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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHemKund Sahib Yatra 2026 Date: हेमकुंड साहिब यात्रा कब शुरू होगी ? जानें क्या है इसका इतिहास, महत्व

HemKund Sahib Yatra 2026 Date: हेमकुंड साहिब यात्रा कब शुरू होगी ? जानें क्या है इसका इतिहास, महत्व

HemKund Sahib Yatra 2026 Date: हेमकुंड साहिब यात्रा 23 अप्रैल 2026 को है. यहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का दिव्य निवास स्थान माना जाता है. क्या है इस तीर्थ स्थल की मान्यता और इतिहास.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 24 Apr 2026 06:15 AM (IST)
HemKund Sahib Yatra 2026 Date: हेमकुंड साहिब यात्रा 23 अप्रैल 2026 को है. यहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का दिव्य निवास स्थान माना जाता है. क्या है इस तीर्थ स्थल की मान्यता और इतिहास.

हेमकुंड साहिब यात्रा 2026

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हेमकुंड साहिब यात्रा उत्तराखंड की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है. चमोली जिले में स्थित इस स्थान को सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है.
हेमकुंड साहिब यात्रा उत्तराखंड की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है. चमोली जिले में स्थित इस स्थान को सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है.
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यह गुरुद्वारा समुद्र तल से लगभ्ग 15 हजार फुट ऊंचाई पर सात बड़े पर्वतों से घिरा है. यहां अक्टूबर से मई तक बर्फ की बर्फ रहती है जिस वजह से यात्रा करना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था और भक्ति के साथ इस पवित्र स्थल तक पहुंचते हैं.
यह गुरुद्वारा समुद्र तल से लगभ्ग 15 हजार फुट ऊंचाई पर सात बड़े पर्वतों से घिरा है. यहां अक्टूबर से मई तक बर्फ की बर्फ रहती है जिस वजह से यात्रा करना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था और भक्ति के साथ इस पवित्र स्थल तक पहुंचते हैं.
Published at : 24 Apr 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Guru Gobind Singh Hemkund Sahib Yatra 2026

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