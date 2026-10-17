Weekly Horoscope 18 to 24 October 2026: अक्टूबर का यह नया सप्ताह कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है. ग्रहों की बदलती चाल सीधे आपके करियर, कारोबार, पारिवारिक सुख और सेहत पर असर डालेगी, चाहे नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की बात हो, कारोबार में विस्तार की योजना या रिश्तों में सामंजस्य बैठाना.

18 से 24 अक्टूबर 2026 के इस सप्ताह में किन राशियों पर बरसेगा भाग्य और किन्हें लेन-देन व सेहत के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा? आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल और बिगड़े काम संवारने के अचूक उपाय.

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में उन लोगों से सतर्क रहें जो आपके काम में रुकावट डालते हैं. महिला पेशेवरों को घर और काम के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: सप्ताह के मध्य में धन और मान-हानि की आशंका है. संतान से जुड़ी कोई बात चिंता का कारण बन सकती है; घरेलू विवादों से दूर रहें.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारी या पुराना दर्द उभर सकता है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: कठिनाइयों के बीच लव पार्टनर मददगार रहेगा, फिर भी गलतफहमियों से बचें. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन 'ॐ नम: शिवाय' मंत्र का एक माला (108 बार) जप करें.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

करियर व कारोबार: सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और अहम जिम्मेदारी सौंपेंगे. छात्रों को उच्च शिक्षा से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे और माता-पिता का पूरा समर्थन मिलेगा. किसी प्रियजन के आगमन और मांगलिक कार्य से घर में उत्साह रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह के अंत में तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में तालमेल बेहतरीन रहेगा. जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा.

उपाय: नियमित रूप से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

करियर व कारोबार: आजीविका से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी. कारोबार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और यात्राएं सुखद व लाभप्रद रहेंगी.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा मुनाफा होगा और अटका हुआ धन वापस मिलेगा. भूमि-भवन के सौदों और कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

करियर व कारोबार: कार्यों में लापरवाही, आलस्य और अहंकार से बचें. टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा. पार्टनरशिप में कागजी काम और लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: काम किसी के भरोसे न छोड़ें. सप्ताहांत में व्यावसायिक यात्राएं थकाऊ रह सकती हैं.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. खुद भी खान-पान का ध्यान रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: सप्ताहांत में पार्टनर या परिजनों से गलतफहमी हो सकती है, जिसे किसी शुभचिंतक की मदद से सुलझाएं.

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

करियर व कारोबार: कामकाज को लेकर मन में असंतोष रह सकता है, लेकिन संवाद के जरिए काम समय पर निपटाएं. साझेदार से विवाद टालें; सप्ताहांत राहत भरा रहेगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: घर और बाहर सभी को साथ लेकर चलना ही आपकी सफलता की कुंजी है. व्यवसाय विस्तार में शुभचिंतकों की राय जरूर लें.

स्वास्थ्य: बेवजह के मानसिक तनाव से बचें; ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव पार्टनर आपकी समस्याओं को सुलझाने में बड़ा संबल बनेगा. दांपत्य जीवन में मिठास रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का तीन बार पाठ करें.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

करियर व कारोबार: सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. विदेश से जुड़े करियर या व्यापार की अड़चनें दूर होंगी. प्रभावी व्यक्ति की मदद से रुका हुआ काम बनेगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: छात्रों को सप्ताह की शुरुआत में खुशखबरी मिलेगी. सुख-सुविधाओं और घरेलू जरूरतों पर धन खर्च होगा.

स्वास्थ्य: सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव पार्टनर के साथ मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताएंगे.

उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें.

करियर व कारोबार: भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन उसका पूरा फल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर-जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा और नई पद-प्रतिष्ठा मिल सकती है.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी और विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं. भूमि-भवन विवाद वरिष्ठों की मदद से सुलझेंगे.

स्वास्थ्य: मौज-मस्ती और पर्यटन के योग बनेंगे. बाहर के तैलीय भोजन से परहेज रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: सिंगल्स की जिंदगी में मनचाहे पार्टनर की एंट्री हो सकती है. मौजूदा रिश्ते और गहरे होंगे.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त काम का बोझ आ सकता है. बाजार में साख बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला करना होगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: वाणी में सौम्यता रखें; परिवार के सदस्यों की छोटी बातों को तूल न दें ताकि मनमुटाव न हो.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारी और पुराने रोगों के प्रति सचेत रहें; लापरवाही से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें. एक छोटी सी भूल रिश्ते में तनाव ला सकती है, इसलिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

करियर व कारोबार: करियर और कारोबार बढ़ाने के कई अवसर मिलेंगे, बशर्ते समय प्रबंधन ठीक रखें. काम कल पर टालने या दूसरों पर छोड़ने से बचें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यापार में मनचाहा लाभ होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा.

स्वास्थ्य: अधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या से मानसिक व शारीरिक थकान हो सकती है.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में उतावलेपन से बचें, वरना बनी बात बिगड़ सकती है. जीवनसाथी के प्रति पूरी ईमानदारी रखें.

उपाय: प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

करियर व कारोबार: सप्ताह का पूर्वार्ध बेहद भाग्यशाली है. सोचे हुए काम सरलता से पूरे होंगे और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: व्यापारिक तेजी का पूरा लाभ मिलेगा और किसी मित्र की मदद से बड़ा निवेश संभव होगा. उत्तरार्ध में घरेलू मरम्मत या विलासिता पर अधिक खर्च से बजट बिगड़ सकता है.

स्वास्थ्य: पूर्वार्ध में खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे; उत्तरार्ध में खान-पान का ध्यान रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और साथी के साथ सुखद समय बीतेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

करियर व कारोबार: गुमराह करने वाले लोगों से दूर रहें और दूसरों के मामलों में दखल न दें. कारोबार विस्तार या निवेश में कोई बड़ा जोखिम न लें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: सप्ताह की शुरुआत में घरेलू चिंताएं रह सकती हैं. यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा करें और वाहन सावधानी से चलाएं.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों और पुराने दर्द से परेशानी हो सकती है. यात्रा की थकान स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: सिंगल्स को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना चाहिए. मुश्किल समय में जीवनसाथी बड़ा संबल बनेगा.

उपाय: प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें.

करियर व कारोबार: लंबे समय से आजीविका की तलाश में जुटे लोगों को सफलता मिलेगी. कार्यरत लोगों को पदोन्नति या मनचाहे ट्रांसफर का लाभ मिलेगा. व्यापार के उत्तरार्ध में बंपर मुनाफा होगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: नवविवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में किसी की उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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