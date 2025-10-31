हैलोवीन पर लोग दीप जलाकर, भोजन रखकर और अजीबोगरीब मुखौटे पहनकर आत्माओं का सम्मान करते हैं, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके और बुरी शक्तियां दूर रहें. इस तरह से मूल रूप से हैलोवीन भी आत्माओं की शांति और स्मरण से जुड़ा पर्व है.