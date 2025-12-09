रत्नशास्त्र के नौ रत्नों में से एक रत्न मोती रत्न होता है, जिसका एक खास महत्व होता है. मान्यता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. उनके लिए मोती धारण वरदान साबित हो सकता हैं. हालांकि रत्न को हमेशा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही धारण करना चाहिए.