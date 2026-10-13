आज का दैनिक राशिफल 13 अक्टूबर 2026, सिंह-वृश्चिक राशि बरतें ये सावधानी, तुला-कुंभ राशि को नए अवसर; पढ़ें पूरा भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी व भूमि से जुड़े मामलों में सफलता और अटके सौदों को पूरा करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे, हालांकि कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें. जमीन-जायदाद से आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें और गैर-ज़रूरी खर्च रोकें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, बशर्ते किसी करीबी की बात पर तुरंत बहस में न उलझें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और योग अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग आसमानी है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.