने वाले जातकों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे मानसिक संबल मिलेगा, हालांकि पुरानी बातों को लेकर मन भारी न रखें. पेट और नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन लें और देर रात तक जागने से बचें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ग्रे है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
5/12
सिंह राशि के जातकों की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. प्रॉपर्टी या वाहन से आर्थिक लाभ होने के योग हैं, हालांकि दिखावे के खर्चों पर रोक लगाएं और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें. परिवार में बड़ों की सलाह से रुका काम आगे बढ़ेगा, बशर्ते बातचीत में संयम रखें और अहंकार से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और पर्याप्त आराम लें. दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें.
सिंह राशि के जातकों की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. प्रॉपर्टी या वाहन से आर्थिक लाभ होने के योग हैं, हालांकि दिखावे के खर्चों पर रोक लगाएं और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें. परिवार में बड़ों की सलाह से रुका काम आगे बढ़ेगा, बशर्ते बातचीत में संयम रखें और अहंकार से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और पर्याप्त आराम लें. दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें.
6/12
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को अपने निर्णय स्वयं की निगरानी में लेने चाहिए, नए ग्राहक मिलने के शुभ योग हैं. अटका हुआ भुगतान मिलने और पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले पूरी जांच अवश्य करें. परिवार में किसी शुभ समाचार से उत्साह बढ़ेगा और पुराने घरेलू विवाद सुलझेंगे. दिनचर्या बिगड़ने से पाचन व थकान की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक सोच की सराहना करेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग जैतूनी है. कन्या को फल या हरी सब्जी भेंट करें.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को अपने निर्णय स्वयं की निगरानी में लेने चाहिए, नए ग्राहक मिलने के शुभ योग हैं. अटका हुआ भुगतान मिलने और पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले पूरी जांच अवश्य करें. परिवार में किसी शुभ समाचार से उत्साह बढ़ेगा और पुराने घरेलू विवाद सुलझेंगे. दिनचर्या बिगड़ने से पाचन व थकान की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक सोच की सराहना करेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग जैतूनी है. कन्या को फल या हरी सब्जी भेंट करें.
7/12
तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का भरोसा हासिल होगा और टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नई साझेदारी के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले शर्तें पूरी तरह स्पष्ट रखें. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी मनोरंजन या खरीदारी में अति से बचें और बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में दांपत्य के पुराने तनाव दूर होंगे और सुख-शांति रहेगी. मीठा और बाहर का भोजन सीमित करें ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे. लव लाइफ में आकर्षण बढ़ेगा और घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी है. शाम को घी का दीपक जलाएं.
तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का भरोसा हासिल होगा और टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नई साझेदारी के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले शर्तें पूरी तरह स्पष्ट रखें. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी मनोरंजन या खरीदारी में अति से बचें और बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में दांपत्य के पुराने तनाव दूर होंगे और सुख-शांति रहेगी. मीठा और बाहर का भोजन सीमित करें ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे. लव लाइफ में आकर्षण बढ़ेगा और घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी है. शाम को घी का दीपक जलाएं.
8/12
वृश्चिक राशि वालों की कार्यक्षेत्र पर पकड़ मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सलाह को महत्व देंगे. कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. अटका हुआ पैसा वापस मिलने या अतिरिक्त आय से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें. परिवार में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा, लेकिन बातचीत में कठोर शब्दों और गुस्से से बचें. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और एकांत में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में अधिकार जताने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
वृश्चिक राशि वालों की कार्यक्षेत्र पर पकड़ मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सलाह को महत्व देंगे. कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. अटका हुआ पैसा वापस मिलने या अतिरिक्त आय से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें. परिवार में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा, लेकिन बातचीत में कठोर शब्दों और गुस्से से बचें. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और एकांत में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में अधिकार जताने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
9/12
धनु राशि के कारोबारियों के लिए आज पुराने संपर्क बेहद लाभदायक सिद्ध होंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, हालांकि सभी काम अकेले करने के बजाय सहयोगियों पर भी भरोसा रखें. आय बढ़ाने की योजनाएं बनेंगी, लेकिन जल्द लाभ के चक्कर में जोखिम भरे निवेश से बचें और परिवार से जुड़े खर्चों के लिए बजट तैयार रखें. पारिवारिक सहयोग से लंबे समय से रुका काम पूरा होगा, बस परिजनों की राय का सम्मान करें. पैरों या कमर में खिंचाव से बचने के लिए लगातार बैठने से बचें और पूरी नींद लें. दांपत्य जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष को जल अर्पित करें.
धनु राशि के कारोबारियों के लिए आज पुराने संपर्क बेहद लाभदायक सिद्ध होंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, हालांकि सभी काम अकेले करने के बजाय सहयोगियों पर भी भरोसा रखें. आय बढ़ाने की योजनाएं बनेंगी, लेकिन जल्द लाभ के चक्कर में जोखिम भरे निवेश से बचें और परिवार से जुड़े खर्चों के लिए बजट तैयार रखें. पारिवारिक सहयोग से लंबे समय से रुका काम पूरा होगा, बस परिजनों की राय का सम्मान करें. पैरों या कमर में खिंचाव से बचने के लिए लगातार बैठने से बचें और पूरी नींद लें. दांपत्य जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष को जल अर्पित करें.
