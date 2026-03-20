Navratri Day 2 Upay: ब्रह्मचारिणी की पूजा से शांत होगा मंगल दोष, करें ये असरदार उपाय?

आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, देवी ब्रह्मचारिणी मंगल को नियंत्रित करती हैं. नवरात्र के दूसरे दिन कुछ खास उपाय करने से मंगल दोष शांत होने के साथ मुक्ति मिल सकती है. आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में जानकारी देंगे.