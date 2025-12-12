हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनियाभर की 7 सबसे खौफनाक क्रिसमस परंपराएं, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग हो जाएगा सुन्न!

दुनियाभर की 7 सबसे खौफनाक क्रिसमस परंपराएं, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग हो जाएगा सुन्न!

7 Horror Christmas traditions: दुनिया भर में 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर अनौखी परंपराओं को निभाकर बधाई दी जाती है. आज हम आपको बताएंगे दुनिया की 7 डरावनी क्रिसमस से जुड़ी परंपराओं के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Dec 2025 05:25 PM (IST)
7 Horror Christmas traditions: दुनिया भर में 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर अनौखी परंपराओं को निभाकर बधाई दी जाती है. आज हम आपको बताएंगे दुनिया की 7 डरावनी क्रिसमस से जुड़ी परंपराओं के बारे में.

7 डरावनी क्रिसमस परंपराएं

1/8
क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर दुनियाभर में तैयारियां शुरू हो चुकी है. 25 दिसंबर 2025 को दुनिया भर में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाएगा. दुनियाभर में इस दिन को अलग परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है. आज हम आपको दुनिया भर की सात सबसे डरावनी क्रिसमस परंपराओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक उठेंगें.
क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर दुनियाभर में तैयारियां शुरू हो चुकी है. 25 दिसंबर 2025 को दुनिया भर में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाएगा. दुनियाभर में इस दिन को अलग परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है. आज हम आपको दुनिया भर की सात सबसे डरावनी क्रिसमस परंपराओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक उठेंगें.
2/8
वेल्स में क्रिसमस के मौके पर वयस्क घोड़े की खोपड़ी और लंबा लहराता हुए लबादा ओढ़े है और मंत्रोच्चार कर रहा है. घोड़े की आंख में चमकती नकली पुतलियां और जबड़ा थोड़ा सा खुला हुआ, जिसे स्थानीय लोग मारी ल्वीड के नाम से जानते हैं. इस खतरनाक लिबास को धारण कर लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाईयां देते हैं.
वेल्स में क्रिसमस के मौके पर वयस्क घोड़े की खोपड़ी और लंबा लहराता हुए लबादा ओढ़े है और मंत्रोच्चार कर रहा है. घोड़े की आंख में चमकती नकली पुतलियां और जबड़ा थोड़ा सा खुला हुआ, जिसे स्थानीय लोग मारी ल्वीड के नाम से जानते हैं. इस खतरनाक लिबास को धारण कर लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाईयां देते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Xmas Christmas Day 25 December Christmas 2025

