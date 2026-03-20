Alvida Jumma 2026: मुस्लिम महिलाएं कैसे पढ़े अलविदा जुमा की नमाज, जानें तरीका, दुआ और नियत

इस साल रमजान में 26 साल बाद ऐसा खास इत्तेफाक है कि माह-ए-रमजान में पांच जुमे पड़े. लेकिन उससे भी बड़ा संयोग यह रहा कि, दो अलविदा जुमा मनाई गई, जिसने ईद की रूहानियत और अधिक बढ़ा दी है. वहीं धर्मगुरु दो बार अलविदा जुमे को अल्लाह का ईनाम बता रहे हैं.