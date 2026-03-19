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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मलंका दहन से लेकर लक्ष्मण की नींद तक रामायण से जुड़े 6 ऐसी बातें, जिनके पीछे का सच हैरान कर देगा!

लंका दहन से लेकर लक्ष्मण की नींद तक रामायण से जुड़े 6 ऐसी बातें, जिनके पीछे का सच हैरान कर देगा!

Ramayana Myth: महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी. सादियों से रामायण भारतीय महाकाव्यों में काफी लोकप्रिय है. लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे मिथक जिनका वास्तवकिता से कोई संबंध नहीं है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 19 Mar 2026 05:20 AM (IST)
Ramayana Myth: महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी. सादियों से रामायण भारतीय महाकाव्यों में काफी लोकप्रिय है. लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे मिथक जिनका वास्तवकिता से कोई संबंध नहीं है.

रामायण के 6 मिथक और तथ्य

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रामायण अब तक के सबसे दमदार महाकाव्यों में से एक है, लेकिन सदियों से इससे जुड़ी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 6 मिथकों के बारे में बताएंगे जो समय के साथ काफी प्रचलित हो गई हैं, लेकिन उनकी सच्चाई इससे बिल्कुल भी उलट है.
रामायण अब तक के सबसे दमदार महाकाव्यों में से एक है, लेकिन सदियों से इससे जुड़ी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 6 मिथकों के बारे में बताएंगे जो समय के साथ काफी प्रचलित हो गई हैं, लेकिन उनकी सच्चाई इससे बिल्कुल भी उलट है.
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रामायण में जब भी लक्ष्मण जी को याद करते हैं, तो कहा जाता है कि, वह 14 साल के वनवास के दौरान कभी सोए नहीं. जबकि हकीकत यह है कि, असली वाल्मीकि रामायण में साफतौर पर यह नहीं बताया गया है कि लक्ष्मण पूरे 14 साल तक जागते रहे.
रामायण में जब भी लक्ष्मण जी को याद करते हैं, तो कहा जाता है कि, वह 14 साल के वनवास के दौरान कभी सोए नहीं. जबकि हकीकत यह है कि, असली वाल्मीकि रामायण में साफतौर पर यह नहीं बताया गया है कि लक्ष्मण पूरे 14 साल तक जागते रहे.
Published at : 19 Mar 2026 05:20 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Rama :Ramayana

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