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आज का राशिफल 8 अक्टूबर 2026: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 8 अक्टूबर 2026: गुरुवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 08 Oct 2026 01:26 AM (IST)
आज का राशिफल 8 अक्टूबर 2026: गुरुवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 8 अक्टूबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और नई जिम्मेदारियों को भुनाने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अनुकूल अवसर मिल सकते हैं. पुराने प्रयासों से धन लाभ और रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि भावनाओं में बहकर अनावश्यक खरीदारी से बचें. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी बातों को तूल देने से बचें. अत्यधिक व्यस्तता से होने वाली थकान से राहत पाने हेतु योग-प्राणायाम अपनाएं. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग नारंगी है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और नई जिम्मेदारियों को भुनाने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अनुकूल अवसर मिल सकते हैं. पुराने प्रयासों से धन लाभ और रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि भावनाओं में बहकर अनावश्यक खरीदारी से बचें. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी बातों को तूल देने से बचें. अत्यधिक व्यस्तता से होने वाली थकान से राहत पाने हेतु योग-प्राणायाम अपनाएं. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग नारंगी है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों के लिए आज कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छा मुनाफा होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पुराने निवेश से धन लाभ होने के संकेत हैं, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने से बचें और बजट का पालन करें. परिवार में किसी करीबी की बात को गलत समझकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. लंबे समय तक बैठकर काम करने से होने वाली पाचन व थकान की समस्या से बचने के लिए बीच-बीच में आराम लें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हरा है. जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
वृषभ राशि वालों के लिए आज कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छा मुनाफा होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पुराने निवेश से धन लाभ होने के संकेत हैं, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने से बचें और बजट का पालन करें. परिवार में किसी करीबी की बात को गलत समझकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. लंबे समय तक बैठकर काम करने से होने वाली पाचन व थकान की समस्या से बचने के लिए बीच-बीच में आराम लें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हरा है. जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को संचार, लेखन, शिक्षा और मार्केटिंग के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर हासिल होंगे. व्यापार में नए ग्राहक और संपर्क सामने आएंगे, लेकिन सौदे की शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. अटका हुआ धन वापस मिलने से व्यापारिक गति बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. पारिवारिक जीवन में किसी भी गलतफहमी को लंबा न खींचें और बातचीत से मसले सुलझाएं. स्क्रीन टाइम अधिक होने और लगातार सोच-विचार से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में धैर्य और संवेदनशीलता रिश्ते को मजबूत बनाएगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को संचार, लेखन, शिक्षा और मार्केटिंग के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर हासिल होंगे. व्यापार में नए ग्राहक और संपर्क सामने आएंगे, लेकिन सौदे की शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. अटका हुआ धन वापस मिलने से व्यापारिक गति बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. पारिवारिक जीवन में किसी भी गलतफहमी को लंबा न खींचें और बातचीत से मसले सुलझाएं. स्क्रीन टाइम अधिक होने और लगातार सोच-विचार से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में धैर्य और संवेदनशीलता रिश्ते को मजबूत बनाएगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में संयम और अनुशासन से काम लेने की आवश्यकता होगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी नई साझेदारी या अनुबंध में कागजी जांच अवश्य करें. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. घर-परिवार में अतिरिक्त खर्च सामने आने से बजट पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश के बजाय सुरक्षित वित्तीय योजना चुनें. अनियमित भोजन से गैस या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, खानपान का विशेष ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में पुराने विवादों को दोबारा न उठाएं और शांतिपूर्वक बात करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सुनहरा है. भगवान शिव को दूध-जल अर्पित करें.
कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में संयम और अनुशासन से काम लेने की आवश्यकता होगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी नई साझेदारी या अनुबंध में कागजी जांच अवश्य करें. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. घर-परिवार में अतिरिक्त खर्च सामने आने से बजट पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश के बजाय सुरक्षित वित्तीय योजना चुनें. अनियमित भोजन से गैस या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, खानपान का विशेष ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में पुराने विवादों को दोबारा न उठाएं और शांतिपूर्वक बात करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सुनहरा है. भगवान शिव को दूध-जल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और मेहनत आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगी. पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं और महत्वपूर्ण बैठकों में आपका प्रभाव दिखेगा. व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार का अनुकूल समय है. आय के नए साधन बनेंगे और पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन दिखावे के खर्चों पर लगाम लगाएं. परिवार में व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय जरूर निकालें ताकि नाराजगी न हो. धूप व गर्मी में बाहर जाते समय सावधानी बरतें और पर्याप्त आराम लें. प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह बना रहेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग केसरिया है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और मेहनत आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगी. पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं और महत्वपूर्ण बैठकों में आपका प्रभाव दिखेगा. व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार का अनुकूल समय है. आय के नए साधन बनेंगे और पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन दिखावे के खर्चों पर लगाम लगाएं. परिवार में व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय जरूर निकालें ताकि नाराजगी न हो. धूप व गर्मी में बाहर जाते समय सावधानी बरतें और पर्याप्त आराम लें. प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह बना रहेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग केसरिया है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सराहना दिलाएगी. व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और साझेदारी से जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करें. आय-व्यय का व्यवस्थित हिसाब रखने से वित्तीय दबाव कम होगा और पुराने निवेश से सामान्य लाभ मिलेगा, लेकिन नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. परिवार के सहयोग से पुराने अटके कार्य पूरे होंगे, हालांकि छोटी बातों पर व्यर्थ चिंता न करें. अनियमित दिनचर्या से होने वाले तनाव से बचने के लिए समय पर भोजन लें और प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में साथी की बात ध्यान से सुनकर ही जवाब दें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सराहना दिलाएगी. व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और साझेदारी से जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करें. आय-व्यय का व्यवस्थित हिसाब रखने से वित्तीय दबाव कम होगा और पुराने निवेश से सामान्य लाभ मिलेगा, लेकिन नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. परिवार के सहयोग से पुराने अटके कार्य पूरे होंगे, हालांकि छोटी बातों पर व्यर्थ चिंता न करें. अनियमित दिनचर्या से होने वाले तनाव से बचने के लिए समय पर भोजन लें और प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में साथी की बात ध्यान से सुनकर ही जवाब दें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक क्षमता आज कार्यक्षेत्र की जटिल परिस्थितियों को सुलझाने में काम आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से नई जिम्मेदारी मिलेगी और व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च से बचें और दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा. काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें ताकि मानसिक थकान न हो. लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पिंक है. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक क्षमता आज कार्यक्षेत्र की जटिल परिस्थितियों को सुलझाने में काम आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से नई जिम्मेदारी मिलेगी और व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च से बचें और दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा. काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें ताकि मानसिक थकान न हो. लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पिंक है. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यापार में नए अनुबंध और लाभकारी सौदे तय होने के प्रबल योग हैं. विदेश या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन गोपनीय रणनीतियों को किसी अनजान से साझा न करें. पुराने निवेश का सुखद परिणाम सामने आएगा और धन लाभ होगा, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए कागजात की जांच के बाद ही बड़ा कदम उठाएं. पारिवारिक मामलों में पिता या बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, क्रोध में निर्णय न लें. अधिक काम और यात्रा के चलते थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में शक से बचें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग मरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यापार में नए अनुबंध और लाभकारी सौदे तय होने के प्रबल योग हैं. विदेश या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन गोपनीय रणनीतियों को किसी अनजान से साझा न करें. पुराने निवेश का सुखद परिणाम सामने आएगा और धन लाभ होगा, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए कागजात की जांच के बाद ही बड़ा कदम उठाएं. पारिवारिक मामलों में पिता या बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, क्रोध में निर्णय न लें. अधिक काम और यात्रा के चलते थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में शक से बचें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग मरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को शिक्षा, प्रशिक्षण, यात्रा और सलाहकारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा. नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के संकेत दिखाई देंगे, हालांकि अत्यधिक जिम्मेदारियां एक साथ लेने से बचें. विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों से धन लाभ के योग हैं, लेकिन बचत बढ़ाने के लिए अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा, बशर्ते बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. लंबी यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें ताकि थकान न हो. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी और साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग केसरिया है. हल्दी का तिलक लगाएं.
