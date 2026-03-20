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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAlvida Jumma 2026: मुस्लिम महिलाएं कैसे पढ़े अलविदा जुमा की नमाज, जानें तरीका, दुआ और नियत

Alvida Jumma 2026: मुस्लिम महिलाएं कैसे पढ़े अलविदा जुमा की नमाज, जानें तरीका, दुआ और नियत

Alvida Jumma 2026 Namaz: रमजान का आखिरी जुमा आज 20 मार्च को है और 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. जुमे की नमाज की इस्लाम में काफी फजीलत है. लेकिन औरतों के लिए जुमे की नमाज अदा करने के खास नियम हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Alvida Jumma 2026 Namaz: रमजान का आखिरी जुमा आज 20 मार्च को है और 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. जुमे की नमाज की इस्लाम में काफी फजीलत है. लेकिन औरतों के लिए जुमे की नमाज अदा करने के खास नियम हैं.

अलविदा जुम्मा 2026 नमाज

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इस साल रमजान में 26 साल बाद ऐसा खास इत्तेफाक है कि माह-ए-रमजान में पांच जुमे पड़े. लेकिन उससे भी बड़ा संयोग यह रहा कि, दो अलविदा जुमा मनाई गई, जिसने ईद की रूहानियत और अधिक बढ़ा दी है. वहीं धर्मगुरु दो बार अलविदा जुमे को अल्लाह का ईनाम बता रहे हैं.
इस साल रमजान में 26 साल बाद ऐसा खास इत्तेफाक है कि माह-ए-रमजान में पांच जुमे पड़े. लेकिन उससे भी बड़ा संयोग यह रहा कि, दो अलविदा जुमा मनाई गई, जिसने ईद की रूहानियत और अधिक बढ़ा दी है. वहीं धर्मगुरु दो बार अलविदा जुमे को अल्लाह का ईनाम बता रहे हैं.
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ईद की तारीख कंफर्म न होने के कारण 13 मार्च को भी अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई थी और अब 20 मार्च 2026 को भी अलविदा जुमा है. जुमे की नमाज का इस्लाम में खास महत्व है.
ईद की तारीख कंफर्म न होने के कारण 13 मार्च को भी अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई थी और अब 20 मार्च 2026 को भी अलविदा जुमा है. जुमे की नमाज का इस्लाम में खास महत्व है.
Published at : 20 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Jumme Ki Namaz Jummah Eid 2026 Alvida Jumma 2026 Eid Ul Fitr 2026

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