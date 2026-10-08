वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यापार में नए अनुबंध और लाभकारी सौदे तय होने के प्रबल योग हैं. विदेश या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन गोपनीय रणनीतियों को किसी अनजान से साझा न करें. पुराने निवेश का सुखद परिणाम सामने आएगा और धन लाभ होगा, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए कागजात की जांच के बाद ही बड़ा कदम उठाएं. पारिवारिक मामलों में पिता या बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, क्रोध में निर्णय न लें. अधिक काम और यात्रा के चलते थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में शक से बचें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग मरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.