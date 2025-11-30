एक्सप्लोरर
मिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में शुभ बदलाव! बृहस्पति की शुभ दृष्टि का मिलेगा लाभ!
Gemini Education 2026: मिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में नई शुरुआत लेकर आएगा. पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा व विदेश अवसरों के मार्ग खुलेंगे.
मिथुन 2026 शिक्षा राशिफल
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Nov 2025 02:27 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
मिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में शुभ बदलाव! बृहस्पति की शुभ दृष्टि का मिलेगा लाभ!
ऐस्ट्रो
6 Photos
कर्क राशि करियर 2026: नया साल सफलता और उतार-चढ़ाव से भरा! स्किल पर ध्यान देने की जरूरत
ऐस्ट्रो
5 Photos
मिथुन राशि 2026 करियर में सफलता से भरा! प्रोफेशन, व्यापार और नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत
ऐस्ट्रो
6 Photos
Taurus Health Horoscope 2026: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पुरानी बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
साउथ सिनेमा
फिर शुरू होगी Jr NTR के ड्रैगन की शूटिंग, 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है प्रशांत की फिल्म
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion