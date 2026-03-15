हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

Video: सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

दरअसल, सोशल मीडिया पर हरीश को इच्छा मृत्यु देने से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला हरीश के सिर पर हाथ फैरते हुए अंतिम शब्द बुलवा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 15 Mar 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

कभी-कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है, जहां उम्मीद और दर्द के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले एक परिवार ने पिछले 13 साल इसी दर्द और उम्मीद के बीच गुजारे. उनका बेटा पिछले 13 सालों से पलंग पर है और एक जिंदा लाश बनकर जी रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला लिया है लेकिन उससे पहले हरीश जिसे इच्छा मृत्यु दी जानी है, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी को रुला दिया है. वीडियो में हरीश को इच्छा मृत्यु देने से पहले के कुछ भावुक पल हैं.

सब को माफ करते हुए, वायरल वीडियो देख कांप उठेगी आत्मा

दरअसल, सोशल मीडिया पर हरीश को इच्छा मृत्यु देने से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला हरीश के सिर पर हाथ फैरते हुए उससे कह रही है कि सभी को माफ करते हुए और सब से माफी मांगते हुए जाओ. ये पल इतना इमोशनल है कि वीडियो ने लोगों को रुला दिया है. इस दौरान हरीश भी कुछ कहने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है लेकिन हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं. जबान हिलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कंडिशन ऐसी है कि शरीर आवाज को बाहर ही नहीं आने दे रहा है.

भयानक हादसे ने बदल दी जिंदगी

आपको बता दें कि हरिश राणा, जो कभी एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र था, एक भयानक हादसे के बाद ऐसी हालत में पहुंच गया जहां वह न बोल सकता था, न चल सकता था और न ही अपने आसपास की दुनिया को समझ पा रहा था. डॉक्टरों की भाषा में इसे स्थायी वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है. 13 साल तक मशीनों और मेडिकल सपोर्ट के सहारे जिंदा रहे हरिश की जिंदगी अब एक ऐसे फैसले के मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हालत को देखते हुए पैसिव यूथेनेशिया यानी जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दे दी है. यह फैसला न सिर्फ एक परिवार के लिए बेहद दर्दनाक है बल्कि भारत में जीवन के अंतिम चरण से जुड़े कानूनों के लिए भी एक अहम मिसाल बन गया है.

13 साल का लंबा दर्द और इंतजार

हरिश राणा पिछले करीब 13 साल से स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में थे. यानी उनका शरीर जिंदा था लेकिन दिमाग लगभग निष्क्रिय स्थिति में था. इस दौरान उनका पूरा जीवन मेडिकल सपोर्ट और ट्यूब के सहारे चल रहा था. परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन रहा. पिता ने कहा कि हमने 4588 दिन इस दर्द के साथ बिताए हैं, लेकिन अपने बेटे के जीवन रक्षक उपकरण हटाने का फैसला लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है.

सुप्रीम कोर्ट ने दी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति

मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरिश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी. अदालत ने कई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और परिवार की सहमति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि हरिश को दिल्ली के एम्स के पेलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाए और वहां उनके जीवन के अंतिम चरण की देखभाल के लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए.

अब हटाए जाएंगे जीवन रक्षक उपकरण

डॉक्टरों के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद अब धीरे-धीरे हरिश के जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाएंगे. इस प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील और मानवीय तरीके से किया जाएगा ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीईजी ट्यूब के जरिए दिया जाने वाला पोषण भी मेडिकल ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है और इसे हटाना पैसिव यूथेनेशिया के दायरे में माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

वीडियो देख रोया पूरा इंटरनेट

वीडियो को @Mamtasulaniya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यह देखकर कलेजा फट गया. एक और यूजर ने लिखा....वीडियो देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये एक बेटे की जान नहीं जा रही है, साथ में मां बाप के दिल पर भी पत्थर पड़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 15 Mar 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
ट्रेंडिंग
जिपलाइन पर झूल रही थी महिला, तभी नीचे से मगरमच्छ ने लगा दी खौफनाक छलांग! दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
जिपलाइन पर झूल रही थी महिला, तभी नीचे से मगरमच्छ ने लगा दी खौफनाक छलांग! दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: पट्टाया की सड़क पर हसीनाओं की खूंखार ‘कैटफाइट’, बाल नोचते और लात-घूंसे बरसाते वीडियो हुआ वायरल
पट्टाया की सड़क पर हसीनाओं की खूंखार ‘कैटफाइट’, बाल नोचते और लात-घूंसे बरसाते वीडियो हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
Video: 4 महीने पहले हुई थी डॉग बाइट, अब कुत्ते की तरह भौंक रहा ये बच्चा, वीडियो देख नहीं थमेंगे आंसू
4 महीने पहले हुई थी डॉग बाइट, अब कुत्ते की तरह भौंक रहा ये बच्चा, वीडियो देख नहीं थमेंगे आंसू
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Golmaal 5 का धमाकेदार ऐलान, हंसी का तूफान फिर लौटेगा! (15-03-2026)
Tum se Tum Tak: 😲Anu ने उठाया बड़ा कदम, Aryavardhan के भाई को मानाने के लिए की साड़ी हदें पार #sbs
LPG Gas Crisis: LPG Supply अब बिना रुकावट? 24 घंटे का इंतजार बस! | Strait of Hormuz
Election Date Announcement: बंगाल में किसका चलेगा दांव? ममता के लिए क्या है चुनौती? | Mamata
LPG Gas Crisis: आ रहे 'शिवालिक-नंदादेवी'..चंद घंटे बाद...'सिलेंडर संकट' समाप्त! | Indian Ship
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Election 2026 Dates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान, 8 के बजाए- 2 फेज में होगी वोटिंग
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान, 8 के बजाए- 2 फेज में होगी वोटिंग
बिहार
बिहार: छपरा मामले को लेकर पुलिस पर भड़के पप्पू यादव, कहा- 'पीड़िता का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं'
बिहार: छपरा मामले को लेकर पुलिस पर भड़के पप्पू यादव, कहा- 'पीड़िता का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं'
बॉलीवुड
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड की करारी हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहले मैच में न्यूजीलैंड की हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
विश्व
Israel-US Iran War Live: खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, मिडिल ईस्ट में US ठिकानों पर बरपाया कहर
Live: खर्ग द्वीप पर US ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, अमेरिकी ठिकानों पर बरपाया कहर
यूटिलिटी
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
शिक्षा
CBSE ने खाड़ी देशों में 12वीं बोर्ड परीक्षा की रद्द, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच लिया फैसला
CBSE ने खाड़ी देशों में 12वीं बोर्ड परीक्षा की रद्द, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच लिया फैसला
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget