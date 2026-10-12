आज का राशिफल 12 अक्टूबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और सराहना दिलाएगी. कारोबारियों को नए अनुबंध से लाभ होगा, लेकिन किसी नए सौदे में दस्तावेजों की जांच स्वयं करें और मित्रों के भरोसे बड़ा निर्णय न लें. धन लाभ के अवसर मजबूत रहेंगे, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. परिवार में शुभ समारोह की चर्चा होगी, बशर्ते अहंकार त्यागकर दूसरों की भावनाओं का आदर करें. अधिक काम के कारण थकान या रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसलिए तले-भुने भोजन से परहेज करें. प्रेम संबंधों में साथी पर पूरा भरोसा रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.