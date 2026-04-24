यह गुरुद्वारा समुद्र तल से लगभ्ग 15 हजार फुट ऊंचाई पर सात बड़े पर्वतों से घिरा है. यहां अक्टूबर से मई तक बर्फ की बर्फ रहती है जिस वजह से यात्रा करना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था और भक्ति के साथ इस पवित्र स्थल तक पहुंचते हैं.