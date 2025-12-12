शास्त्रों में रात के समय दही खाने, नाखून काटने, बाल काटने, कपड़े सिलने जैसे कई कार्य वर्जित माने जाते हैं. हालांकि ये नियम स्त्री-पुरुष दोनों के लिए हैं. लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जोकि खासकर रात मे सोने से पहले महिलाओं को नहीं करने चाहिए.