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लंका दहन से लेकर लक्ष्मण की नींद तक रामायण से जुड़े 6 ऐसी बातें, जिनके पीछे का सच हैरान कर देगा!
Ramayana Myth: महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी. सादियों से रामायण भारतीय महाकाव्यों में काफी लोकप्रिय है. लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे मिथक जिनका वास्तवकिता से कोई संबंध नहीं है.
रामायण के 6 मिथक और तथ्य
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लंका दहन से लेकर लक्ष्मण की नींद तक रामायण से जुड़े 6 ऐसी बातें, जिनके पीछे का सच हैरान कर देगा!
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion