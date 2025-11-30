हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोमिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में शुभ बदलाव! बृहस्पति की शुभ दृष्टि का मिलेगा लाभ!

मिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में शुभ बदलाव! बृहस्पति की शुभ दृष्टि का मिलेगा लाभ!

Gemini Education 2026: मिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में नई शुरुआत लेकर आएगा. पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा व विदेश अवसरों के मार्ग खुलेंगे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 30 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Gemini Education 2026: मिथुन राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में नई शुरुआत लेकर आएगा. पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा व विदेश अवसरों के मार्ग खुलेंगे.

मिथुन 2026 शिक्षा राशिफल

1/6
साल 2026 मिथुन राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक शुरुआत देगा. वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएगी और पढ़ाई में मन लगेगा.
साल 2026 मिथुन राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक शुरुआत देगा. वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएगी और पढ़ाई में मन लगेगा.
2/6
जून 2026 तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा. इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में आपको मेहनत का फल मिलने की अच्छी संभावना है. कई सेलों से मेहनत करने वाले छात्रों को मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है.
जून 2026 तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा. इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में आपको मेहनत का फल मिलने की अच्छी संभावना है. कई सेलों से मेहनत करने वाले छात्रों को मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है.
3/6
पंचांग के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए जून के बाद पढ़ाई में थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं. इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निरंतर प्रयास करना चाहिए.
पंचांग के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए जून के बाद पढ़ाई में थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं. इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निरंतर प्रयास करना चाहिए.
4/6
इस राशि वाले छात्रों को अगस्त और सितंबर मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ेंगी. जो छात्र किसी विशेष विषय में गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास के साथ अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
इस राशि वाले छात्रों को अगस्त और सितंबर मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ेंगी. जो छात्र किसी विशेष विषय में गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास के साथ अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
5/6
सितंबर, अक्टूबर में विदेश में पढ़ाई की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए अनुकूल अवसर बन सकते हैं. हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको सुनियोजित तरीके से प्रयास करने चाहिए. आपको अपना सभी कागजात और दस्तावेज तैयार रखना चाहिए.
सितंबर, अक्टूबर में विदेश में पढ़ाई की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए अनुकूल अवसर बन सकते हैं. हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको सुनियोजित तरीके से प्रयास करने चाहिए. आपको अपना सभी कागजात और दस्तावेज तैयार रखना चाहिए.
6/6
शिक्षा, मीडिया और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़े छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए 2026 सकारात्मक परिणाम देने वाला वर्ष होगा. शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे सफलता और सम्मान मिलने की स्थितियाँ बनेंगी.
शिक्षा, मीडिया और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़े छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए 2026 सकारात्मक परिणाम देने वाला वर्ष होगा. शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे सफलता और सम्मान मिलने की स्थितियाँ बनेंगी.
Published at : 30 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Gemini Students Education 2026 Gemini Horoscope 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
साउथ सिनेमा
फिर शुरू होगी Jr NTR के ड्रैगन की शूटिंग, 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है प्रशांत की फिल्म
फिर शुरू होगी Jr NTR के ड्रैगन की शूटिंग, 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है प्रशांत की फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
साउथ सिनेमा
फिर शुरू होगी Jr NTR के ड्रैगन की शूटिंग, 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है प्रशांत की फिल्म
फिर शुरू होगी Jr NTR के ड्रैगन की शूटिंग, 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है प्रशांत की फिल्म
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
महाराष्ट्र: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
यूटिलिटी
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget