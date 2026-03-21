इस गांव में घर पर शादी करना ‘मनाही’! 350 साल से सिर्फ मंदिर में ही बनते हैं रिश्ते! वजह जानकार उड़ जाएंगे होश?

भारत में आस्था और परंपराएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कुछ मान्यताएं इतनी खास और अनोखी होती हैं कि वे सुनने वाले को भी हैरत में डाल देती हैं. राजस्थान के बाड़मेर जिले के आटी गांव ऐसी ही एक परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां पिछले करीब 350 सालों से किसी भी घर के आंगन में शादी नहीं हुई है.