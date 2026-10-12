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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का राशिफल 12 अक्टूबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 12 अक्टूबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 12 अक्टूबर 2026: सोमवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 12 Oct 2026 01:33 AM (IST)
आज का राशिफल 12 अक्टूबर 2026: सोमवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 12 अक्टूबर 2026

1/12
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अटके कार्यों को पूरा करने और वरिष्ठों से संतुलित संवाद बनाए रखने का रहेगा. कारोबारियों को पुराने आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, हालांकि साझेदारी के काम में पूरी सतर्कता बरतें. रुका हुआ भुगतान मिलने से वित्तीय राहत महसूस होगी, लेकिन भविष्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बजट बनाएं. परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद बातचीत से सुलझेंगे. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु सुबह खुली हवा में टहलें और भरपूर पानी पिएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अटके कार्यों को पूरा करने और वरिष्ठों से संतुलित संवाद बनाए रखने का रहेगा. कारोबारियों को पुराने आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, हालांकि साझेदारी के काम में पूरी सतर्कता बरतें. रुका हुआ भुगतान मिलने से वित्तीय राहत महसूस होगी, लेकिन भविष्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बजट बनाएं. परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद बातचीत से सुलझेंगे. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु सुबह खुली हवा में टहलें और भरपूर पानी पिएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में मनचाहा बदलाव, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों के सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कारोबार में पुराने संपर्क नए अवसरों का मार्ग खोलेंगे, लेकिन सहकर्मियों से बातचीत में धैर्य रखें. नियमित आय के साथ अतिरिक्त स्रोतों से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी भावुक होकर बड़े निवेश से बचें. परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. गर्दन या गले में खिंचाव की उपेक्षा न करें और हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में जिद से दूर रहें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. कपूर जलाएं और सफेद मिठाई का दान करें.
वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में मनचाहा बदलाव, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों के सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कारोबार में पुराने संपर्क नए अवसरों का मार्ग खोलेंगे, लेकिन सहकर्मियों से बातचीत में धैर्य रखें. नियमित आय के साथ अतिरिक्त स्रोतों से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी भावुक होकर बड़े निवेश से बचें. परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. गर्दन या गले में खिंचाव की उपेक्षा न करें और हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में जिद से दूर रहें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. कपूर जलाएं और सफेद मिठाई का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को बातचीत और संपर्कों के माध्यम से करियर में नए और महत्वपूर्ण अवसर हासिल होंगे. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी और कारोबारियों के रुके काम गति पकड़ेंगे. पुराने निवेश या भुगतान से लाभ होने से आर्थिक दबाव कम होगा; आज किसी को उधार देने के बजाय अपनी बचत मजबूत करें. परिवार में पुराना तनाव समाप्त होगा और नई शुरुआत का माहौल बनेगा, हालांकि पुराने विवाद न दोहराएं. स्क्रीन टाइम घटाएं और भोजन का समय नियमित रखें. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को स्मरण कर हरी मूंग का दान करें.
मिथुन राशि के जातकों को बातचीत और संपर्कों के माध्यम से करियर में नए और महत्वपूर्ण अवसर हासिल होंगे. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी और कारोबारियों के रुके काम गति पकड़ेंगे. पुराने निवेश या भुगतान से लाभ होने से आर्थिक दबाव कम होगा; आज किसी को उधार देने के बजाय अपनी बचत मजबूत करें. परिवार में पुराना तनाव समाप्त होगा और नई शुरुआत का माहौल बनेगा, हालांकि पुराने विवाद न दोहराएं. स्क्रीन टाइम घटाएं और भोजन का समय नियमित रखें. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को स्मरण कर हरी मूंग का दान करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य आसानी से पूरे होंगे. कारोबारियों को पुराने संपर्कों से नए ग्राहक और उपयोगी अवसर मिल सकते हैं. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि घर से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले जोखिम समझ लें. परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी, लेकिन परिजनों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेकर तनाव न लें. पेट व नींद से जुड़ी समस्याओं से बचने हेतु हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग दूधिया सफेद है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य आसानी से पूरे होंगे. कारोबारियों को पुराने संपर्कों से नए ग्राहक और उपयोगी अवसर मिल सकते हैं. