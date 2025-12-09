हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemstone: किन राशि के लोगों को नहीं धारण करना चाहिए मोती रत्न?

Gemstone: किन राशि के लोगों को नहीं धारण करना चाहिए मोती रत्न?

Gemstone Benefits: मोती रत्न चंद्रमा से जुड़ा माना जाता है, ऐसे में इसे सोच-समझकर धारण करना चाहिए. आइए जानते हैं किन लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए और किन्हें लाभ मिलता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 09 Dec 2025 04:51 PM (IST)
Gemstone Benefits: मोती रत्न चंद्रमा से जुड़ा माना जाता है, ऐसे में इसे सोच-समझकर धारण करना चाहिए. आइए जानते हैं किन लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए और किन्हें लाभ मिलता है.

मोती रत्न

1/6
रत्नशास्त्र के नौ रत्नों में से एक रत्न मोती रत्न होता है, जिसका एक खास महत्व होता है. मान्यता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. उनके लिए मोती धारण वरदान साबित हो सकता हैं. हालांकि रत्न को हमेशा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही धारण करना चाहिए.
रत्नशास्त्र के नौ रत्नों में से एक रत्न मोती रत्न होता है, जिसका एक खास महत्व होता है. मान्यता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. उनके लिए मोती धारण वरदान साबित हो सकता हैं. हालांकि रत्न को हमेशा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही धारण करना चाहिए.
2/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में से कुछ राशि के लोगों को सफेद मोती धारण नहीं करना चाहिए. ऐसे में जानते हैं किन राशि वालों को मोती धारण नहीं करना चाहिए.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में से कुछ राशि के लोगों को सफेद मोती धारण नहीं करना चाहिए. ऐसे में जानते हैं किन राशि वालों को मोती धारण नहीं करना चाहिए.
3/6
मान्यता है कि मोती रत्न का सीधा संबंध चन्द्रमा से होता है. रत्नशास्त्र की मानें तो वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि जातकों को सफेद मोती नहीं पहनना चाहिए.
मान्यता है कि मोती रत्न का सीधा संबंध चन्द्रमा से होता है. रत्नशास्त्र की मानें तो वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि जातकों को सफेद मोती नहीं पहनना चाहिए.
4/6
कहा जाता है कि इन राशियों के ग्रह स्वामी के चंद्रदेव से नहीं बनती है. ऐसे में अगर इन राशियों के लोग सफेद मोती पहन लें तो उन्हें मानसिक तनाव से परेशानी हो सकती है. बिजनेस और करियर से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती है.
कहा जाता है कि इन राशियों के ग्रह स्वामी के चंद्रदेव से नहीं बनती है. ऐसे में अगर इन राशियों के लोग सफेद मोती पहन लें तो उन्हें मानसिक तनाव से परेशानी हो सकती है. बिजनेस और करियर से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती है.
5/6
आपकी कुंडली में अगर चन्द्रमा कमजोर है तो ज्योतिष के सलाह के बाद आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं. क्योंकि मोती रत्न पहनने से डिप्रेशन, तनाव और नींद से जुड़ी परेशानी कम होती है.
आपकी कुंडली में अगर चन्द्रमा कमजोर है तो ज्योतिष के सलाह के बाद आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं. क्योंकि मोती रत्न पहनने से डिप्रेशन, तनाव और नींद से जुड़ी परेशानी कम होती है.
6/6
रत्नशास्त्र के अनुसार, कभी भी मोती रत्न के साथ नीलम और गोमेद नहीं धारण करना चाहिए. इससे जीवन में परेशानियां आ सकती है. साथ ही मोती रत्न को हमेशा चांदी की अंगूठी में ही धारण कर पहनना चाहिए.
रत्नशास्त्र के अनुसार, कभी भी मोती रत्न के साथ नीलम और गोमेद नहीं धारण करना चाहिए. इससे जीवन में परेशानियां आ सकती है. साथ ही मोती रत्न को हमेशा चांदी की अंगूठी में ही धारण कर पहनना चाहिए.
Published at : 09 Dec 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Pearl Gemstons Astrology Facts

Embed widget