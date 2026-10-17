Kal Ka Rashifal, 18 October 2026 (कल का राशिफल): रविवार, 18 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (महाष्टमी / मां महागौरी पूजन) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 08:29:54 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि (महाष्टमी) का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 12:49:43 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो सुबह 08:29:54 बजे तक वणिज करण और फिर रात 09:43:57 (21:43:57) बजे तक विष्टि (भद्रा) करण रहेगा. इसके अतिरिक्त रात 11:56:08 (23:56:08) बजे तक अत्यंत कल्याणकारी सुकर्मा योग का प्रभाव बना रहेगा, जिसके बाद धृति योग का संयोग बनेगा.

रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण और मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की आराधना का पावन अवसर है. महाष्टमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से मेष, सिंह, मकर और कुंभ के जातकों को नौकरी में पदोन्नति, अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी में बड़े निवेश से मुनाफा और अटके हुए कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 18 अक्टूबर 2026 का पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (18 अक्टूबर 2026, रविवार, महाष्टमी / मां महागौरी पूजा)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी (सुबह 08:29:54 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी (महाष्टमी)

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 12:49:43 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा

आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी (सुबह 08:29:54 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी (महाष्टमी) पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 12:49:43 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा करण: वणिज (सुबह 08:29:54 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि/भद्रा (रात 21:43:57 बजे तक)

वणिज (सुबह 08:29:54 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि/भद्रा (रात 21:43:57 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: सुकर्मा योग (रात 23:56:08 बजे तक), तत्पश्चात धृति योग

सुकर्मा योग (रात 23:56:08 बजे तक), तत्पश्चात धृति योग वार: रविवार (भगवान सूर्य देव व मां महागौरी की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल

मेष कल का राशिफल के जातकों के लिए कल का दिन खुशियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आमदनी बढ़ने के आसार हैं. अगर आप करियर को लेकर चिंतित थे तो कल कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. पहले शुरू किया गया कोई कार्य पूरा हो सकता है. आप जीवनसाथी की मदद करेंगे, जिससे आपसी रिश्ता और मजबूत होगा.

वृषभ कल का राशिफल

वृषभ कल का राशिफल वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रह सकता है. कारोबार में आपको कोई गुप्त योजना बनानी होगी और उसे किसी से साझा करने से बचें, वरना रुकावटें आ सकती हैं. शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है. कल आप बच्चों के साथ समय बिताकर खुशी महसूस करेंगे और तनाव भी कम होगा. विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को कल कोई अच्छा मौका मिल सकता है.

मिथुन कल का राशिफल

मिथुन कल का राशिफल के जातकों के लिए कल का दिन भाग्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. अगर आपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं तो उनके सफल होने के आसार हैं. किसी भी नए काम की शुरुआत में किस्मत आपका साथ देगी और अच्छा लाभ हो सकता है. जीवनसाथी से चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें. किसी को उधार देने से बचें, वापसी की उम्मीद कम है. नौकरीपेशा जातकों को कल ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है.

कर्क कल का राशिफल

कर्क कल का राशिफल वालों को कल मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. अगर आप अपने काम को लेकर किसी उलझन में हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, फायदा होगा. अधूरा काम भी कल पूरा हो सकता है. भाई-बहनों से मदद की जरूरत पड़ी तो वह आसानी से मिल जाएगी. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है. बढ़ते खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा, वरना परेशानी हो सकती है.

सिंह कल का राशिफल

सिंह कल का राशिफल के जातकों का कल का दिन अच्छा रहने वाला है. नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. अगर आपके मन में बिजनेस से जुड़ी कोई योजना है तो उस पर तुरंत काम शुरू करें. पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप अच्छा निवेश भी कर सकते हैं. बैंकिंग से जुड़े लोग कहीं निवेश कर सकते हैं. एक से ज्यादा जगह से आय हो सकती है. किसी भी फैसले में समझदारी से आगे बढ़ें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है.

