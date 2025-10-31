हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHalloween 2025: गरुड़ पुराण से हैलोवीन तक, धार्मिक नजरिए से समझिए आत्माओं की यात्रा

Halloween 2025: गरुड़ पुराण से हैलोवीन तक, धार्मिक नजरिए से समझिए आत्माओं की यात्रा

Halloween 2025: पश्चिमी देशों में 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है. यह आत्मा, रहस्यमय शक्ति और मृत्यु के भय से जुड़ा पर्व है. लेकिन हैलोवीन की मूल भावना सनातन धर्म के गरुड़ पुराण से काफी मिलती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 31 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Halloween 2025: पश्चिमी देशों में 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है. यह आत्मा, रहस्यमय शक्ति और मृत्यु के भय से जुड़ा पर्व है. लेकिन हैलोवीन की मूल भावना सनातन धर्म के गरुड़ पुराण से काफी मिलती है.

हैलोवीन 2025

1/6
पश्चिमी देशों में हैलोवीन को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. लोग डरावने चेहरे बनाकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन हैलोवीन की अजीबोगरीब परंपरा वाले इस फेस्टिवल की मूल भावना गरुड़ पुराण से काफी मेल खाती है.
पश्चिमी देशों में हैलोवीन को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. लोग डरावने चेहरे बनाकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन हैलोवीन की अजीबोगरीब परंपरा वाले इस फेस्टिवल की मूल भावना गरुड़ पुराण से काफी मेल खाती है.
2/6
हैलोवीन की जड़ें प्राचीन सेल्टिक संस्कृति से जुड़ी है. इसके हैलोवीन की रात यानी 31 अक्टूबर को पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं.
हैलोवीन की जड़ें प्राचीन सेल्टिक संस्कृति से जुड़ी है. इसके हैलोवीन की रात यानी 31 अक्टूबर को पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं.
3/6
हैलोवीन पर लोग दीप जलाकर, भोजन रखकर और अजीबोगरीब मुखौटे पहनकर आत्माओं का सम्मान करते हैं, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके और बुरी शक्तियां दूर रहें. इस तरह से मूल रूप से हैलोवीन भी आत्माओं की शांति और स्मरण से जुड़ा पर्व है.
हैलोवीन पर लोग दीप जलाकर, भोजन रखकर और अजीबोगरीब मुखौटे पहनकर आत्माओं का सम्मान करते हैं, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके और बुरी शक्तियां दूर रहें. इस तरह से मूल रूप से हैलोवीन भी आत्माओं की शांति और स्मरण से जुड़ा पर्व है.
4/6
वहीं हिंदू धर्मग्रंथ उपनिषद, गीता और गरुड़ पुराण सभी आत्मा की शुद्धता और उसकी अनंत यात्रा का वर्णन करते हैं. गरुड़ पुराण में भी आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष को लेकर गहरी आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है.
वहीं हिंदू धर्मग्रंथ उपनिषद, गीता और गरुड़ पुराण सभी आत्मा की शुद्धता और उसकी अनंत यात्रा का वर्णन करते हैं. गरुड़ पुराण में भी आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष को लेकर गहरी आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है.
5/6
यदि ध्यान दें तो हैलोविन और गरुड का मूल संदेश यही है कि आत्मा अमर है, उसका सम्मान करें. पश्चिमी संस्कृति हैलोवीन के माध्यम से और वहीं हिंदू धर्म में पितृपक्ष व अमावस श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों का स्मरण करती है.
यदि ध्यान दें तो हैलोविन और गरुड का मूल संदेश यही है कि आत्मा अमर है, उसका सम्मान करें. पश्चिमी संस्कृति हैलोवीन के माध्यम से और वहीं हिंदू धर्म में पितृपक्ष व अमावस श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों का स्मरण करती है.
6/6
इस तरह से चाहे पश्चिमी देशों में हैलोवीन हो या फिर हिंदू धर्म के पितृपक्ष की मान्यताए, दोनो यही बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है.
इस तरह से चाहे पश्चिमी देशों में हैलोवीन हो या फिर हिंदू धर्म के पितृपक्ष की मान्यताए, दोनो यही बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है.
Published at : 31 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Tags :
Halloween Garuda Purana Halloween 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sardar Patel 150 Anniversary: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड, लोगों को दिलाई एकता की शपथ
Bihar Elections 2025: Rahul Gandhi के 'ड्रामा' वाले बयान पर विवाद, भड़क उठे Chirag Paswan | ABP News
Dularchand Case: मोकामा में दिनदहाड़े हत्या! जनसुराज प्रत्याशी के काफिले पर चली गोलियां | Anant Singh
ITR Filing Date बढ़ी! अब 10 दिसंबर 2025 तक करें Return File बिना Penalty के | Paisa Live
RBI ने घोषित किया SGB 2020-21 का Premature Redemption Price| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा
फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक इतना कुछ
नौकरी
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
यूटिलिटी
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
Home Tips
How to Fix Curtain Pole: पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget