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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मइस गांव में घर पर शादी करना ‘मनाही’! 350 साल से सिर्फ मंदिर में ही बनते हैं रिश्ते! वजह जानकार उड़ जाएंगे होश?

इस गांव में घर पर शादी करना ‘मनाही’! 350 साल से सिर्फ मंदिर में ही बनते हैं रिश्ते! वजह जानकार उड़ जाएंगे होश?

राजस्थान के बाड़मेर जिले के आटी गांव में शादी से जुड़ी एक ऐसी परंपरा जिसका पालन पिछले 350 सालों से किया जा रहा है. इस परंपरा को लेकर ग्रामीणों ने जो बताया वो आपको भी हैरत में डाल देगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Mar 2026 04:51 PM (IST)
राजस्थान के बाड़मेर जिले के आटी गांव में शादी से जुड़ी एक ऐसी परंपरा जिसका पालन पिछले 350 सालों से किया जा रहा है. इस परंपरा को लेकर ग्रामीणों ने जो बताया वो आपको भी हैरत में डाल देगा.

आती गांव राजस्थान शादी परंपरा

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भारत में आस्था और परंपराएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कुछ मान्यताएं इतनी खास और अनोखी होती हैं कि वे सुनने वाले को भी हैरत में डाल देती हैं. राजस्थान के बाड़मेर जिले के आटी गांव ऐसी ही एक परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां पिछले करीब 350 सालों से किसी भी घर के आंगन में शादी नहीं हुई है.
भारत में आस्था और परंपराएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कुछ मान्यताएं इतनी खास और अनोखी होती हैं कि वे सुनने वाले को भी हैरत में डाल देती हैं. राजस्थान के बाड़मेर जिले के आटी गांव ऐसी ही एक परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां पिछले करीब 350 सालों से किसी भी घर के आंगन में शादी नहीं हुई है.
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आटी गांव में हर शादी केवल चामुंडा माता मंदिर में ही सपन्न कराई जाती है. ग्रामीणों की आस्था है कि, अगर शादी मंदिर में न हो, तो बेटी या बहू को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है. यही वजह है कि यहां के लोग इस परंपरा का सख्ती से पालन करते हैं.
आटी गांव में हर शादी केवल चामुंडा माता मंदिर में ही सपन्न कराई जाती है. ग्रामीणों की आस्था है कि, अगर शादी मंदिर में न हो, तो बेटी या बहू को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है. यही वजह है कि यहां के लोग इस परंपरा का सख्ती से पालन करते हैं.
Published at : 21 Mar 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Marriage Traditional RAJASTHAN

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