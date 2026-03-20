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Alvida Jumma 2026: मुस्लिम महिलाएं कैसे पढ़े अलविदा जुमा की नमाज, जानें तरीका, दुआ और नियत
Alvida Jumma 2026 Namaz: रमजान का आखिरी जुमा आज 20 मार्च को है और 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. जुमे की नमाज की इस्लाम में काफी फजीलत है. लेकिन औरतों के लिए जुमे की नमाज अदा करने के खास नियम हैं.
अलविदा जुम्मा 2026 नमाज
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Published at : 20 Mar 2026 11:46 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion