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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 18 अक्टूबर 2026: वृषभ को पदोन्नति का तोहफा, धनु के प्रॉपर्टी व नई गाड़ी खरीदने के योग; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 18 अक्टूबर 2026: वृषभ को पदोन्नति का तोहफा, धनु के प्रॉपर्टी व नई गाड़ी खरीदने के योग; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 18 October 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य। वृषभ को पदोन्नति, धनु को प्रॉपर्टी व वाहन सुख। मेष को विदेशी व्यापार में लाभ। पढ़ें मेष से मीन राशि का फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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Tarot Rashifal 18 October 2026: अक्तूबर महीने का यह रविवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, नई गाड़ी व प्रॉपर्टी की खरीद, विदेशी व्यापार में उछाल और पुराने संबंधों से लाभ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन व नया पद मिलने के योग हैं और धनु राशि के जातक प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी करेंगे, वहीं कन्या राशि वालों को धन प्राप्ति में आने वाली रुकावटों से सतर्क रहने और कर्क राशि के जातकों को भावुक होकर निर्णय न लेने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. आज आपके विदेशी संबंध मजबूत होंगे. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा. लेकिन, आपको सलाह है कि आज खर्चों पर थोड़ा काबू रखें. आप ज्वेलरी व महंगे रत्नों की खरीददारी कर सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सरकारी सेवाओं से लाभ दिला सकता है. आप उच्च अधिकारियों की मदद सलाह से अपने टारगेट तक पहुंचने में आसानी होगी. आपकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या कोई नया पद मिलने की संभावना है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को आज कलात्मक क्षमता और सही गलत पहचानने की शक्ति कार्यक्षेत्र में आपको खूब मान सम्मान दिलवा सकती है. आज आपको करियर में प्रगति मिलने की संभावनाएं हैं. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों के अधिकारों में वृद्धि हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के मन में उलझन रहने वाली है. आज आपके लिए पिता तुल्य व्यक्ति किसी व्यक्ति की सलाह आपके लिए सहायक होगी. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रहेगा और कमाई के अवसर भी मिलेंगे. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाली है. साथ ही आज आपके मन में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रह सकती है. इसलिए कोशिश करें की आप धैर्य से काम करें. आपको कमाई के मामले में पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. पारिवारिक व्यापार में नए अनुबंध बनने की संभावना है. लेकिन, आज आपको धन प्राप्ति में थोड़ी रुकावट आ सकती है. इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहें. लंबी यात्रा की संभावनाएं हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए कोशिश करें की ऑफिस में फोकस होकर अपने काम करें. प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं. आपकी इच्छापूर्ति होने की संभावना हैं. धन लाभ के लिए फिलहाल, समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है. बच्चों से जुड़े प्रोजेक्ट में लाभ मिलने के आसार हैं. नौकरीपेशा जातकों की क्रिएटिविटी उभरकर सामने आएगी. आज में बढ़ोतरी होने के आसार हैं. मौज मस्ती से पैसा खर्च कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभ दिलाने वाला रहेगा. आप प्रॉपर्टी खरीदने या बुक करने पर पैसा खर्च कर सकते हैं. आज आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं. आय के नए स्रोत बनेंगे और महंगी गाड़ी की खरीद पर धन खर्च हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जो लोग मार्केटिंग और पब्लिकेशन से जुड़े हैं उन्हें आज विशेष लाभ मिल सकता है. आज आप अपने कार्यों के प्रचार-प्रसार पर धन खर्च करेंगे. आपको अपने पुराने संपर्कों से नए अवसर मिल सकते हैं. जो आने वाले दिनों में आपको नई पहचान दिलाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापारिक मामलों में सफलता दिलाने वाला है. बाजार में आपकी साख में बढ़ोतरी होगी. मेहनत से बनाए पुराने रिश्ते आज धन लाभ देंगे. अगर आप कोई अच्छी निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रभावशाली रहने वाला है. लोग आपके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित होंगे. आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आप चुनौतियों पर सफलता प्राप्त करेंगे. आर्थिक रूप से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को नए कौशल सीखने के अवसर मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 17 Oct 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
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