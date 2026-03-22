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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 22 March 2026: मकर राशि होटल-रेस्तरां मालिकों को बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर, विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Aaj Ka Makar Rashifal 22 March 2026: मकर राशि होटल-रेस्तरां मालिकों को बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर, विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Capricorn Horoscope 22 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 02:45 AM (IST)
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Makar Rashifal 22 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा 4वें भाव में स्थित हैं, जिससे घरेलू मामलों और प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों में तनाव की स्थिति बन सकती है. आपको आज हर निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. जोड़ों का दर्द और नसों में खिंचाव परेशान कर सकता है. ज्यादा मेहनत और तनाव से बचें. हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम जरूरी है. संतुलित आहार लेने से राहत मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापार में आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऑनलाइन मार्केट की प्रतिस्पर्धा आपके ऑफलाइन बिजनेस को प्रभावित कर सकती है, जिससे कस्टमर कम आएंगे. टैरिफ में बढ़ोतरी से आपकी डील अटक सकती है और पेमेंट फंसने से आर्थिक तंगी महसूस होगी. स्टॉक मार्केट या सट्टे में निवेश नुकसान दे सकता है, इसलिए आज बड़े निवेश से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और जोखिम से दूर रहें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कठिन रह सकता है. ऑफिस में आपकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. फ्रीलांसर्स के प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो सकते हैं और नई स्किल्स सीखने में बाधा आ सकती है.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति रह सकती है. भाई-बहनों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है. रविवार होने के बावजूद काम के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां फिर से सामने आ सकती हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, खासकर सोशल मीडिया के कारण. फोकस बनाए रखना जरूरी है. स्पोर्ट्स पर्सन का प्रदर्शन सामान्य रह सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: ऑरेंज
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 5
उपाय: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में जल से जुड़ा छोटा फव्वारा या पात्र रखें और लाल फूलों से घर सजाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज निवेश से बचना बेहतर होगा क्योंकि नुकसान की संभावना है.

2. पारिवारिक विवाद कैसे संभालें?
धैर्य और समझदारी से बातचीत करें, विवाद को बढ़ने न दें.

3. स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखें?
जोड़ों और नसों से जुड़ी समस्या से बचने के लिए आराम और सही दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Mar 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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