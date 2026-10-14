आज का राशिफल 14 अक्टूबर 2026: कन्या-कर्क के व्यापार में उछाल, वृषभ को मिलेगा अटका धन, पढ़ें पूरा भविष्यफल

कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के शुभ योग बन रहे हैं. व्यापार में विस्तार के साथ लाभ होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध भविष्य में काम आएंगे. आय के नए स्रोत विकसित होंगे और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा, फिर भी जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय कदम न उठाएं. परिवार से मिलने वाला सहयोग आपकी योजनाओं को गति देगा, हालांकि किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से लेकर तनाव न लें. पेट व नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए हल्का भोजन लें और नियमित दिनचर्या रखें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें.