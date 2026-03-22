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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 22 March 2026: मीन राशि सोशल मीडिया कैंपेन से चमकेगा ब्रांड, अपनी काबिलियत से तोड़ेंगे पुराने रिकॉर्ड

Aaj Ka Meen Rashial 22 March 2026: मीन राशि सोशल मीडिया कैंपेन से चमकेगा ब्रांड, अपनी काबिलियत से तोड़ेंगे पुराने रिकॉर्ड

Pisces Horoscope 22 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 03:00 AM (IST)
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Meen Rashifal 22 March 2026 in Hindi:  मीन राशि आज चन्द्रमा 2वें भाव में स्थित हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आज का दिन आपके लिए धन, प्रतिष्ठा और सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. वाशि योग के प्रभाव से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. मानसिक शांति मिलने से आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. योग और ध्यान करने से आपके चेहरे पर निखार आएगा और ऊर्जा बनी रहेगी. दिनभर आप सक्रिय और प्रसन्न रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज जबरदस्त लाभ मिलने के संकेत हैं. सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी के कारण आपकी गुडविल बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में नरमी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और कोई बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे. आपके काम की सराहना होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. क्लाइंट्स की संख्या बढ़ेगी और आपकी छवि मजबूत बनेगी. रविवार का दिन भी आप अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में लगाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए दिन बहुत अच्छा है. वाशि योग के प्रभाव से आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी. स्पोर्ट्स पर्सन आज बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और रिकॉर्ड बना सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: सिल्वर
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 1
उपाय: सीढ़ियों के नीचे जूते-चप्पल न रखें और घर में हरे पौधे लगाएं. इससे बुध मजबूत होगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज धन लाभ होगा?
हां, आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बड़े लाभ के योग हैं.

2. करियर में क्या प्रगति होगी?
नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Mar 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
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