10/12
मकर राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति और कार्यक्षेत्र में प्रगति के प्रबल संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे और व्यापारियों को नए ऑर्डर व सौदे मिलने से लाभ की स्थिति बनेगी. आमदनी के नए साधन खुलेंगे और बचत मजबूत होगी, फिर भी घर के बड़े खर्चों को देखते हुए गैर-ज़रूरी खरीदारी टालें. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी, बस काम का दबाव निजी जीवन पर हावी न होने दें. हड्डियों व जोड़ों के दर्द से बचने हेतु स्ट्रेचिंग करें और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. काले तिल का दान करें.
मकर राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति और कार्यक्षेत्र में प्रगति के प्रबल संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे और व्यापारियों को नए ऑर्डर व सौदे मिलने से लाभ की स्थिति बनेगी. आमदनी के नए साधन खुलेंगे और बचत मजबूत होगी, फिर भी घर के बड़े खर्चों को देखते हुए गैर-ज़रूरी खरीदारी टालें. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी, बस काम का दबाव निजी जीवन पर हावी न होने दें. हड्डियों व जोड़ों के दर्द से बचने हेतु स्ट्रेचिंग करें और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. काले तिल का दान करें.
11/12
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिलेंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तकनीकी माध्यमों से व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा, हालांकि अफवाहों पर ध्यान न दें. आय में वृद्धि के अच्छे योग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑनलाइन खरीदारी पर फिजूलखर्ची से बचें और आकर्षक रिटर्न के झांसे में न आएं. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और बुजुर्गों की सलाह काम आएगी, बशर्ते परिजनों की जरूरतों की अनदेखी न करें. स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठने से आंखों व गर्दन में तनाव हो सकता है, ब्रेक लें. लव लाइफ में दोस्ताना भाव गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिलेंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तकनीकी माध्यमों से व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा, हालांकि अफवाहों पर ध्यान न दें. आय में वृद्धि के अच्छे योग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑनलाइन खरीदारी पर फिजूलखर्ची से बचें और आकर्षक रिटर्न के झांसे में न आएं. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और बुजुर्गों की सलाह काम आएगी, बशर्ते परिजनों की जरूरतों की अनदेखी न करें. स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठने से आंखों व गर्दन में तनाव हो सकता है, ब्रेक लें. लव लाइफ में दोस्ताना भाव गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
12/12
मीन राशि के रचनात्मक, कला और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. कारोबार में नए विचार लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन काम को टालने की आदत से बचें. अनियोजित खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर खरीदारी या उधारी देने से बचें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और सदस्यों का भावनात्मक सहयोग मिलेगा, हालांकि जल्दबाजी में घरेलू निर्णय न लें. खानपान में लापरवाही और लंबे समय तक भूखे रहने से पेट की समस्या हो सकती है, समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सी ग्रीन है. भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें.
मीन राशि के रचनात्मक, कला और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. कारोबार में नए विचार लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन काम को टालने की आदत से बचें. अनियोजित खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर खरीदारी या उधारी देने से बचें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और सदस्यों का भावनात्मक सहयोग मिलेगा, हालांकि जल्दबाजी में घरेलू निर्णय न लें. खानपान में लापरवाही और लंबे समय तक भूखे रहने से पेट की समस्या हो सकती है, समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सी ग्रीन है. भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें.
Published at : 13 Oct 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
राहुल गांधी का विरोध तेज, मांग फिर भी अधूरी... मोदी सरकार पर कितना दबाव? समझें कुंडली के संकेत
राहुल गांधी का विरोध तेज, मांग फिर भी अधूरी... मोदी सरकार पर कितना दबाव? समझें कुंडली के संकेत
राशिफल
टैरो राशिफल 13 अक्टूबर 2026: तुला को भाग्य का पूरा साथ, मिथुन के विदेश यात्रा योग; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 13 अक्टूबर 2026: तुला को भाग्य का पूरा साथ, मिथुन के विदेश यात्रा योग; जानें 12 राशियों का भाग्य
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से हटा तो CTI ने किया स्वागत, कहा- पीएम मोदी को...
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से हटा तो CTI ने किया स्वागत, कहा- पीएम मोदी को...
राशिफल
कन्या साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: चित्रा नक्षत्र से बंपर फाइनेंशियल ग्रोथ, लीगल नोटिस से हमेशा के लिए मुक्ति, बच्चों की बड़ी अचीवमेंट
कन्या साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: चित्रा नक्षत्र से बंपर फाइनेंशियल ग्रोथ, लीगल नोटिस से हमेशा के लिए मुक्ति, बच्चों की बड़ी अचीवमेंट
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
योगी आदित्यनाथ की सरकार में बेटियों की बेखौफ उड़ान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले
जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले
महाराष्ट्र
जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'डर और...'
जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'डर और...'
इंडिया
CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन
CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
बॉलीवुड
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
इंडिया
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
इंडिया
'उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने...', इंडिया गठबंधन मार्च के बाद राहुल का बयान
'उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने...', इंडिया गठबंधन मार्च के बाद राहुल का बयान
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget