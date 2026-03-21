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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGangaur Puja 2026: गणगौर पर्व पर पूजा के लिए आज 4 शुभ मुहूर्त, नोट कर लें समय

Gangaur Puja 2026: गणगौर पर्व पर पूजा के लिए आज 4 शुभ मुहूर्त, नोट कर लें समय

Gangaur Puja 2026: गणगौर पर्व आज 21 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जा रही है. इस दिन गौरी-शंकर की पूजा की जाती है. आज सुबह से लेकर शाम तक पूजा के लिए चार शुभ मुहुर्त रहेंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Gangaur Puja 2026: गणगौर पर्व आज 21 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जा रही है. इस दिन गौरी-शंकर की पूजा की जाती है. आज सुबह से लेकर शाम तक पूजा के लिए चार शुभ मुहुर्त रहेंगे.

गणगौर पूजा 2026 मुहू्र्त

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गणगौर पर्व पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है. यह पर्व करवा चौथ, तीज आदि की तरह की पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए मनाया जाता है.
गणगौर पर्व पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है. यह पर्व करवा चौथ, तीज आदि की तरह की पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए मनाया जाता है.
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गणगौर पर्व पर विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव-गौरी की पूजा अर्चना करती हैं. आज शनिवार, 21 मार्च 2026 को गणगौर पर्व है और पूजा के लिए चार शुभ मुहूर्त रहेंगे.
गणगौर पर्व पर विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव-गौरी की पूजा अर्चना करती हैं. आज शनिवार, 21 मार्च 2026 को गणगौर पर्व है और पूजा के लिए चार शुभ मुहूर्त रहेंगे.
Published at : 21 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Shiv Parvati Puja Gangaur Festival Gangaur Puja 2026 Gangaur Vrat Gangaur 2026

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