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि घर से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले जोखिम समझ लें. परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी, लेकिन परिजनों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेकर तनाव न लें. पेट व नींद से जुड़ी समस्याओं से बचने हेतु हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग दूधिया सफेद है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और सराहना दिलाएगी. कारोबारियों को नए अनुबंध से लाभ होगा, लेकिन किसी नए सौदे में दस्तावेजों की जांच स्वयं करें और मित्रों के भरोसे बड़ा निर्णय न लें. धन लाभ के अवसर मजबूत रहेंगे, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. परिवार में शुभ समारोह की चर्चा होगी, बशर्ते अहंकार त्यागकर दूसरों की भावनाओं का आदर करें. अधिक काम के कारण थकान या रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसलिए तले-भुने भोजन से परहेज करें. प्रेम संबंधों में साथी पर पूरा भरोसा रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और सराहना दिलाएगी. कारोबारियों को नए अनुबंध से लाभ होगा, लेकिन किसी नए सौदे में दस्तावेजों की जांच स्वयं करें और मित्रों के भरोसे बड़ा निर्णय न लें. धन लाभ के अवसर मजबूत रहेंगे, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. परिवार में शुभ समारोह की चर्चा होगी, बशर्ते अहंकार त्यागकर दूसरों की भावनाओं का आदर करें. अधिक काम के कारण थकान या रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसलिए तले-भुने भोजन से परहेज करें. प्रेम संबंधों में साथी पर पूरा भरोसा रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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कन्या राशि वालों की मेहनत और व्यवस्थित कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. रुका हुआ भुगतान मिलने से कारोबार में गति आएगी. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से धन लाभ के प्रबल संकेत हैं, हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचें और संपत्ति के कागजात ध्यान से जांचें. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य रहेगा; किसी की आलोचना का तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहें. पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के लिए समय पर भोजन लें और चाय-कॉफी का सेवन सीमित करें. लव लाइफ में स्थिरता और भरोसा बना रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें.
कन्या राशि वालों की मेहनत और व्यवस्थित कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. रुका हुआ भुगतान मिलने से कारोबार में गति आएगी. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से धन लाभ के प्रबल संकेत हैं, हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचें और संपत्ति के कागजात ध्यान से जांचें. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य रहेगा; किसी की आलोचना का तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहें. पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के लिए समय पर भोजन लें और चाय-कॉफी का सेवन सीमित करें. लव लाइफ में स्थिरता और भरोसा बना रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें.
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तुला राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़ी डील और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के तालमेल से जटिल काम पूरे होंगे और नई जिम्मेदारी मिलेगी. पुराने निवेश या व्यावसायिक सौदों से बड़ा आर्थिक लाभ होगा, लेकिन विलासिता पर सीमा से अधिक खर्च करने से बचें. बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने से परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. भागदौड़ के चलते मानसिक तनाव और नींद की कमी हो सकती है, इसलिए संगीत या ध्यान का सहारा लें. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी है. शाम को घी का दीपक जलाएं.
तुला राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़ी डील और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के तालमेल से जटिल काम पूरे होंगे और नई जिम्मेदारी मिलेगी. पुराने निवेश या व्यावसायिक सौदों से बड़ा आर्थिक लाभ होगा, लेकिन विलासिता पर सीमा से अधिक खर्च करने से बचें. बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने से परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. भागदौड़ के चलते मानसिक तनाव और नींद की कमी हो सकती है, इसलिए संगीत या ध्यान का सहारा लें. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी है. शाम को घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से अपनी क्षमता साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. कारोबारियों के पुराने अटके प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होंगे, लेकिन गोपनीय रणनीतियों को किसी से साझा न करें. अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा; नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और बड़ों की सीख सही राह दिखाएगी, हालांकि गुस्से में कोई निर्णय न लें. पानी की कमी न होने दें और नियमित वॉक करें. प्रेम संबंधों में साथी को समझने के लिए समय दें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से अपनी क्षमता साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. कारोबारियों के पुराने अटके प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होंगे, लेकिन गोपनीय रणनीतियों को किसी से साझा न करें. अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा; नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और बड़ों की सीख सही राह दिखाएगी, हालांकि गुस्से में कोई निर्णय न लें. पानी की कमी न होने दें और नियमित वॉक करें. प्रेम संबंधों में साथी को समझने के लिए समय दें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को नए संपर्कों और कार्य संबंधी यात्राओं से व्यापार विस्तार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. नौकरी में नए प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है, जिसे आप अपने पुराने अनुभवों से बखूबी पूरा करेंगे. आमदनी के अवसर बने रहेंगे, लेकिन यात्रा और घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ने से बजट संतुलित रखना होगा; किसी के कहने पर जोखिम न लें. परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी. यात्रा की थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और खानपान का ध्यान रखें. लव पार्टनर के साथ घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग बैंगनी है. केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं.
