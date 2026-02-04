हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों की बेरंग जिंदगी में आएंगी डबल खुशियां

Chandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों की बेरंग जिंदगी में आएंगी डबल खुशियां

Chandra Grahan 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण होली पर 3 मार्च को लगने वाला है. होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग कुछ राशियों के लिए शुभ और धनदायक माना जा रहा है. ऐसे में इन

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 04 Feb 2026 08:33 AM (IST)
Chandra Grahan 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण होली पर 3 मार्च को लगने वाला है. होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग कुछ राशियों के लिए शुभ और धनदायक माना जा रहा है. ऐसे में इन

होली पर चंद्र ग्रहण 2026

1/6
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को लगने जा रहा है, यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 03 बजकर 20 बजे से लेकर शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहने वाला है.
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को लगने जा रहा है, यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 03 बजकर 20 बजे से लेकर शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहने वाला है.
2/6
सिंह राशि - ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार होली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण और ग्रहों की शुभ स्थिति राजनीति से जुड़े लोगों को प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर प्रदान करेगी. वर्किंग महिलाओं को अपने व्यवसाय में उचित सफलता मिलेगी.
सिंह राशि - ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार होली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण और ग्रहों की शुभ स्थिति राजनीति से जुड़े लोगों को प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर प्रदान करेगी. वर्किंग महिलाओं को अपने व्यवसाय में उचित सफलता मिलेगी.
Published at : 04 Feb 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026

