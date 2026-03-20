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Navratri Day 2 Upay: ब्रह्मचारिणी की पूजा से शांत होगा मंगल दोष, करें ये असरदार उपाय?
Chaitra Navratri 2026 Upay: आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के साथ उनसे जुड़े कुछ खास उपायों को करने से जीवन में समस्त दुख खत्म होते हैं.
ब्रह्मचारिणी पूजा मंगल दोष उपाय लाभ
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Published at : 20 Mar 2026 08:54 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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