धनु राशि के जातकों को शिक्षा, प्रशिक्षण, यात्रा और सलाहकारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा. नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के संकेत दिखाई देंगे, हालांकि अत्यधिक जिम्मेदारियां एक साथ लेने से बचें. विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों से धन लाभ के योग हैं, लेकिन बचत बढ़ाने के लिए अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा, बशर्ते बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. लंबी यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें ताकि थकान न हो. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी और साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग केसरिया है. हल्दी का तिलक लगाएं.
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मकर राशि वालों की कठिन जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापारियों को संपत्ति या दीर्घकालिक योजनाओं से अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन अनुशासन और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है, फिर भी बड़े निवेश में विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. परिवार में पुराने मुद्दों को लेकर चिंता करने के बजाय खुलकर संवाद करें ताकि गलतफहमियां दूर हों. लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि वालों की कठिन जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापारियों को संपत्ति या दीर्घकालिक योजनाओं से अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन अनुशासन और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है, फिर भी बड़े निवेश में विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. परिवार में पुराने मुद्दों को लेकर चिंता करने के बजाय खुलकर संवाद करें ताकि गलतफहमियां दूर हों. लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई सोच और तकनीकी विचारों के बल पर बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापारियों को मित्रों और पुराने संपर्कों से लाभ होगा और विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक समाचार मिलेगा. आय के नए साधन बनेंगे और अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की निवेश योजनाओं पर भरोसा न करें और अपनी वित्तीय जानकारी गुप्त रखें. परिवार में मतभेदों को बुजुर्गों की सलाह से सुलझाएं. कंप्यूटर या मोबाइल के लंबे इस्तेमाल से आंखों और गर्दन में खिंचाव हो सकता है, नियमित ब्रेक लें. प्रेम संबंधों में दोस्ताना और सहज माहौल रहेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. जरूरतमंद को अन्न दान करें.
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई सोच और तकनीकी विचारों के बल पर बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापारियों को मित्रों और पुराने संपर्कों से लाभ होगा और विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक समाचार मिलेगा. आय के नए साधन बनेंगे और अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की निवेश योजनाओं पर भरोसा न करें और अपनी वित्तीय जानकारी गुप्त रखें. परिवार में मतभेदों को बुजुर्गों की सलाह से सुलझाएं. कंप्यूटर या मोबाइल के लंबे इस्तेमाल से आंखों और गर्दन में खिंचाव हो सकता है, नियमित ब्रेक लें. प्रेम संबंधों में दोस्ताना और सहज माहौल रहेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. जरूरतमंद को अन्न दान करें.
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मीन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच आज कठिन परिस्थितियों का समाधान निकालने में मदद करेगी. शिक्षा, सलाह और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अपनी गोपनीय योजनाएं हर किसी से साझा न करें. पुराने कार्यों से धन लाभ होने के योग हैं, हालांकि भावुक होकर खर्च करने से बचें और अपनी वित्तीय क्षमता का सही आकलन करें. परिवार में धार्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी और शुभ समाचार मिलेगा, बशर्ते क्रोध पर नियंत्रण रखें. ध्यान और प्राणायाम से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. शिवलिंग पर दूध व जौ अर्पित करें.
मीन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच आज कठिन परिस्थितियों का समाधान निकालने में मदद करेगी. शिक्षा, सलाह और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अपनी गोपनीय योजनाएं हर किसी से साझा न करें. पुराने कार्यों से धन लाभ होने के योग हैं, हालांकि भावुक होकर खर्च करने से बचें और अपनी वित्तीय क्षमता का सही आकलन करें. परिवार में धार्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी और शुभ समाचार मिलेगा, बशर्ते क्रोध पर नियंत्रण रखें. ध्यान और प्राणायाम से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. शिवलिंग पर दूध व जौ अर्पित करें.
Published at : 08 Oct 2026 01:26 AM (IST)
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