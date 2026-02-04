साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को लगने जा रहा है, यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 03 बजकर 20 बजे से लेकर शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहने वाला है.