कन्या कल का राशिफल

कन्या कल का राशिफल के जातकों को कल सेहत से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जिससे मन खुश रहेगा. कोई दूर का रिश्तेदार मिलने आ सकता है. यात्रा करते समय जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. किसी नए काम में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. बेवजह की बातों से दूर रहने में ही भलाई है.

तुला कल का राशिफल

तुला कल का राशिफल के जातकों का कल का दिन अच्छा रहने वाला है. खासकर आपको कारोबार में लाभ होगा. अगर कोई काम अटक रहा था तो वह कल पूरा हो सकता है, इससे आपको राहत महसूस होगी. आप दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं. पहले से शुरू की गईं योजनाएं अब तेजी पकड़ सकती हैं. किसी के बहकावे में आकर निवेश करने से बचें. धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी. अगर किसी काम में परेशानी हो तो बड़ों या अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें.

वृश्चिक कल का राशिफल

कल वृश्चिक कल का राशिफल के जातक शिक्षा और धार्मिक कार्यों में बेहतर करेंगे. कल आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली लोगों से हो सकती है, जो आपको भविष्य में फायदा दिला सकते हैं. छात्र अगर पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएंगे और फिजूल के कामों से दूरी बनाएंगे तो सफलता मिल सकती है. परिवार के साथ आप किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. किसी नई योजना में निवेश कर सकते हैं. संतान की ओर से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है.

धनु कल का राशिफल

धनु कल का राशिफल के जातकों के लिए कल का दिन खुशियां लेकर आ सकता है. कल जरूरी कार्यों को पहले निपटा लें, वरना बेकार के कामों में समय जाया हो सकता है. सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसे नजरअंदाज न करें. किसी दोस्त से अच्छी खबर मिल सकती है. छात्र कल दोस्तों के साथ मस्ती में समय बिता सकते हैं. नौकरीपेशा जातक कल विवाद से बचें. आप दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन पुरानी गलती से सीख लेना जरूरी होगा.

मकर कल का राशिफल

मकर कल का राशिफल के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति मिल सकती है. ऑफिस में आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं. पार्टनरशिप में काम करने में लाभ हो सकता है, लेकिन हर चीज पहले से जांच लें. व्यापार करने वालों को लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं. घर में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशहाल रहेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा.

कुंभ कल का राशिफल

कुंभ कल का राशिफल के जातकों के लिए कल का दिन नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है. अचानक धन मिलने से आप खुश हो जाएंगे. प्रॉपर्टी का काम करने वालों को बड़े निवेश से फायदा मिलेगा. परिवार में शांति रहेगी. अगर किसी से अनबन चल रही थी तो कल वह खत्म हो सकती है. कल आप जीवनसाथी के लिए तोहफा लेकर जा सकते हैं. सेहत का ध्यान रखें, योग और व्यायाम जरूर करें.

मीन कल का राशिफल

मीन कल का राशिफल के जातकों को कल दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा. उनकी मदद से आपके काम पूरे होंगे. कल का दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ है. किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपेक्षित सफलता मिल सकती है. कल आपकी वाणी में मधुरता रहेगी जिससे आप लोगों का दिल जीत लेंगे. किसी दोस्त की मदद से रुका काम पूरा होगा. परिवार में साथी की बात मानने से रिश्ते मधुर रहेंगे. विरोधियों से सावधान रहें, वे परेशान कर सकते हैं. दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहें.

FAQs

18 अक्टूबर 2026 रविवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और प्रमोशन मिलेगा?

सिंह, मकर, कुंभ और तुला के जातकों को सुकर्मा योग के प्रभाव से नौकरी में प्रमोशन, प्रॉपर्टी में बड़े निवेश से लाभ, अचानक धन प्राप्ति और व्यापार में बंपर मुनाफे के योग हैं.

कल महाष्टमी पर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन-सी राशियां सबसे भाग्यशाली रहेंगी?

मीन, वृषभ और वृश्चिक के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता और विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.

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