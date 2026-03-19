लंका दहन से लेकर लक्ष्मण की नींद तक रामायण से जुड़े 6 ऐसी बातें, जिनके पीछे का सच हैरान कर देगा!

रामायण अब तक के सबसे दमदार महाकाव्यों में से एक है, लेकिन सदियों से इससे जुड़ी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 6 मिथकों के बारे में बताएंगे जो समय के साथ काफी प्रचलित हो गई हैं, लेकिन उनकी सच्चाई इससे बिल्कुल भी उलट है.