'यह सुबह 4:00 बजे से हों-हों मचाते हैं', मुसलमानों को लेकर BJP सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल

अलीगढ़ में ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सतीश गौतम के एक बयान ने माहौल गरमा दिया है. बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने मुस्लिम लोगों के लिए कहा कि, "यह सुबह 4:00 बजे से हों-हों मचाते हैं. बच्चों की परीक्षाएं चल रही है. उसे बंद करना चाहिए." सांसद ने आगे कहा कि, "सारी सरकारी व्यवस्था का फायदा मुसलमान ले रहे हैं और क्या यह हमारी छाती पर चढ़ेंगे?" फिलहाल सांसद का यह बयान अब वायरल हो गया है.

कुछ लोगों द्वारा ईद की नमाज पर पुष्प वर्षा की अनुमति मांगे जाने पर सांसद सतीश गौतम ने कहा, "देखो इतनी बड़ी-बड़ी जगह दी हुई है. समाजवादी टाइम में इतना इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, इन्हें क्या जरूरत है?" सांसद ने कहा कि "जो हमारी होली और दिवाली मनाई जाती है, वह घर-घर मनाई जाती है. इनके यहां एकत्रित होते हैं. हमारे यहां कोई इकट्ठा नहीं होता, बल्कि गली में घूमते हुए घर-घर जाकर गले मिलकर मनाई जाती है."

नुमाइश मैदान में ईद की नमाज पर सांसद ने क्या कहा?

नुमाइश मैदान में ईद की नमाज होने के सवाल पर सांसद ने कहा कि, "इसकी आवश्यकता क्या है. इतनी बड़ी उनकी वह क्या बताया (जनता से कहते हुए) ईदगाह, मुझ पर तो बोला भी नहीं जाता. वह वहां से चिल्लाता है, सुबह-सुबह 4:00 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही है. हों-हों मचाता है, उसे बंद करना चाहिए."

सभी सरकारें इन पर कर रही हैं व्यवस्थाएं

सांसद ने कहा, "कितना अत्याचार कर रहे हैं देख रहे हो तुम, सारी सरकार इन पर (मुसलमानों) व्यवस्था कर रही है. मकान इन्हें, राशन इन्हें, सिलेंडर इन्हें, सब कुछ इनको दे रही है और क्या लेंगे? यह सब कुछ तो उनको मिल रहा है, सब फायदा यह ले रहे हैं." सांसद ने कहा कि, "सरकारी व्यवस्थाओं का कोई फायदा ले रहा है तो वह मुसलमान हैं, चाहे, एम्स हो, एएमयू हो हर जगह मुसलमान सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है. उसके बाद क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे."