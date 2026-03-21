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इस गांव में घर पर शादी करना ‘मनाही’! 350 साल से सिर्फ मंदिर में ही बनते हैं रिश्ते! वजह जानकार उड़ जाएंगे होश?
राजस्थान के बाड़मेर जिले के आटी गांव में शादी से जुड़ी एक ऐसी परंपरा जिसका पालन पिछले 350 सालों से किया जा रहा है. इस परंपरा को लेकर ग्रामीणों ने जो बताया वो आपको भी हैरत में डाल देगा.
आती गांव राजस्थान शादी परंपरा
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Published at : 21 Mar 2026 04:51 PM (IST)
Tags :Marriage Traditional RAJASTHAN
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प्रेम कुमारJournalist
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