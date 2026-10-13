आज का दैनिक राशिफल 13 अक्टूबर 2026, सिंह-वृश्चिक राशि बरतें ये सावधानी, तुला-कुंभ राशि को नए अवसर; पढ़ें पूरा भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी व भूमि से जुड़े मामलों में सफलता और अटके सौदों को पूरा करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे, हालांकि कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें. जमीन-जायदाद से आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें और गैर-ज़रूरी खर्च रोकें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, बशर्ते किसी करीबी की बात पर तुरंत बहस में न उलझें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और योग अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग आसमानी है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में मजबूत पकड़ और पुराने संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी पर अंधविश्वास न करें. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के सहयोग से नए प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उपलब्धि से उत्सव जैसा माहौल रहेगा; अपनी बात थोपने के बजाय सबकी राय का सम्मान करें. अधिक तला-भुना खाने से पेट की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. सफेद मिठाई अर्पित करें.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता और तीक्ष्ण बुद्धि आज दफ्तर के अटके कार्यों को पूरा कराएगी. व्यापारियों के नए संपर्क और पुराने ग्राहकों से संबंध भविष्य में बड़ा मुनाफा कराएंगे. अतिरिक्त कमाई के नए साधन सामने आएंगे और अटका हुआ भुगतान मिल सकता है, हालांकि छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बजट बिगाड़ सकती है. परिवार के साथ छोटी यात्रा की योजना बनेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्क्रीन टाइम अधिक होने से सिरदर्द और मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए सुबह की सैर अपनाएं. लव लाइफ में साथी के साथ मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में स्थिरता और पुराने संपर्कों से व्यापारिक लाभ लेकर आएगा. घर से काम करने वाले जातकों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे मानसिक संबल मिलेगा, हालांकि पुरानी बातों को लेकर मन भारी न रखें. पेट और नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन लें और देर रात तक जागने से बचें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ग्रे है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. प्रॉपर्टी या वाहन से आर्थिक लाभ होने के योग हैं, हालांकि दिखावे के खर्चों पर रोक लगाएं और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें. परिवार में बड़ों की सलाह से रुका काम आगे बढ़ेगा, बशर्ते बातचीत में संयम रखें और अहंकार से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और पर्याप्त आराम लें. दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को अपने निर्णय स्वयं की निगरानी में लेने चाहिए, नए ग्राहक मिलने के शुभ योग हैं. अटका हुआ भुगतान मिलने और पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले पूरी जांच अवश्य करें. परिवार में किसी शुभ समाचार से उत्साह बढ़ेगा और पुराने घरेलू विवाद सुलझेंगे. दिनचर्या बिगड़ने से पाचन व थकान की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक सोच की सराहना करेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग जैतूनी है. कन्या को फल या हरी सब्जी भेंट करें.
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तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का भरोसा हासिल होगा और टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नई साझेदारी के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले शर्तें पूरी तरह स्पष्ट रखें. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी मनोरंजन या खरीदारी में अति से बचें और बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में दांपत्य के पुराने तनाव दूर होंगे और सुख-शांति रहेगी. मीठा और बाहर का भोजन सीमित करें ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे. लव लाइफ में आकर्षण बढ़ेगा और घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी है. शाम को घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि वालों की कार्यक्षेत्र पर पकड़ मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सलाह को महत्व देंगे. कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. अटका हुआ पैसा वापस मिलने या अतिरिक्त आय से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें. परिवार में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा, लेकिन बातचीत में कठोर शब्दों और गुस्से से बचें. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और एकांत में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में अधिकार जताने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
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धनु राशि के कारोबारियों के लिए आज पुराने संपर्क बेहद लाभदायक सिद्ध होंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, हालांकि सभी काम अकेले करने के बजाय सहयोगियों पर भी भरोसा रखें. आय बढ़ाने की योजनाएं बनेंगी, लेकिन जल्द लाभ के चक्कर में जोखिम भरे निवेश से बचें और परिवार से जुड़े खर्चों के लिए बजट तैयार रखें. पारिवारिक सहयोग से लंबे समय से रुका काम पूरा होगा, बस परिजनों की राय का सम्मान करें. पैरों या कमर में खिंचाव से बचने के लिए लगातार बैठने से बचें और पूरी नींद लें. दांपत्य जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष को जल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति और कार्यक्षेत्र में प्रगति के प्रबल संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे और व्यापारियों को नए ऑर्डर व सौदे मिलने से लाभ की स्थिति बनेगी. आमदनी के नए साधन खुलेंगे और बचत मजबूत होगी, फिर भी घर के बड़े खर्चों को देखते हुए गैर-ज़रूरी खरीदारी टालें. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी, बस काम का दबाव निजी जीवन पर हावी न होने दें. हड्डियों व जोड़ों के दर्द से बचने हेतु स्ट्रेचिंग करें और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिलेंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तकनीकी माध्यमों से व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा, हालांकि अफवाहों पर ध्यान न दें. आय में वृद्धि के अच्छे योग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑनलाइन खरीदारी पर फिजूलखर्ची से बचें और आकर्षक रिटर्न के झांसे में न आएं. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और बुजुर्गों की सलाह काम आएगी, बशर्ते परिजनों की जरूरतों की अनदेखी न करें. स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठने से आंखों व गर्दन में तनाव हो सकता है, ब्रेक लें. लव लाइफ में दोस्ताना भाव गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. कारोबार में नए विचार लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन काम को टालने की आदत से बचें. अनियोजित खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर खरीदारी या उधारी देने से बचें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और सदस्यों का भावनात्मक सहयोग मिलेगा, हालांकि जल्दबाजी में घरेलू निर्णय न लें. खानपान में लापरवाही और लंबे समय तक भूखे रहने से पेट की समस्या हो सकती है, समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सी ग्रीन है. भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें.