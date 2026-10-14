आज का राशिफल 14 अक्टूबर 2026: कन्या-कर्क के व्यापार में उछाल, वृषभ को मिलेगा अटका धन, पढ़ें पूरा भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग पाने और नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास से संभालने का रहेगा. व्यापारियों के पुराने अटके कार्य पूरे होने से लाभ की स्थिति बनेगी. अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और माता का विशेष सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा. तनाव और थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने से आपसी विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मैजेंटा है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में विस्तार और लाभ के अच्छे अवसर हासिल होंगे, लेकिन बड़े निवेश में विशेष सावधानी बरतें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और अटके हुए कार्य पूरे होंगे. रुका हुआ भुगतान मिलने से धन लाभ के योग हैं, हालांकि किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें और भविष्य के लिए बचत करें. पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य पर चर्चा हो सकती है और पुराने मतभेद सुलझेंगे. कार्यभार से होने वाली मानसिक थकान कम करने हेतु पर्याप्त पानी पिएं और हल्की कसरत करें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. व्यापारियों को अपनी प्रभावशाली बातचीत से ग्राहकों को आकर्षित करने और नए संपर्कों से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा. आमदनी के छोटे-छोटे अवसर बनेंगे, लेकिन अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी और दिखावे पर नियंत्रण रखें. परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, बशर्ते वाणी पर संयम रखें ताकि वाद-विवाद न हो. स्क्रीन टाइम कम करें ताकि सिरदर्द व मानसिक थकान से राहत मिले. लव लाइफ में खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां समाप्त होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के शुभ योग बन रहे हैं. व्यापार में विस्तार के साथ लाभ होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध भविष्य में काम आएंगे. आय के नए स्रोत विकसित होंगे और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा, फिर भी जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय कदम न उठाएं. परिवार से मिलने वाला सहयोग आपकी योजनाओं को गति देगा, हालांकि किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से लेकर तनाव न लें. पेट व नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए हल्का भोजन लें और नियमित दिनचर्या रखें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले बाजार के आर्थिक जोखिम का भली-भांति आकलन कर लें. अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट पर दबाव रह सकता है, इसलिए उधारी या जोखिम भरे निवेश से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में बड़ों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, लेकिन बातचीत में अहंकार और जिद से दूर रहें. अनियमित खानपान और तनाव से बचने के लिए सुबह की सैर अपनाएं और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में साथी की बात ध्यान से सुनकर ही फैसला लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों को चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से कारोबार में उल्लेखनीय प्रगति और लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियों के साथ वरिष्ठों का पूरा समर्थन हासिल होगा. आय के नए साधन बनेंगे, फिर भी गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं और बिना जांच-पड़ताल पूंजी न लगाएं. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. काम के दबाव से होने वाली थकान और पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए बाहर का तला-भुना सीमित करें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गहरा लाल है. पक्षियों को दाना डालें.
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तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और पदोन्नति के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से बचें ताकि अतिरिक्त तनाव न हो. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक योजनाओं को गति मिलेगी, हालांकि बचत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखें. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी की सलाह से महत्वपूर्ण निर्णय सुलझेंगे और मांगलिक कार्य की तैयारी होगी. मानसिक शांति के लिए संगीत या ध्यान का सहारा लें और पर्याप्त आराम करें. लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. मां लक्ष्मी की पूजा करें.
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वृश्चिक राशि वालों की कार्यक्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी और सहकर्मियों के सहयोग से जटिल काम समय पर पूरे होंगे. व्यापारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए जोखिम भरे निवेश से बचें और पुराने भुगतानों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. परिवार में बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन घरेलू मामलों को आसान बनाएगा, जिससे घर में शांति रहेगी. शारीरिक थकान को नजरअंदाज न करें, पर्याप्त नींद लें और देर रात तक जागने से बचें. प्रेम संबंधों में साथी पर अंधविश्वास करने से बचें और संवाद खुला रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत संकेत हैं. व्यापारियों को नए ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होगा और व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन यात्रा या खरीदारी पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से परिवार में उत्सव का वातावरण बनेगा. अत्यधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें. लव पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य की योजना बनाने का सुंदर अवसर मिलेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लैवेंडर है. जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार में पुराने प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे, लेकिन नए लेन-देन में जल्दबाजी से बचें. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, फिर भी अनावश्यक खरीदारी टालें और वित्तीय मामलों में किसी पर अधिक निर्भर न रहें. परिवार में पुराने मतभेद बातचीत से समाप्त होंगे और वरिष्ठों की सलाह लाभ देगी. कमर या पैरों में खिंचाव से बचने के लिए काम के बीच विश्राम लें और स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी के साथ भरोसा मजबूत रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी और अधिकारियों की संतुष्टि से वेतन वृद्धि या बड़ी जिम्मेदारी के प्रबल योग बनेंगे. व्यापारियों की नई रणनीतियां सफल होंगी, हालांकि सहकर्मियों से व्यर्थ की बहस से बचें. आय में वृद्धि और अटका हुआ धन वापस मिलने से वित्तीय पक्ष सुदृढ़ होगा, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले अपनी बचत की समीक्षा जरूर करें. परिवार में बच्चों की पढ़ाई को लेकर संतोषजनक समाचार मिलेगा और सुख-शांति बनी रहेगी. स्क्रीन टाइम कम करें ताकि मानसिक थकान और आंखों में तनाव न हो. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक संबल मिलेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ग्रे है. शनि मंत्रों का जाप करें.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष सफलता लेकर आया है. कारोबार में नए अवसर मिलेंगे और नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. आय बनी रहेगी, लेकिन जरूरी खर्चों के चलते बजट संतुलित रखना होगा; किसी भी नए निवेश में जल्दबाजी न दिखाएं. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. अधिक सोचने की आदत और नींद की कमी से बचें, ध्यान व प्राणायाम अपनाएं. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और अविवाहितों की बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग मस्टर्ड है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.