Tarot Rashifal 11 July 2026: शनिवार का दिन करियर और आर्थिक मोर्चे पर कुछ राशियों के लिए बड़ी सफलता और बंपर मुनाफे के योग बना रहा है, वहीं कुछ जातकों को ऑफिस पॉलिटिक्स और फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी जाती है. टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी गणना के अनुसार, 11 जुलाई 2026 का दिन कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाएगा.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में आ रही छोटी-बड़ी मुश्किलों को धैर्य और समझदारी से सुलझाने में सफल रहेंगे. आप अपने ऑफिस के सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी बात प्यार से समझा देंगे. आपका सौहार्दपूर्ण व्यवहार ऑफिस का माहौल खुशनुमा बनाएगा. कामकाज के साथ-साथ घरेलू जिम्मेदारियों को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे. वित्तीय मामलों में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे कुछ बढ़े हुए रह सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. पुराने रुके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोग आज कोई नया काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं, जो आगे चलकर लाभ देगा. बच्चों के सामान बनाने या उनसे जुड़े व्यवसाय में लगे लोगों को अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं. व्यापारी वर्ग को आज खरीदारी के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. आप कम लागत में अच्छा सौदा कर पाएंगे, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा. आज आपकी कोई पुरानी योजना फलीभूत हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा और घर में बच्चों की हंसी से माहौल खुशनुमा रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज ऑफिस में किसी जरूरी मीटिंग में अपनी बात को पूरी तरह सामने नहीं रखेंगे. आप सही समय आने का इंतजार करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. सही मौके पर अपनी बात या योजना जाहिर कर आप सबका ध्यान खींच सकते हैं. वाहन या कोई नई गाड़ी खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए दिन शुभ है. फाइनेंस या लोन संबंधी अड़चन दूर होगी. घर में बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. कामकाज में कुछ रुकावटें आएंगी पर आप धैर्य से उन्हें पार कर लेंगे.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए उत्तम रहेगा. आप अपनी कला या हुनर से लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे. सामाजिक मेल-जोल बढ़ेगा और नए संपर्क बनने से मन प्रसन्न रहेगा. अपने लक्ष्य को पाने में आप आसानी से सफल होंगे, बस खुद पर विश्वास बनाए रखें. परिवार का साथ मिलेगा और घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है. आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा रहेगा, आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन आराम के लिए समय जरूर निकालें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातक आज अपनी डिप्लोमैटिक बातचीत के जरिए किसी बड़े क्लाइंट से अच्छा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं. आपके बातचीत के कौशल में निखार आएगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे. अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो छोटी अवधि के निवेश को प्राथमिकता दें, लाभ होगा. धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं और पुराने अटके काम भी पूरे हो सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. मानसिक तनाव से दूर रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज अपनी पर्सनालिटी को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. आप अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयास करेंगे, जिससे लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बनेगी. ऑफिस में दूसरों के काम में ज्यादा मीन-मेख निकालने से बचें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है. आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप धन संग्रह करने में सफल रहेंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार के बुजुर्गों से सलाह लें और सेहत पर ध्यान दें.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो लोग विदेशी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें आज अनुकूल परिणाम मिलेंगे, भले ही परिस्थिति विपरीत क्यों न हो. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का काम करने वालों के लिए दिन प्रगति भरा रहेगा. कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. मौज-मस्ती और शॉपिंग पर खर्च बढ़ सकता है, खासकर महंगे गैजेट्स या उपकरणों की खरीद पर. पैसे की बचत करने की कोशिश करें ताकि भविष्य में दिक्कत न हो. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अनावश्यक तनाव से बचें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. बिजनेस में पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपके करियर को नई दिशा दे सकती है. आप सामाजिक संस्थाओं या किसी जनकल्याण से जुड़े कार्य में अपना नाम बना सकते हैं. घर-परिवार में भी खुशहाली रहेगी. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों के पास आज कई नए कामकाजी आइडिया रहेंगे. बस जरूरत है कि आप उन्हें सही समय पर सही तरीके से सामने रखें. ऑफिस में सीनियर से किसी गलतफहमी से बचें, वरना काम पर असर पड़ सकता है. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा और आपकी मेहनत व रचनात्मकता रंग लाएगी. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रियजनों से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर ओवरवर्क से बचें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के मुताबिक मकर राशि के जातक आज उच्च ज्ञान या किसी स्पेशल कोर्स की तरफ झुकाव रखेंगे. आपके शांत और गंभीर स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे. आप बड़े कामों की प्लानिंग करेंगे, लेकिन छोटी बातों में ज्यादा समय नहीं देंगे. आराम करने का भी पूरा मौका मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलने के संकेत हैं, वह भी बिना ज्यादा प्रयास के. परिवार के साथ समय बीतेगा और किसी धार्मिक स्थान पर जाने का योग है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों की जिंदगी में आज कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी अनजान व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. कामकाज में प्रतिस्पर्धा से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं. आय के मामले में दिन सामान्य रहेगा लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. घर में सुख-सुविधा बढ़ाने पर विचार होगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. मित्रों का पूरा सहयोग आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा. कंपनी की साख बढ़ेगी और आप नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं. कपड़े, कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा. आय में वृद्धि होगी और परिवार में खुशियां रहेंगी. सेहत का ध्यान रखें और ओवरवर्क से बचें.

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