धनु राशि वालों को नए संपर्कों और कार्य संबंधी यात्राओं से व्यापार विस्तार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. नौकरी में नए प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है, जिसे आप अपने पुराने अनुभवों से बखूबी पूरा करेंगे. आमदनी के अवसर बने रहेंगे, लेकिन यात्रा और घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ने से बजट संतुलित रखना होगा; किसी के कहने पर जोखिम न लें. परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी. यात्रा की थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और खानपान का ध्यान रखें. लव पार्टनर के साथ घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग बैंगनी है. केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं.
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मकर राशि के जातकों के लिए आज नौकरी और कारोबार दोनों में अनुशासन व योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अतिरिक्त लाभ के योग हैं. वरिष्ठों और गुरुजनों का सहयोग महत्वपूर्ण अवसर दिलाएगा; सभी काम अकेले करने के बजाय टीम पर भरोसा रखें. पुरानी देनदारियों से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी सुरक्षित व दीर्घकालिक विकल्पों में ही निवेश करें. परिवार में बड़ी खरीदारी या शुभ कार्य पर चर्चा होगी. हड्डियों और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि के जातकों के लिए आज नौकरी और कारोबार दोनों में अनुशासन व योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अतिरिक्त लाभ के योग हैं. वरिष्ठों और गुरुजनों का सहयोग महत्वपूर्ण अवसर दिलाएगा; सभी काम अकेले करने के बजाय टीम पर भरोसा रखें. पुरानी देनदारियों से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी सुरक्षित व दीर्घकालिक विकल्पों में ही निवेश करें. परिवार में बड़ी खरीदारी या शुभ कार्य पर चर्चा होगी. हड्डियों और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं.
11/12
कुंभ राशि वालों की नई सोच और कार्यक्षमता आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को भी आसानी से संभाल लेगी. वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहीं कारोबारियों को कोई भी योजना लागू करने से पहले वित्तीय पक्ष जांच लेना चाहिए. अनावश्यक खर्चों को टालें और बिना सोचे किसी को उधार देने से बचें. व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम मिलने से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुलकर बातचीत करें. स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि सिरदर्द और मानसिक दबाव से राहत मिले. लव लाइफ में संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग वॉएलेट है. पितरों के निमित्त जल अर्पित करें.
कुंभ राशि वालों की नई सोच और कार्यक्षमता आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को भी आसानी से संभाल लेगी. वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहीं कारोबारियों को कोई भी योजना लागू करने से पहले वित्तीय पक्ष जांच लेना चाहिए. अनावश्यक खर्चों को टालें और बिना सोचे किसी को उधार देने से बचें. व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम मिलने से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुलकर बातचीत करें. स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि सिरदर्द और मानसिक दबाव से राहत मिले. लव लाइफ में संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग वॉएलेट है. पितरों के निमित्त जल अर्पित करें.
12/12
मीन राशि के कारोबारियों के लिए आज पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क साधना बेहद लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पिछले कार्यों की समीक्षा और सुधार का अच्छा अवसर मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी के बजाय धैर्यपूर्वक काम करें. जरूरी आवश्यकताओं पर संचित धन खर्च हो सकता है, इसलिए आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक जोखिम से बचें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से घरेलू उलझनें सुलझेंगी; पुरानी बातों को लेकर मन में तनाव न पालें. तला-भुना सीमित करें और सुबह ध्यान लगाएं. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. जरूरतमंद को पीली मिठाई दान करें.
मीन राशि के कारोबारियों के लिए आज पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क साधना बेहद लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पिछले कार्यों की समीक्षा और सुधार का अच्छा अवसर मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी के बजाय धैर्यपूर्वक काम करें. जरूरी आवश्यकताओं पर संचित धन खर्च हो सकता है, इसलिए आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक जोखिम से बचें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से घरेलू उलझनें सुलझेंगी; पुरानी बातों को लेकर मन में तनाव न पालें. तला-भुना सीमित करें और सुबह ध्यान लगाएं. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. जरूरतमंद को पीली मिठाई दान करें.
Published at : 12 Oct 2026 01:33 AM (IST)
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