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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मNavratri Day 2 Upay: ब्रह्मचारिणी की पूजा से शांत होगा मंगल दोष, करें ये असरदार उपाय?

Navratri Day 2 Upay: ब्रह्मचारिणी की पूजा से शांत होगा मंगल दोष, करें ये असरदार उपाय?

Chaitra Navratri 2026 Upay: आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के साथ उनसे जुड़े कुछ खास उपायों को करने से जीवन में समस्त दुख खत्म होते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026 Upay: आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के साथ उनसे जुड़े कुछ खास उपायों को करने से जीवन में समस्त दुख खत्म होते हैं.

ब्रह्मचारिणी पूजा मंगल दोष उपाय लाभ

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आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, देवी ब्रह्मचारिणी मंगल को नियंत्रित करती हैं. नवरात्र के दूसरे दिन कुछ खास उपाय करने से मंगल दोष शांत होने के साथ मुक्ति मिल सकती है. आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में जानकारी देंगे.
आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, देवी ब्रह्मचारिणी मंगल को नियंत्रित करती हैं. नवरात्र के दूसरे दिन कुछ खास उपाय करने से मंगल दोष शांत होने के साथ मुक्ति मिल सकती है. आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में जानकारी देंगे.
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नवरात्र के दूसरे दिन मंगल दोष दूर करने के लिए सबसे पहले नारंगी या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर विधि-विधान के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके ऊपर बरसती है और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है.
नवरात्र के दूसरे दिन मंगल दोष दूर करने के लिए सबसे पहले नारंगी या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर विधि-विधान के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके ऊपर बरसती है और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है.
Published at : 20 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Brahmacharini Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026

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